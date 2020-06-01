Религия
Газета.RuСкончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава
В возрасте 89 лет скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. Об этом сообщается на сайте Чувашской митрополии. Причиной смерти называется двухсторонняя пневмония.
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Жители Чувашии всегда будут благодарны митрополиту Варнаве за его деятельное участие в жизни общества, за неустанный труд, благодаря которому Чувашская Республика была и остается территорией межнационального и межконфессионального мира и согласия.
— Олег Николаев, российский политикОбщественная служба новостей 04:22
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