Общество

BFM.ruBFM.ruСкончался султан Омана, правивший страной полвека

К власти Кабус бен Саид Аль Саид пришел в 1970 году путем бескровного дворцового переворота, свергнув своего отца.
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