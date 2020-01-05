с чего всё началось

В марте 2018 года у Андрея Павленко — известного хирурга-онколога, много лет оперировавшего в Санкт-Петербурге, — обнаружили рак желудка третьей стадии. О своей борьбе с раком он рассказывал в своем блоге и даже после операции по удалению желудка продолжал работать.

Происшествия При обрушении здания в Камбодже погибли 36 человек Как минимум 36 погибли при обрушении строящегося здания в Камбодже. Об этом 5 января сообщает газета Khmer Times.

Политика В 2017 году Трамп пропустил звонок Путина Глава Белого дома Дональд Трамп в 2017 году подверг публичной критике тогдашнего директора Разведывательного управления Минобороны Майкла Флинна и других высокопоставленных сотрудников администрации президента за то, что они не сказали о звонке президента России Владимира Путина.

Хоккей Что пишут в Северной Америке перед финалом МЧМ-2020 Россия — Канада Канадцы уверяют, что стали играть лучше после исторического разгрома со счётом 0:6. Финальный матч молодёжного чемпионата мира 2020 между сборными России и Канады привлекает внимание болельщиков и экспертов со всего мира.

Общество Работодатели в России собрались пересмотреть зарплаты сотрудникам Уточняется, что 20% организаций с российским капиталом и 16% иностранных компаний планируют пересмотреть зарплату уже в январе текущего года, остальные планируют увеличение выплат в течение первого полугодия.

Происшествия Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.

Происшествия Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.

Политика Пушков предложил США вернуть Техас Мексике Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, предложив Вашингтону вернуть Техас Мексике.

Хоккей Назван состав сборной России на полуфинал МЧМ со Швецией Пресс-служба Федерации хоккея России объявила состав национальной команды на полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет со сборной Швеции.

Общество Новый налог для туристов ввели в Амстердаме Местные власти стараются больше не привлекать туристов, поскольку их поток и так слишком большой: при 1,1 млн жителей Амстердама, его за год посещают 17 млн гостей.

Политика Посольство Польши раскритиковало заявление МИД Украины о Бандере Посольство Польши на Украине резко отреагировало на заявление пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, которая ответила на критику израильского и польского министров после появления баннера с портретом украинского националиста Степана Бандеры на здании городской администрации Киева.

Общество В России вводятся новые требования к электролампам С начала 2020 года начинается второй этап внедрения новых требований к осветительным устройствам и электрическим лампам.

Авто Новое поколение Mitsubishi Outlander выйдет в 2020 году Автопроизводитель в 2020 году намерен не только сменить поколение Outlander, но и представить новый компактный кроссовер с гибридной подзаряжаемой установкой.

Спорт WADA назначило России размер ежегодного взноса В РУСАДА собрались обжаловать санкции WADA «Размер взноса России в 2020 году составит $1 015 977», — заявили представители агентства.

Здоровье Роспотребнадзор назвал самые опасные ресторанные блюда Посетители ресторанов сильнее всего рискуют своим здоровьем, заказывая из меню многокомпонентные салаты с майонезом и сметаной, десерты с кремом и изделия из рубленого мяса — рулеты, паштеты, котлеты.