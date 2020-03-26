Общество

Москва 24Москва 24Скончался народный артист России Юрий Кукес

Народный артист России Юрий Кукес скончался в возрасте 69 лет. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на сайт ФКП "Росгосцирк".
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