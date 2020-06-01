Жители Чувашии всегда будут благодарны митрополиту Варнаве за его деятельное участие в жизни общества, за неустанный труд, благодаря которому Чувашская Республика была и остается территорией межнационального и межконфессионального мира и согласия.

В возрасте 89 лет скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. Об этом сообщается на сайте Чувашской митрополии. Причиной смерти называется двухсторонняя пневмония.

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