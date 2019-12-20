Происшествия

RT на русскомRT на русскомСкончался пострадавший при стрельбе у здания ФСБ в Москве

Второй сотрудник правоохранительных органов, пострадавший при стрельбе у здания ФСБ в Москве, скончался в больнице. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России. Как указывается в сообщении, один сотрудник погиб на месте, второй в тяжёлом состоянии был госпитализирован и позже умер.
Читать в источнике
Комментировать1371
Светлана Петренко
СКР продолжает расследование уголовного дела по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, совершенного у здания ФСБ.
— Светлана ПетренкоФедералПресс 13:18

Подробнее о событии

Пострадавший при стрельбе на Лубянке правоохранитель скончался в больнице

РИАМО10:54

Кто навел ужас на Лубянку

Коммерсантъ13:56

Цветы, пули и воспоминания: как встретила Лубянка утро после стрельбы

Вечерняя Москва11:58

Следователи сообщили о втором погибшем при стрельбе на Лубянке силовике

РБК10:54

СК сообщил о втором погибшем при стрельбе у здания ФСБ

РИА Новости15:49

Второй раненый при стрельбе на Лубянке сотрудник ФСБ умер в больнице

ТАСС10:48

СК: Двое правоохранителей погибли при стрельбе у здания ФСБ, еще пять человек пострадали

Агентство Москва10:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 17:27, Ашберн
Гаджеты

Apple заработала 66% всей прибыли рынка смартфонов в 2019 году

Apple продолжает доминировать на рынке смартфонов. В третьем квартале 2019 года компания заняла 66% всей прибыли (почти $8 млрд).
News.ru вчера в 08:59
Политика

Россия наложила вето в Совбезе ООН на резолюцию по Сирии

Россия и Китай наложили вето на резолюцию Германии, Бельгии и Кувейта, которые предложили продлить на год предоставление трансграничной гуманитарной помощи жителям Сирии.
Газета.Ru 16:21
Политика

Выплатит ли «Газпром» $3 млрд «Нафтогазу»

Частью пакетного соглашения по газу между Россией и Украиной может стать выплата «Газпромом» около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, сообщил журналистам источник в российской делегации, передает ТАСС.
Rambler News Service 08:31
Технологии

Puma представила специальные кроссовки для геймеров

Puma представила новую коллекцию кроссовок Active Gaming Footware для геймеров.
ITZine.ru вчера в 22:10
Религия

Патриарх Кирилл надеется, что религиозный мир вернется на Украину

«За короткий период было захвачено около 100 храмов: беззаконным образом переоформлялись и подделывались документы общин, наших верующих и духовенство избивали, против них были приняты дискриминирующие нормы религиозного законодательства, в СМИ и интернете была развернута клеветническая информационная кампания», — цитирует патриарха РИА Новости.
Украина.ру 07:27
Здоровье

Центр Блохина опроверг данные о претензиях к российским дженерикам

Претензий к российским препаратам-дженерикам у врачей НМИЦ онкологии имени Блохина нет, в Минздрав и Росздравнадзор передаются данные о побочных эффектах любых лекарств, вне зависимости от страны-производителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
РИА Новости 04:58
Технологии

СМИ узнали о секретной команде в Apple для разработки спутников

Apple собрала секретную команду для разработки спутников и связанной с ними технологии передачи данных.
РБК 16:13
Кино

Опубликован трейлер нового фильма Кристофера Нолана «Довод»

Газета.Ru 05:37
Шоу-бизнес

Лариса Удовиченко возвратилась на экраны с новым молодым лицом

Лариса Удовиченко возвратилась на экраны и опровергла слухи об использовании ею процедур пластической хирургии.
Дни24 10:30
Политика

Орешкин назвал три блока нерешенных вопросов с Минском

После переговоров президентов России и Беларуси в Санкт-Петербурге перед саммитом Евразийского экономического союза осталось лишь три группы нерешенных вопросов в рамках Союзного государства: нефть, газ и налоги.
Российская газета 07:45
Общество

Названы самые опасные алкогольные напитки

Чуть менее опасными британцы назвали виски и другие крепкие алкогольные напитки, поскольку они приводят к сильному опьянению.
Популярная механика 17 декабря в 08:25
Происшествия

Массовое ДТП с 11 машинами произошло в Воронежской области

На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Воронежской области столкнулись сразу 11 автомобилей в результате ДТП.
Газета.Ru 14:32
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM 16:55
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

В 2020 году в России вступят в силу 5 законов, которые совсем не обрадуют автовладельцев.
Уфимские Заметки 15:11
Финансы

Bloomberg: украинская гривна лидирует среди валют по темпам укрепления

С начала 2019 года украинская гривна укрепилась к доллару на 19% и заняла лидирующую позицию в мировом рейтинге валют, которые больше всего укрепились к американской валюте.
Газета.Ru 13:42
Футбол

Слуцкий объяснил, почему принял предложение «Рубина»

Новый главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о ходе переговоров с казанской командой.
Спорт-Экспресс 16:00
Политика

Путин рассказал о бизнесе дочерей

Piter.tv вчера в 08:54
Общество

ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
RT на русском 03:21
Хоккей

«Спартак» победил «Сочи», отыгравшись со счета 0:3

РИА Новости 14:15
Здоровье

Педиатр предупредила, чем нельзя кормить младенцев

ToDay News Ufa 06:45
Футбол

Форвард киевского «Динамо» подозревается в употреблении допинга

Газета.Ru 11:22
Экономика

Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех

История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
РБК вчера в 23:00
Армия и оружие

Легендарному танку Т-34 исполнилось 80 лет

Легендарному танку Т-34 исполнилось 80 лет. Он был принят на вооружение Красной Армии 19 декабря 1939 года.
Областная газета вчера в 03:47
Игры

CDPR: реализовать Cyberpunk 2077 на движке от The Witcher 3 было бы невозможно

3DNews 08:50
Армия и оружие

Армия Сирии отразила две атаки боевиков в Идлибе

ТАСС 14:01
Шоу-бизнес

Волочкова примерила строгий брючный костюм

Танцовщица произвела фурор в Сети Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова славится своими экстравагантными нарядами, которые любит демонстрировать подписчикам на личной странице "Инстаграма".
WomanHit.ru вчера в 10:49
Происшествия

В автобусе в Реутове нашли похожий на взрывное устройство предмет

РБК 10:38
Футбол

Артета назначен главным тренером «Арсенала»

Лондонский «Арсенал» официально объявил о назначении Микеля Артеты новым главным тренером команды.
Sportbox.RU 09:06
Армия и оружие

Индийская пресса: Лёгкий истребитель Tejas впечатлил русских

Военное обозрение 09:13
Общество

Регулярные посещения концертов, музеев и театра могут продлить жизнь

Исследование британских ученых показало, что регулярное посещение музеев, концертов, галерей и театра может продлить жизнь, значительно снизив риск преждевременной смерти.
Капитал страны 11:54
ещё по теме
Главное