Общество

РосбалтРосбалтСкончался создатель олимпийского Мишки Виктор Чижиков

Ушел из жизни советский и российский художник-карикатурист, автор образа медвежонка Миши, талисмана летних Олимпийских игр 1980 года в Москве Виктор Чижиков. О кончине народного художника РФ сообщило издательство «АСТ Дети» в своем Facebook.
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Художник
Советский и российский художник-карикатурист, автор образа медвежонка Миши, талисмана летних Олимпийских игр 1980 года в Москве. Народный художник Российской Федерации.
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