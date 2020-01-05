Общество

Вести.RuВести.RuСкончался онколог Андрей Павленко

В марте 2018 года у Андрея Павленко — известного хирурга-онколога, много лет оперировавшего в Санкт-Петербурге, — обнаружили рак желудка третьей стадии. О своей борьбе с раком он рассказывал в своем блоге и даже после операции по удалению желудка продолжал работать.
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с чего всё началось
В своем последнем видео Павленко рассказал
 о создании гранта его имени, целью которого будет финансирование медиапроектов, доносящих «правильную и правдивую информацию» об онкологических заболеваниях.
Дождь02:35

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Умер онколог Андрей Павленко

Петербургский дневник03:01

Скончался хирург-онколог Андрей Павленко, боровшийся с раком

Радио Комсомольская правда03:03

Умер боровшийся с раком хирург-онколог Андрей Павленко

Невские Новости02:46

«Андрея не стало». Скончался петербургский онколог – автор блога о борьбе с раком, который сам не смог справиться с болезнью

Фонтанка.Ру02:35

Умер боровшийся с раком петербургский онколог-хирург Андрей Павленко

78.ru02:52

Умер онколог Андрей Павленко

Православие и Мир02:02

Роль через боль. Как известные люди борются со страшными диагнозами

Аргументы и Фактывчера в 16:07
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Энергетика

Киев ответил на данные о сокращении транзита газа из РФ

Глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон прокомментировал данные о сокращении транзита российского газа.
Газета.Ru 00:58
Политика

Прервавший новогоднее обращение Путина ижевский депутат объяснился

Ранее жительница Ижевска Екатерина Кабанова написала в фейсбуке, что 31 декабря 2019 года на канале "СТС — Ижевск" после поздравления президента страны вместо боя курантов в эфир вышло обращение к горожанам продюсера канала Альфреда Зиннатуллина, являющегося депутатом городской думы.
РИА Новости вчера в 11:29
Хоккей

Канада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМ

Газета.Ru вчера в 15:40
Происшествия

В Тюменской области в ДТП погибла семья с тремя детьми

По данным ТАСС, в ДТП погибла семья из пяти человек, в том числе три ребенка.
РБК вчера в 12:38
Армия и оружие

Исламисты атаковали военную базу США в Кении

Боевики радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб» утром 5 января напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в Кении.
РБК 02:45
Общество

В базу Интерпола записали 3 тыс. человек за преступления в России

В центральной базе Интерпола числятся около 3 тыс. человек с так называемым красным углом за преступления, совершенные в России, сообщили в МВД.
Взгляд.ру 03:01
Шоу-бизнес

Закодированная Дана Борисова выпила духи

"С ума сходила, как хотела выпить, а ведь меня вроде закодировали, но я все равно выпила", - заявила телеведущая.
Комсомольская правда вчера в 10:00
Политика

Власти Японии решили усилить иммиграционный контроль после побега Гона

Министерство юстиции Японии распорядилось ужесточить контроль на границе после побега из страны экс-главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона.
РБК вчера в 23:39
Шоу-бизнес

Федор Смолов перестал скрывать отношения с 17-летней внучкой Ельцина

29-летний футболист Федор Смолов, играющий за московский «Локомотив», перестал скрывать свои отношения с Марией Юмашевой – 17-летней внучкой первого президента России Бориса Ельцина.
Bimru.ru 03 января в 04:46
Армия и оружие

NYT узнала о приказе Трампа убить Сулеймани вопреки данным разведки

Президент Дональд Трамп отдал приказ об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани вопреки данным разведки, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации США.
РБК 01:32
Политика

Посольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере

В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов.
Газета.Ru вчера в 22:29
Происшествия

В Канаде у пассажирского самолета при взлете оторвалось колесо

Самолет авиакомпании Air Canada, следовавший из Монреаля в Сагеней, вынужденно сел после того, как при взлете у него оторвалось колесо шасси, сообщает Radio Canada.
РБК вчера в 22:48
Политика

Путин и Макрон обсудили гибель иранского генерала Сулеймани

Востоковед: войну с Ираном начать некому «С обеих сторон выскaзaнa озaбоченность в связи с гибелью комaндующего Силaми специaльного нaзнaчения "Кудс" Корпусa стрaжей ислaмской революции Ирaнa К.Сулеймaни в результaте рaкетного удaрa СШA по aэропорту Бaгдaдa», — говорится в сообщении.
Национальная служба новостей 03 января в 10:55
Политика

