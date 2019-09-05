Музыка
КультуроманияСкончался первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
О дате и месте прощания и похорон пока не сообщалось. Юрий Петерсон был участником знаменитых советских музыкальных коллективов «Веселые ребята», «Самоцветы» и «Пламя». Он известен как первый исполнитель хита «Снег кружится».
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с чего всё началось
Исполнитель песни «Снег кружится» Ю.Петерсон умер на 72-м году жизни из-за онкологического заболевания
Исполнитель песни «Снег кружится», участник вокально-инструментальных ансамблей «Веселые ребята», «Самоцветы» и «Пламя» певец и музыкант Юрий Петерсон умер на 72-м году жизни из-за онкологического заболевания. Об этом Агентству городских новостей «Москва» заявила жена сына Ю.Петерсона Татьяна Путра.Агентство Москва13:16
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