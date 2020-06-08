Мужчина, открывший вечером 7 июня стрельбу из окна жилого дома в Москве, скончался от ранений, полученных при задержании, несмотря на усилия медиков. Ранее Следственный комитет возбудил в отношении нападавшего два уголовных дела.

Скончался подозреваемый в стрельбе в жилом доме в Москве

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