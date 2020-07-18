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Газета.Ru
Газета.Ru

Скончался лидер движения за гражданские права в США Джон Льюис

Джон Льюис был известным лидером движения за гражданские права, он проработал в конгрессе более трех десятков лет.В источнике
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РБК

Умер лидер движения за гражданские права в США Джон Льюис

РБК01:56
Коммерсантъ

Умер организатор марша на Вашингтон Джон Льюис

Коммерсантъ01:25
РИА Новости

Умер лидер движения за гражданские права в США Джон Льюис

РИА Новости00:42
Известия

Лидер движения за гражданские права Джон Льюис скончался в США

Известия01:04
Газета.Ru

Скончался лидер движения за гражданские права в США Джон Льюис

Газета.Ru01:17
Московский Комсомолец

Скончался американский конгрессмен и борец за права темнокожих Джон Льюис

Московский Комсомолец00:31
ТАСС

Умер американский конгрессмен и борец за права темнокожих Джон Льюис

ТАСС00:28

Кавазашвили извинился за слова о проблемах Бубнова перед его женой

Бывший вратарь сборной СССР по футболу, член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Анзор Кавазашвили извинился перед женой бывшего игрока «Спартака» Александра Бубнова Зоей за слова о проблемах ее супруга.
ФАН20:34
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В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом за сутки

В столице за минувшие сутки скончались 14 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией, общее число летальных исходов с начала пандемии составило 4 285, сообщает оперштаб Москвы по ситуации с коронавирусом.
РИАМО02:19
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Резкий прирост заболевших коронавирусом зафиксирован в Новокузнецке

Согласно сводке оперативного штаба на 18 июля, из 49 новых случаев заражения коронавирусом 19 приходится на Новокузнецк, что намного больше, чем в других населённых пунктах области.
Московский комсомолец Кузбасс00:44
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Советский участник миссии «Союз-Аполлон» рассказал о расизме в НАСА

При подготовке миссии «Союз-Аполлон» в НАСА советские космонавты стали свидетелями проявлений расовой и национальной дискриминации, рассказал 17 июля дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Владимир Джанибеков на торжественном мероприятии, посвященном 45-й годовщине стыковке космических кораблей СССР и США.
ИА Красная Веснавчера в 09:41
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Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов

Петиция с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество голосов, в данный момент ее подписали 25 758 человек из 25 тысяч необходимых, соответствующие данные опубликованы на сайте главы государства.
РИА Новостивчера в 13:45
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