Происшествия
Lenta.ruПодполковник СКР умер после нападения в Москве
Сотрудник Следственного комитета России (СКР), раненный при нападении у проходной ведомства в Техническом переулке, скончался в реанимации НИИ имени Склифосовского. Об этом во вторник, 1 октября, источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС.
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Сотрудник одного из подразделений центрального аппарата СК России при исполнении служебных обязанностей по организации приема граждан получил ножевое ранение у проходной ведомства в Техническом переулке. Нападавший задержан, с ним работают следователи.
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Сотрудник центрального аппарата Следственного комитета полковник Владислав Капустин, раненный при нападении возле проходной здания СК в Техническом переулке в Москве, умер в реанимации НИИ Н. В. Склифосовского.ТАСС06:19
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