Трамп заявил о готовности нанести удары по 52 целям в Иране

Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, включая объекты культуры, в случае нападения на американцев.
РИА Новости 00:56
Политика

Тело генерала Сулеймани доставили в Иран для церемонии прощания

Тело убитого при операции США в Ираке генерала Сулеймани доставили в Иран для церемонии прощания. Об этом сообщает агентство ISNA.
Вечерняя Москва вчера в 23:59
Хоккей

Овечкин сказал, что всей командой смотрели полуфинал МЧМ

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» рассказал, что смотрел полуфинальный матч молодёжного чемпионата мира, в котором российская сборная переиграла Швецию со счётом 5:4. Ови отметил, что результат противостояния расстроил его партнёра по команде Никласа Бекстрёма.
Нева Спорт 02:54
Общество

В Красноярском крае из-за аномальной оттепели повысился уровень воды

Уровень в воды в реках около двух населенных пунктов Красноярска повысился после потепления, 5 января сообщил журналистам замначальника МЧС Красноярского Края Роман Ветчинников.
Красная весна 02:53
Происшествия

Летевший из Тюмени в Петербург самолет экстренно сел в Перми

Интерфакс вчера в 01:59
Экономика

С 1 января выросли пенсии неработающих пенсионеров

С 1 января 2020 года неработающие пенсионеры будут получать больше на 6,6%. Средний размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в этом году составит 16,4 тыс. рублей, о чем ранее заявляли в Пенсионном фонде России (ПФР).
Шахтинские известия вчера в 07:29
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо

Всего в перечень попали 157 АЗС, уличенных в торговле некачественным топливом.
РИА Новости 03 января в 04:39
Экономика

Эксперты прогнозируют спад инвестиционного роста в Польше

Как ранее сообщал РБК Калининград, за 2018 год Польше удалось привлечь на 3 млрд долларов США больше прямых иностранных инвестиций, чем в предыдущем году.
РБК Калининград вчера в 09:12
Общество

Фанаты «Мальме» повалили статую футболиста Ибрагимовича

Болельщики шведского футбольного клуба «Мальме» повалили в ночь на воскресенье, 5 января, статую бывшего футболиста клуба и сборной Швеции Златана Ибрагимовича.
Известия вчера в 23:17
Общество

Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях по всей России

Почти вся территория России находится под влиянием атлантического циклона, который стал причиной аномального тепла, сообщили в Гидрометцентре.
РИА Новости вчера в 08:27
Происшествия

Тела пропавших в Киеве девушек нашли связанными в шкафу

В арендованной квартире в Подольском районе Киева нашли тела двух связанных девушек, сообщает сайт городской полиции.
РИА Новости 01:59
Политика

Пушков предложил США вернуть Техас Мексике

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, предложив Вашингтону вернуть Техас Мексике.
РИА Новости вчера в 20:05
Политика

Роухани предложил Эрдогану сплотиться против США

Президент Ирана Хасан Роухани провел телефонные переговоры с турецким лидером Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:20
Армия и оружие

Коалиция США подтвердила обстрелы своих иракских баз

Штаб операции «Непоколебимая решимость», подтвердил, что иракские базы коалиции подверглись 4 января двум атакам, при этом военнослужащие США и их союзников не пострадали, заявление обнародовано 5 января.
REGNUM вчера в 20:04
Энергетика

Возобновлена прокачка нефти из России в Белоруссию

Прокачка нефти из России в Белоруссию возобновлена, сообщил представитель концерна "Белнефтехим".
Газета.Ru вчера в 12:29
Армия и оружие

США начали переброску более 4 тыс. военных на Ближний Восток

Соединенные Штаты приступили к переброске в Кувейт военнослужащих из состава 82-й воздушно-десантной дивизии, расквартированной в Северной Каролине.
РБК вчера в 20:06
Происшествия

В Туле в ночном ДТП погибли три человека

В Туле в ночном ДТП погибли три человека Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области Легковушка влетела в бетонный столб и загорелась.
MySLO.ru 01:41
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