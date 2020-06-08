Происшествия
RT на русскомСкончался подозреваемый в стрельбе в жилом доме в Москве
Мужчина, открывший вечером 7 июня стрельбу из окна жилого дома в Москве, скончался от ранений, полученных при задержании, несмотря на усилия медиков. Ранее Следственный комитет возбудил в отношении нападавшего два уголовных дела.
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Общество
Правительство РФ разрешило гражданам выезжать из страны
Москва, 8 июня 2020, 13:20 — REGNUM В ряде случаев граждане России смогут покинуть пределы страны, сообщил 8 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета при правительстве РФ.
REGNUM 06:20
Политика
Путин поправил главу Бурятии на 400 млн по стоимости библиотеки
Глава РФ Владимир Путин поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, когда тот отчитался по стоимости нового здания национальной библиотеки Бурятии, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 06 июня в 15:55
Гаджеты
Анонс смартфона OnePlus Z запланирован на вторую половину июля
По словам инсайдеров, модель OnePlus Z будет оснащена 16-мегапиксельным селфи-модулем, который расположен в верхней части дисплея посередине.
Evo-rus.com вчера в 13:39
Авто
В Сети показали самый дешевый электромобиль в мире
Технически Changli является полноценным автомобилем, у него есть необходимые элементы управления, головная оптика, указатели поворота, стеклоочистители, спидометр, отопитель и камера заднего вида.
ИА Красная Весна вчера в 16:29
Общество
Кадыров выделил деньги на выкуп 207 невест
Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил выделить деньги на выкуп 207 невест, у которых есть проблемы с финансами из-за пандемии COVID-19, сообщило Духовное управление мусульман региона.
Коммерсантъ 06:21
Гаджеты
Инсайдеры опубликовали снимки Xiaomi Mi Band 5
Инсайдеры раскрыли информацию о браслете Mi Band 5 в Twitter. Фитнес-браслет будет оснащен системой бесконтактной оплаты.
Экономика сегодня 06 июня в 09:20
Происшествия
В США автомобиль въехал в протестующих
Ранее в американском Миннеаполисе водитель грузовика почти въехал в толпу демонстрантов, участвующих в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 01:43
Здоровье
Минздрав ввёл новые нормы посещения врачей
Министерство здравоохранения России приняло новые нормы времени приёма пациентов такими врачами как онколог, хирург и инфекционист.
Аргументы недели 04:07
Общество
Россия в июле может возобновить авиасообщение с 15 странами
Россия может частично открыть международное авиасообщение уже с 15 июля. Соответствующее предложение Росавиация направит в Роспотребнадзор.
БрянскToday вчера в 08:20
Здоровье
В красноармейской психбольнице коронавирус нашли у 35 человек
В психиатрической больнице в Красноармейском районе Саратовской области коронавирусом заболели 35 человек.
Четвертая Власть 05:18
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян снова попал в больницу
Известия 05:26
Политика
Украина включила Севастополь в состав Бахчисарая
Самой интересной инновацией в планах является включение Севастополя в состав Бахчисарайского района с центром в Бахчисарае.
ForPost 06:10
Экономика
Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты
В правительстве идет обсуждение идеи снизить зарплату топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
РИА Новости 05:08
Общество
Мишустин заявил о готовности России к открытию туристического сезона
Глава правительства поручил Ростуризму совместно с регионами оперативно проработать все вопросы по проведению курортного сезона и подготовиться к приему гостей.
Общественное телевидение России 05:23
Происшествия
Экс-дознавательница из Уфы раскрыла новые детали изнасилования
Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании, экс-дознавательница из Уфы Гульназ Фатхисламова рассказала о деталях преступления, жертвой которого она стала.
Газета.Ru вчера в 11:14
Шоу-бизнес
Андрей Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Российский телеведущий Андрей Норкин опубликовал в своем Instagram-аккаунте фото с похорон супруги Юлии.
iReactor вчера в 06:14
Политика
Путин осведомлен о снятии передачи Михалкова с эфира «России 24»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин осведомлен о ситуации со снятием передачи Никиты Михалкова "Бесогон" с эфира "России 24", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:02
Шоу-бизнес
Видео выходки Панина на похоронах Кокшенова появилось в Сети
В Сети было опубликовано видео, на котором запечатлен Алексей Панин на похоронах Михаила Кокшенова.
VSE42.RU 01:13
Энергетика
Саудовская Аравия решила прекратить нефтяную войну с Россией
Ценовая война началась из-за того, что Саудовская Аравия и Россия не смогли прийти к компромиссу в рамках ОПЕК+.
Ореанда-Новости 04:53
Общество
Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заразился коронавирусом
РИА Новости 06:22
Общество
Абрамович купил картину Мунка «Крик»
Цена лота составила 120 миллионов долларов. Роман Абрамович купил один из четырех вариантов знаменитой картины Эдварда Мунка «Крик».
ТК Звезда вчера в 12:38
Политика
Песков заявил о превалирующей поддержке поправок к Конституции
"Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок к Конституции", - констатировал Песков, заметив, что об этом свидетельствуют и социологические исследования.
Российская газета 06:24
Фигурное катание
Трусова опубликовала свое фото с ученицами Плющенко на фоне Эльбруса
Российская фигуристка Александра Трусова показала в своем Instagram-аккаунте фото с ученицами Плющенко, сделанное на фоне горы Эльбрус в Кисловодске.
РИА Новости вчера в 09:20
Армия и оружие
Источник сообщил о подготовке танков Т-14 «Армата» к экспорту
"Работа по подготовке изделия к экспорту ведется: специалисты решают, что может пойти за рубеж, а какие элементы будут ставиться только на танки для нужд [российских] военных", - заявил собеседник агентства.
Газета.Ru 05 июня в 09:59
Общество
В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда
Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и неполный день, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 21:41
Политика
На сайт голосования по Конституции внесли изменения
На сайт голосования по Конституции внесли изменения, добавив информацию об отмене ограничений сроков президента России Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 20:23
Гаджеты
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 могут получить два вентилятора
Сама видеокарта имеет GeForce RTX 3080 получила плату с V-образным торцом.
The GEEK вчера в 03:17