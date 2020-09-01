Скончался писатель Владислав Крапивин

АиФ Тюмень 23

В Екатеринбурге скончался 81-летний писатель Владислав Крапивин, пишет URA.ru со ссылкой на областной минздрав. "Владислав Петрович умер утром, 1 сентября в 6.30 утра", - сказали в минздраве. Родственники и друзья пока не прокомментировали ситуацию.