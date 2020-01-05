Общество
Вести.RuСкончался онколог Андрей Павленко
В марте 2018 года у Андрея Павленко — известного хирурга-онколога, много лет оперировавшего в Санкт-Петербурге, — обнаружили рак желудка третьей стадии. О своей борьбе с раком он рассказывал в своем блоге и даже после операции по удалению желудка продолжал работать.
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с чего всё началось
В своем последнем видео Павленко рассказал о создании гранта его имени, целью которого будет финансирование медиапроектов, доносящих «правильную и правдивую информацию» об онкологических заболеваниях.Дождь02:35
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Здоровье
Почему опасно пить кофе с 8 до 9 утра, пояснили врачи
Специалисты заявили об опасности употребления кофе с 8 до 9 утра. Это связано с выработкой гормона стресса – кортизола.
Происшествия
При обрушении здания в Камбодже погибли 36 человек
Как минимум 36 погибли при обрушении строящегося здания в Камбодже. Об этом 5 января сообщает газета Khmer Times.
Политика
В 2017 году Трамп пропустил звонок Путина
Глава Белого дома Дональд Трамп в 2017 году подверг публичной критике тогдашнего директора Разведывательного управления Минобороны Майкла Флинна и других высокопоставленных сотрудников администрации президента за то, что они не сказали о звонке президента России Владимира Путина.
Хоккей
Овечкин сказал, что всей командой смотрели полуфинал МЧМ
Хоккей
Что пишут в Северной Америке перед финалом МЧМ-2020 Россия — Канада
Канадцы уверяют, что стали играть лучше после исторического разгрома со счётом 0:6. Финальный матч молодёжного чемпионата мира 2020 между сборными России и Канады привлекает внимание болельщиков и экспертов со всего мира.
Энергетика
С начала года транзит российского газа через Украину упал в пять раз
В первый день 2020 года транзит российского газа через территорию Украины упал в 5,3 раза по сравнению со средними показателями за декабрь 2019 года.
Общество
Работодатели в России собрались пересмотреть зарплаты сотрудникам
Уточняется, что 20% организаций с российским капиталом и 16% иностранных компаний планируют пересмотреть зарплату уже в январе текущего года, остальные планируют увеличение выплат в течение первого полугодия.
Армия и оружие
Военная база США в Кении подверглась атаке
В округе Ламу в Кении была атакована военно-морская база США Манда-Махогони. Об этом сообщает газета Daily Nation.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Политика
Пушков предложил США вернуть Техас Мексике
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, предложив Вашингтону вернуть Техас Мексике.
Хоккей
Назван состав сборной России на полуфинал МЧМ со Швецией
Пресс-служба Федерации хоккея России объявила состав национальной команды на полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет со сборной Швеции.
Армия и оружие
Командующий армией Ирана усомнился в словах Трампа о 52 ударах
Отмечается, что ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США готовы нанести ракетные удары по 52 объектам на территории Ирана в случае атаки по американцам.
Общество
Новый налог для туристов ввели в Амстердаме
Местные власти стараются больше не привлекать туристов, поскольку их поток и так слишком большой: при 1,1 млн жителей Амстердама, его за год посещают 17 млн гостей.
Политика
Посольство Польши раскритиковало заявление МИД Украины о Бандере
Посольство Польши на Украине резко отреагировало на заявление пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, которая ответила на критику израильского и польского министров после появления баннера с портретом украинского националиста Степана Бандеры на здании городской администрации Киева.
Общество
В России вводятся новые требования к электролампам
С начала 2020 года начинается второй этап внедрения новых требований к осветительным устройствам и электрическим лампам.
Происшествия
В ДТП в Тюменской области погибла семья из пяти человек
Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Тюменской области.
Авто
Новое поколение Mitsubishi Outlander выйдет в 2020 году
Автопроизводитель в 2020 году намерен не только сменить поколение Outlander, но и представить новый компактный кроссовер с гибридной подзаряжаемой установкой.
Хоккей
Шведский хоккеист осудил поцелуй герба на свитере российским форвардом
Российский нападающий прокатился мимо скамейки запасных соперника и поцеловал герб на своем свитере.
Спорт
WADA назначило России размер ежегодного взноса
В РУСАДА собрались обжаловать санкции WADA «Размер взноса России в 2020 году составит $1 015 977», — заявили представители агентства.
Технологии
Sony обещает завтра показать «уникальное видение будущего»
Заявление, опубликованное компанией, указывает на то, что она «представит уникальное видение будущего, объединив творчество и технологии, как никто никогда не делал прежде».
Спорт
Легков выиграл «Тур де Ски» для любителей
Накануне решающих забегов «Тур де Ски» состоялись традиционные соренования для любителей.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал самые опасные ресторанные блюда
Посетители ресторанов сильнее всего рискуют своим здоровьем, заказывая из меню многокомпонентные салаты с майонезом и сметаной, десерты с кремом и изделия из рубленого мяса — рулеты, паштеты, котлеты.
Общество
Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом
С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Общество
«Нафтогаз» рассказал, что его не устроило в соглашении с «Газпромом»
Украинская компания «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с российским «Газпромом» по транзиту газа, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.
Армия и оружие
Иранский военачальник пообещал положить конец пребыванию США в регионе
Тегеран ответит Вашингтону на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами.
Шоу-бизнес
Константин Эрнст вышел в свет с женой и двумя дочками
Примечательно, что на ледовое шоу Навки супругов Эрнст сопровождали их две маленькие дочери, старшая Эрика, а также младшая на год Кира.
Экономика
Reuters узнал о передаче иностранцам контроля над нефтью в Венесуэле
Венесуэльская компания PDVSA позволила своим зарубежным партнерам получить контроль над нефтяными месторождениями, и теперь они занимаются их разработкой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности Рафаэля Рамиреса.
Армия и оружие
NYT: Трамп решил убить Сулеймани вопреки данным разведки
Президент США Дональд Трамп принял решение о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани вопреки последним данным американской разведки.
Гаджеты
Samsung анонсировала премиальный 8K-телевизор
Пока что телевизор фигурирует под названием QLED 8K 2020.