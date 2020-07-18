Бывший вратарь сборной СССР по футболу, член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Анзор Кавазашвили извинился перед женой бывшего игрока «Спартака» Александра Бубнова Зоей за слова о проблемах ее супруга.
В столице за минувшие сутки скончались 14 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией, общее число летальных исходов с начала пандемии составило 4 285, сообщает оперштаб Москвы по ситуации с коронавирусом.
При подготовке миссии «Союз-Аполлон» в НАСА советские космонавты стали свидетелями проявлений расовой и национальной дискриминации, рассказал 17 июля дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Владимир Джанибеков на торжественном мероприятии, посвященном 45-й годовщине стыковке космических кораблей СССР и США.
Петиция с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество голосов, в данный момент ее подписали 25 758 человек из 25 тысяч необходимых, соответствующие данные опубликованы на сайте главы государства.