СКР продолжает расследование уголовного дела по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, совершенного у здания ФСБ.

Второй сотрудник правоохранительных органов, пострадавший при стрельбе у здания ФСБ в Москве, скончался в больнице. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России. Как указывается в сообщении, один сотрудник погиб на месте, второй в тяжёлом состоянии был госпитализирован и позже умер.

Скончался пострадавший при стрельбе у здания ФСБ в Москве

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