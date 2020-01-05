Общество

Вести.RuВести.RuСкончался онколог Андрей Павленко

В марте 2018 года у Андрея Павленко — известного хирурга-онколога, много лет оперировавшего в Санкт-Петербурге, — обнаружили рак желудка третьей стадии. О своей борьбе с раком он рассказывал в своем блоге и даже после операции по удалению желудка продолжал работать.
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с чего всё началось
В своем последнем видео Павленко рассказал
 о создании гранта его имени, целью которого будет финансирование медиапроектов, доносящих «правильную и правдивую информацию» об онкологических заболеваниях.
Дождь02:35

Подробнее о событии

«Андрея не стало». Скончался петербургский онколог – автор блога о борьбе с раком, который сам не смог справиться с болезнью

Фонтанка.Ру02:35

«До встречи, светлый человек»: Цыпкин призвал помочь семье онколога Павленко

78.ru04:01

«Такие дела» опубликовали последнее видеообращение Андрея Павленко

Невские Новости03:47

Опубликован последний ролик онколога Андрея Павленко

АБН04:35

Александр Цыпкин призвал оказать помощь семье онколога Павленко

Петербургский дневник04:30

Скончался хирург-онколог Андрей Павленко, боровшийся с раком

Радио Комсомольская правда03:03

Умер онколог Андрей Павленко

Православие и Мир02:02
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Здоровье

Почему опасно пить кофе с 8 до 9 утра, пояснили врачи

Специалисты заявили об опасности употребления кофе с 8 до 9 утра. Это связано с выработкой гормона стресса – кортизола.
Волгоградская правда вчера в 08:26
Происшествия

При обрушении здания в Камбодже погибли 36 человек

Как минимум 36 погибли при обрушении строящегося здания в Камбодже. Об этом 5 января сообщает газета Khmer Times.
REGNUM 02:51
Политика

В 2017 году Трамп пропустил звонок Путина

Глава Белого дома Дональд Трамп в 2017 году подверг публичной критике тогдашнего директора Разведывательного управления Минобороны Майкла Флинна и других высокопоставленных сотрудников администрации президента за то, что они не сказали о звонке президента России Владимира Путина.
Газета.Ru вчера в 01:20
Хоккей

Овечкин сказал, что всей командой смотрели полуфинал МЧМ

Нева Спорт 02:54
Хоккей

Что пишут в Северной Америке перед финалом МЧМ-2020 Россия — Канада

Канадцы уверяют, что стали играть лучше после исторического разгрома со счётом 0:6. Финальный матч молодёжного чемпионата мира 2020 между сборными России и Канады привлекает внимание болельщиков и экспертов со всего мира.
Чемпионат 04:15
Энергетика

С начала года транзит российского газа через Украину упал в пять раз

В первый день 2020 года транзит российского газа через территорию Украины упал в 5,3 раза по сравнению со средними показателями за декабрь 2019 года.
Политика Сегодня вчера в 01:47
Общество

Работодатели в России собрались пересмотреть зарплаты сотрудникам

Уточняется, что 20% организаций с российским капиталом и 16% иностранных компаний планируют пересмотреть зарплату уже в январе текущего года, остальные планируют увеличение выплат в течение первого полугодия.
Известия 03:48
Армия и оружие

Военная база США в Кении подверглась атаке

В округе Ламу в Кении была атакована военно-морская база США Манда-Махогони. Об этом сообщает газета Daily Nation.
Газета.Ru 03:44
Происшествия

Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО

Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Газета.Ru вчера в 16:45
Происшествия

Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед

В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
РБК вчера в 22:20
Политика

Пушков предложил США вернуть Техас Мексике

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, предложив Вашингтону вернуть Техас Мексике.
РИА Новости вчера в 20:05
Хоккей

Назван состав сборной России на полуфинал МЧМ со Швецией

Пресс-служба Федерации хоккея России объявила состав национальной команды на полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет со сборной Швеции.
RT на русском вчера в 07:50
Армия и оружие

