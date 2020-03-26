Общество
Москва 24Скончался народный артист России Юрий Кукес
Народный артист России Юрий Кукес скончался в возрасте 69 лет. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на сайт ФКП "Росгосцирк".
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Политика
Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца
России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе в России
Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в России на следующей неделе нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля.
Хоккей
Линус Умарк заявил, что покидает «Салават Юлаев»
Общество
Коронавирус. Почти 800 тысяч саратовцев попадают в группы риска
Сегодня определили, что почти 800 тысяч человек входят в группы риска - это не только граждане преклонного возраста, но и те, кто имеет хронические заболевания.
Общество
Россия остановит регулярные и чартерные рейсы за границу с 27 марта
Координационный совет по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ поручил Росавиации прекратить с 27 марта регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами.
Футбол
Худяков: если вирус пойдет на спад через 2 недели, РПЛ можно доиграть
Если распространение коронавируса не пойдет на спад в ближайшие две недели, то чемпионат России по футболу надо будет завершать досрочно, заявил РИА Новости спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков.
Политика
Путин выступит с обращением к россиянам из-за коронавируса
Владимир Путин обратится к жителям России из-за коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на Дмитрия Пескова.
Политика
Завершился саммит G20 по коронавирусу с Путиным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о завершении саммита «Группы двадцати» (G20), который прошел в виртуальном формате из-за пандемии коронавируса.
Политика
La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID
Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Экономика
Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей
Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.
Общество
Воронежские студенты уйдут на внеплановые каникулы
В Воронеже студенты вузов отправятся на внеплановые каникулы с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля.
Общество
Первый тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат
Первый тест Ангелы Меркель на коронавирус дал отрицательный результат. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Происшествия
ФСБ задержала фигуранта дела о нападении на псковских десантников
Во Владимирской области задержали 37-летнего уроженца Чечни Майрбека Башаева, причастного к нападению на псковских десантников в Аргунском ущелье в 2000 году, сообщается на сайте ФСБ.
Общество
В Казахстане скончался первый пациент с коронавирусом
Врачи Казахстана зарегистрировали первый случай смерти пациентки, у которой выявлен коронавирус нового типа.
Здоровье
В Крыму с пневмонией госпитализировано более тысячи человек
На сегодняшний день в больницах Крыма с диагнозом ОРВИ находятся почти полторы тысячи человек, из них более одной тысячи пациентов – с диагнозом "пневмония".
Шоу-бизнес
Помолодевшая Марина Зудина в мини продемонстрировала стройные ноги
Помолодевшая Марина Зудина, облаченная в мини-платье, продемонстрировала фанатам стройные ноги.
Армия и оружие
В Одессе приземлился спецборт с 14-ю ранеными украинскими военнослужащими
Экономика
Путин предложил обложить налогом банковские вклады свыше 1 млн рублей
Президент России Владимир Путин в среду предложил начислять подоходный налог на банковские вклады объемом более миллиона рублей.
Авто
Renault приостановит производство автомобилей в России
Финансы
Экономисты допустили убыточность 15% отраслей из-за падения рубля
По расчетам Центра развития ВШЭ, из 145 видов деятельности обрабатывающей промышленности с высокой долей совокупных затрат на импорт (более 15%) при падении курса до 80 руб. за доллар убыточными могут оказаться больше 60%.
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам временно перейти в режим новогодних выходных
«Банк России рекомендует кредитным организациям в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года осуществлять текущую деятельность в режиме, аналогичном работе кредитной организации в новогодние праздничные дни», — говорится в сообщении.
Общество
В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса
Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила.
Театры
Большой театр впервые покажет спектакли «золотого фонда» онлайн
Впервые в истории театр покажет шесть постановок «золотого фонда» в онлайн-формате.
Здоровье
В ВОЗ признали самоизоляцию бесполезной в борьбе с коронавирусом
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил о том, что самоизоляция сама по себе не является эффективной мерой в борьбе против коронавируса.
Шоу-бизнес
Скончалась известная актриса Инна Макарова
Скончалась известная актриса Инна Макарова.
Политика
США расширили санкции против Ирана
Соединенные Штаты в четверг внесли пять физических лиц и 15 юридических лиц в список антииранских санкций.
Здоровье
Эпидемиолог рассказал о развитии ситуации с коронавирусом в России
Врач отметил, что впереди - "взрывное" развитие по типу ядерной реакции.
Общество
Путин объявил следующую неделю нерабочей
Президент России Владимир Путин заявил, что следующая неделя будет нерабочей из-за угрозы распространения коронавируса.