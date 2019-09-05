Музыка
КультуроманияСкончался первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
О дате и месте прощания и похорон пока не сообщалось. Юрий Петерсон был участником знаменитых советских музыкальных коллективов «Веселые ребята», «Самоцветы» и «Пламя». Он известен как первый исполнитель хита «Снег кружится».
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Исполнитель песни «Снег кружится» Ю.Петерсон умер на 72-м году жизни из-за онкологического заболевания
Исполнитель песни «Снег кружится», участник вокально-инструментальных ансамблей «Веселые ребята», «Самоцветы» и «Пламя» певец и музыкант Юрий Петерсон умер на 72-м году жизни из-за онкологического заболевания. Об этом Агентству городских новостей «Москва» заявила жена сына Ю.Петерсона Татьяна Путра.Агентство Москвавчера в 13:16
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Исполнитель песни «Снег кружится» Ю.Петерсон умер на 72-м году жизни из-за онкологического заболевания
Агентство Москвавчера в 13:16
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Что инкриминируют задержанному россиянину В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") задержали по запросу США.
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«В рамках национального проекта в Петропавловске-Камчатском в 2020 году начнут работу два бизнес-инкубатора: для субъектов предпринимательской деятельности сферы пищевой промышленности и сферы информационных технологий», — цитирует ТАСС Илюхина.
RT на русском вчера в 22:50
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За рулем вчера в 12:30
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Путин прокомментировал ситуацию с обменом пленными между Украиной и РФ
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"5 сентября 2019 года на 68-м году жизни ушел из жизни организатор кинопроизводства, президент Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России Юрий Александрович Бобров", - говорится в сообщении.
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США перебросили в Европу стратегический бомбардировщик
Командование Военно-воздушных сил США в Европе сообщило, что американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, способный нести ядерные авиабомбы и крылатые ракеты, приземлился на авиабазе Фэрфорд в Великобритании.
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