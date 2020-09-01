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Газета.Ru
Газета.Ru

Скончался писатель Владислав Крапивин

В Екатеринбурге скончался 81-летний писатель Владислав Крапивин, пишет URA.ru со ссылкой на областной минздрав. "Владислав Петрович умер утром, 1 сентября в 6.30 утра", - сказали в минздраве. Родственники и друзья пока не прокомментировали ситуацию.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Умер писатель Владислав Крапивин

Советский и российский писатель Владислав Крапивин, который был повторно госпитализирован после лечения пневмонии, умер в Свердловской областной клинической больнице №1, сообщила ТАСС во вторник невестка писателя, командор юношеского отряда "Каравелла" Лариса Крапивина.
ТАСС00:46
Подробнее о событии
66.ru

Писатель Владислав Крапивин скончался

66.ru00:17
Коммерсантъ

Умер писатель Владислав Крапивин

Коммерсантъ00:40
ТАСС

Биография Владислава Крапивина

ТАСС01:35
Областная газета

Скончался детский писатель Владислав Крапивин

Областная газета00:25
РИА Новости

Названа причина смерти писателя Владислава Крапивина

РИА Новости01:42
Екатеринбург Онлайн

В Екатеринбурге 1 сентября в 6:40 скончался Владислав Крапивин

Екатеринбург Онлайн01:05
URA.Ru

Названа причина смерти писателя Крапивина

URA.Ru01:28

Минобороны отвергло обвинения НАТО в нарушении Су-27 границ Дании

Как следует из сообщения, 28 августа текущего года истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота был поднят в воздух для опознавания и недопущения нарушения Государственной границы РФ стратегическим бомбардировщиком В-52Н ВВС США.
Военное дело23:09
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В ВОЗ оценили стратегию Швеции по борьбе с коронавирусом

Шведская экономика, как и экономики других стран, ощутила на себе негативные последствия пандемии - уровень безработицы летом 2020 года достиг почти 9%, снижение ВВП прогнозируется на уровне 7%. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Швеции превысило 87 тысяч, скончались более 5,8 тысячи человек.
РИА Новости23:40
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ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известия01:55
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Сотрудники офиса шерифа застрелили темнокожего в Лос-Анджелесе

В сообщении говорится, что сотрудники правоохранительных органов округа Лос-Анджелес пытались остановить темнокожего мужчину, который ехал на велосипеде, за нарушение правил, однако тот скрылся, бросив велосипед.
Известия02:07

Глава Ямала отправил в отставку директора департамента транспорта

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов завершил ежегодную поездку по муниципалитетам автономного округа и по ее итогам принял решение отправить в отставку директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Максима Першикова.
Российская газета02:05

ПТК «Гермес» стал главным открытием форума «Армия-2020»

В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020» был впервые продемонстрирован российский комплекс управляемого вооружения «Гермес», который разработан АО «Конструкторское бюро приборостроения».
Военное дело23:38
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Вторая мировая война началась с провокации Третьего Рейха

Поводом к нападению Германии на Польшу, послужившему началом Второй мировой войны, стала Глейвицкая провокация, организованна Рейнхардом Гейдрихом и его подчинённым — начальником диверсионной группы штурмбанфюрером СС Альфредом Науйоксом по указанию Адольфа Гитлера.
Парламентская газета17:17

Ефремов заявил в суде, что выпил бутылку водки перед ДТП

Михаил Ефремов на допросе в суде рассказал, что в день смертельного ДТП на Садовом кольце он выпил бутылку водки и плохо помнит происходящее примерно с трех-четырех часов дня, сообщил телеканал 360 у себя в Telegram.
РИА Новостивчера в 16:23
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Путин увеличил в 1,03 раза зарплаты главы СК и генпрокурора

Президент Владимир Путин увеличил в 1,03 раза зарплату государственным чиновникам, генеральному прокурору и председателю Следственного комитета, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости18:26
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