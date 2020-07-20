Общество
РосбалтСкончался создатель олимпийского Мишки Виктор Чижиков
Ушел из жизни советский и российский художник-карикатурист, автор образа медвежонка Миши, талисмана летних Олимпийских игр 1980 года в Москве Виктор Чижиков. О кончине народного художника РФ сообщило издательство «АСТ Дети» в своем Facebook.
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Умер автор Олимпийского Мишки Виктор Чижиков - художник друзей нашего детства
Комсомольская правда13:08
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Общество
Мэр Анапы ушел в отставку после критики главы региона
Газета.Ru 16:18
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили ракетный удар по окрестностям Дамаска
В небе над Дамаском силы противовоздушной обороны Сирии сбили несколько ракет, направленных, в том числе, и на жилые кварталы, сообщает ТАСС со ссылкой на правительственный телеканал "Аль-Ихбария".
Российская газета 16:15
Гаджеты
AMD представит Ryzen 4000 (Renoir) во вторник, но продавать их в розницу не собирается
Как сообщает источник, модельный ряд гибридных процессоров Ryzen 4000, который собирается анонсировать AMD в грядущий вторник, будет состоять из шести моделей.
3DNews вчера в 10:14
Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия 13:16
Экономика
Путин подписал закон об отсрочке платежей по долгам пенсионеров
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров.
Экономика сегодня 11:36
Общество
Эксперт заявил, что заразиться коронавирусом в море невозможно
Ранее эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев сообщил, что заразиться коронавирусной инфекцией при купании в открытых водоемах невозможно, так как они подвергаются воздействию большого количества солнечных лучей, губительных для коронавируса.
ТАСС 16:11
Общество
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости 08:23
Политика
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
Ранее Помпео заявил, что Соединенные Штаты вводят визовые санкции против главы Чечни, которого Вашингтон считает причастным к нарушениям прав человека.
ТАСС 11:24
Футбол
Гендиректор «Химок» заявил, что клуб будет играть в РПЛ
Генеральный директор «Химок» Василий Иванов опроверг слухи, что подмосковный клуб может отказаться от выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ).
RT на русском 15:08
Футбол
Сарри останется тренером «Ювентуса» в следующем сезоне
Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри продолжит работать с командой в следующем сезоне, заявил директор футбольного клуба Фабио Паратичи.
РИА Новости 16:31
Общество
Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
BFM.ru 11:09
Общество
Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса
Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg.
REGNUM 05:03
Здоровье
Врач перечислил способы защиты от второй волны коронавируса
Врач-терапевт Владимир Бекетов рассказал о способах защиты в случае второй волны коронавирусной инфекции.
Общественная служба новостей 06:54
Кино
Премьеру «Довода» Кристофера Нолана перенесли на неопределенный срок
Студия Warner Bros. в третий раз перенесла премьеру нового фильма Кристофера Нолана «Довод», который должен был выйти 12 августа.
Культуромания 14:13
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
РИА Новости вчера в 05:36
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
Происшествия
Крестный отец Ефремова заявил, что поедет к артисту в колонию
Экономика сегодня 13:06
Музыка
Клип Little Big стал самым просматриваемым на канале Евровидения
«Клип на песню Uno набрал более 134 млн просмотров и теперь является самым просматриваемым видео на официальном YouTube-канале Евровидения», — говорится в Instagram группы.
RT на русском 14:20
Экономика
Спекулянты по-прежнему шортят фунт
Стерлинг растет, но спекулятивная часть рынка стремится его продавать Фунт вырос в понедельник: курс поднялся выше $1,26 против валюты США и восстановился с достигнутого утром 20-дневного минимума против евро, который широко укрепляется сегодня.
Profinance.ru 08:15
Общество
Елена Батурина подала иск к «Независимой газете»
Предприниматель Елена Батурина подала иск к редакции «Независимой газеты», следует из карточки дела на сайте арбитражного суда.
РБК 15:10
Шоу-бизнес
Диденко подтвердила новый роман спустя 5 месяцев после гибели мужа
Блогер Екатерина Диденко, на дне рождения которой в феврале этого года в Москве произошла трагедия из-за сухого льда, подтвердила информацию о своем новом романе.
РЕН ТВ 07:04
Общество
Кандидат в президенты Белоруссии вывезла детей за границу
Минск, 20 июля 2020, 14:57 — REGNUM Зарегистрированная кандидатом в президенты Белоруссии Светлана Тихановская вывезла детей в Евросоюз.
REGNUM 07:57
Авто
Локализованные «Газели» под брендом HDC начали продавать на Украине
Tvoe-avto.com вчера в 06:20
Фигурное катание
Дочь Тутберидзе сломала ногу и пропустит старт сезона в танцах на льду
Российская фигуристка Диана Дэвис, дочь Этери Тутберидзе, пропустит старт сезона-2020/21.
Спорт день за днем 14:44
Общество
СМИ: Трансгендерной активистке назначили 14 суток ареста, ее отвезут в мужской спецприемник
Тверской районный суд Москвы признал виновной трансгендерную активистку Полину по статье о повторном нарушении правил участия в акции, сообщил «ОВД-Инфо» юрист Константин Бойков.
Росбалт 15:03
Общество
Генерал-полковника Сорочкина опрашивают по поводу возможной взятки
По результатам разбирательства генерал-полковник Сорочкин может стать фигурантом уголовного дела о получении взятки.
Коммерсантъ 15:18
Происшествия
Режим ЧС ввели на территории уральского города из-за подтопления
Режим ЧС ввели на территории города Нижние Серги в Свердловской области из-за подтопления.
ТАСС 16:35
Общество
Фигурантка дела «Нового величия» подала иск к России на 5 млн рублей
Обвиняемая по делу «Нового величия» Анна Павликова подала иск к российскому государству на 5 млн руб. в качестве компенсации за незаконное содержание в СИЗО, сообщила ее адвокат Ольга Карлова.
Коммерсантъ 16:37