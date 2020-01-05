с чего всё началось

В марте 2018 года у Андрея Павленко — известного хирурга-онколога, много лет оперировавшего в Санкт-Петербурге, — обнаружили рак желудка третьей стадии. О своей борьбе с раком он рассказывал в своем блоге и даже после операции по удалению желудка продолжал работать.

Политика Прервавший новогоднее обращение Путина ижевский депутат объяснился Ранее жительница Ижевска Екатерина Кабанова написала в фейсбуке, что 31 декабря 2019 года на канале "СТС — Ижевск" после поздравления президента страны вместо боя курантов в эфир вышло обращение к горожанам продюсера канала Альфреда Зиннатуллина, являющегося депутатом городской думы.

Шоу-бизнес Закодированная Дана Борисова выпила духи "С ума сходила, как хотела выпить, а ведь меня вроде закодировали, но я все равно выпила", - заявила телеведущая.

Армия и оружие NYT узнала о приказе Трампа убить Сулеймани вопреки данным разведки Президент Дональд Трамп отдал приказ об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани вопреки данным разведки, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации США.

Политика Посольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов.

Происшествия В Канаде у пассажирского самолета при взлете оторвалось колесо Самолет авиакомпании Air Canada, следовавший из Монреаля в Сагеней, вынужденно сел после того, как при взлете у него оторвалось колесо шасси, сообщает Radio Canada.

Политика Путин и Макрон обсудили гибель иранского генерала Сулеймани Востоковед: войну с Ираном начать некому «С обеих сторон выскaзaнa озaбоченность в связи с гибелью комaндующего Силaми специaльного нaзнaчения "Кудс" Корпусa стрaжей ислaмской революции Ирaнa К.Сулеймaни в результaте рaкетного удaрa СШA по aэропорту Бaгдaдa», — говорится в сообщении.

Политика Тело генерала Сулеймани доставили в Иран для церемонии прощания Тело убитого при операции США в Ираке генерала Сулеймани доставили в Иран для церемонии прощания. Об этом сообщает агентство ISNA.

Хоккей Овечкин сказал, что всей командой смотрели полуфинал МЧМ Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» рассказал, что смотрел полуфинальный матч молодёжного чемпионата мира, в котором российская сборная переиграла Швецию со счётом 5:4. Ови отметил, что результат противостояния расстроил его партнёра по команде Никласа Бекстрёма.

Общество В Красноярском крае из-за аномальной оттепели повысился уровень воды Уровень в воды в реках около двух населенных пунктов Красноярска повысился после потепления, 5 января сообщил журналистам замначальника МЧС Красноярского Края Роман Ветчинников.

Экономика С 1 января выросли пенсии неработающих пенсионеров С 1 января 2020 года неработающие пенсионеры будут получать больше на 6,6%. Средний размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в этом году составит 16,4 тыс. рублей, о чем ранее заявляли в Пенсионном фонде России (ПФР).

Экономика Эксперты прогнозируют спад инвестиционного роста в Польше Как ранее сообщал РБК Калининград, за 2018 год Польше удалось привлечь на 3 млрд долларов США больше прямых иностранных инвестиций, чем в предыдущем году.

Общество Фанаты «Мальме» повалили статую футболиста Ибрагимовича Болельщики шведского футбольного клуба «Мальме» повалили в ночь на воскресенье, 5 января, статую бывшего футболиста клуба и сборной Швеции Златана Ибрагимовича.

Политика Пушков предложил США вернуть Техас Мексике Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, предложив Вашингтону вернуть Техас Мексике.

Политика Роухани предложил Эрдогану сплотиться против США Президент Ирана Хасан Роухани провел телефонные переговоры с турецким лидером Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие Коалиция США подтвердила обстрелы своих иракских баз Штаб операции «Непоколебимая решимость», подтвердил, что иракские базы коалиции подверглись 4 января двум атакам, при этом военнослужащие США и их союзников не пострадали, заявление обнародовано 5 января.