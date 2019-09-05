Исполнитель песни «Снег кружится», участник вокально-инструментальных ансамблей «Веселые ребята», «Самоцветы» и «Пламя» певец и музыкант Юрий Петерсон умер на 72-м году жизни из-за онкологического заболевания. Об этом Агентству городских новостей «Москва» заявила жена сына Ю.Петерсона Татьяна Путра.

с чего всё началось

О дате и месте прощания и похорон пока не сообщалось. Юрий Петерсон был участником знаменитых советских музыкальных коллективов «Веселые ребята», «Самоцветы» и «Пламя». Он известен как первый исполнитель хита «Снег кружится».

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