Командующий армией Ирана усомнился в словах Трампа о 52 ударах

Отмечается, что ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США готовы нанести ракетные удары по 52 объектам на территории Ирана в случае атаки по американцам.
Газета.Ru 03:59
Общество

Новый налог для туристов ввели в Амстердаме

Местные власти стараются больше не привлекать туристов, поскольку их поток и так слишком большой: при 1,1 млн жителей Амстердама, его за год посещают 17 млн гостей.
News.ru 03 января в 23:39
Политика

Посольство Польши раскритиковало заявление МИД Украины о Бандере

Посольство Польши на Украине резко отреагировало на заявление пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, которая ответила на критику израильского и польского министров после появления баннера с портретом украинского националиста Степана Бандеры на здании городской администрации Киева.
РБК 00:39
Общество

В России вводятся новые требования к электролампам

С начала 2020 года начинается второй этап внедрения новых требований к осветительным устройствам и электрическим лампам.
Российская газета вчера в 02:00
Происшествия

В ДТП в Тюменской области погибла семья из пяти человек

Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Тюменской области.
ТАСС вчера в 11:48
Авто

Новое поколение Mitsubishi Outlander выйдет в 2020 году

Автопроизводитель в 2020 году намерен не только сменить поколение Outlander, но и представить новый компактный кроссовер с гибридной подзаряжаемой установкой.
Tvoe-avto.com 02 января в 05:27
Хоккей

Шведский хоккеист осудил поцелуй герба на свитере российским форвардом

Российский нападающий прокатился мимо скамейки запасных соперника и поцеловал герб на своем свитере.
РБК 03:11
Спорт

WADA назначило России размер ежегодного взноса

В РУСАДА собрались обжаловать санкции WADA «Размер взноса России в 2020 году составит $1 015 977», — заявили представители агентства.
Профиль вчера в 04:19
Технологии

Sony обещает завтра показать «уникальное видение будущего»

Заявление, опубликованное компанией, указывает на то, что она «представит уникальное видение будущего, объединив творчество и технологии, как никто никогда не делал прежде».
iXBT.com 04:23
Спорт

Легков выиграл «Тур де Ски» для любителей

Накануне решающих забегов «Тур де Ски» состоялись традиционные соренования для любителей.
Спорт-Экспресс 04:36
Здоровье

Роспотребнадзор назвал самые опасные ресторанные блюда

Посетители ресторанов сильнее всего рискуют своим здоровьем, заказывая из меню многокомпонентные салаты с майонезом и сметаной, десерты с кремом и изделия из рубленого мяса — рулеты, паштеты, котлеты.
РБК 02:05
Общество

Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом

С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Газета.Ru 03 января в 03:45
Общество

«Нафтогаз» рассказал, что его не устроило в соглашении с «Газпромом»

Украинская компания «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с российским «Газпромом» по транзиту газа, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.
Коммерсантъ 01 января в 22:33
Армия и оружие

Иранский военачальник пообещал положить конец пребыванию США в регионе

Тегеран ответит Вашингтону на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами.
РБК вчера в 21:05
Шоу-бизнес

Константин Эрнст вышел в свет с женой и двумя дочками

Примечательно, что на ледовое шоу Навки супругов Эрнст сопровождали их две маленькие дочери, старшая Эрика, а также младшая на год Кира.
Bimru.ru вчера в 04:16
Экономика

Reuters узнал о передаче иностранцам контроля над нефтью в Венесуэле

Венесуэльская компания PDVSA позволила своим зарубежным партнерам получить контроль над нефтяными месторождениями, и теперь они занимаются их разработкой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности Рафаэля Рамиреса.
РБК вчера в 04:09
Армия и оружие

NYT: Трамп решил убить Сулеймани вопреки данным разведки

Президент США Дональд Трамп принял решение о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани вопреки последним данным американской разведки.
RT на русском 01:46
Гаджеты

Samsung анонсировала премиальный 8K-телевизор

Пока что телевизор фигурирует под названием QLED 8K 2020.
The GEEK 03:26
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