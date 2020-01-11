Общество
BFM.ruСкончался султан Омана, правивший страной полвека
К власти Кабус бен Саид Аль Саид пришел в 1970 году путем бескровного дворцового переворота, свергнув своего отца.
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Политика
В Абхазии завели уголовное дело после протестов в Сухуме
Генпрокуратура Абхазии сообщила о возбуждении уголовного дела по факту массовых беспорядков, которые произошли во время протестов в Сухуме 9 января.
Политика
Путин обсудил с принцем Абу-Даби и эмиром Катара ситуацию в Ливии
Армия и оружие
Система ПВО Ирана приняла украинский «Боинг» за крылатую ракету
Система ПВО Ирана приняла самолет «Боинг-737» «Международных авиалиний Украины» за крылатую ракету, заявил командующий Военно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.
Происшествия
Обледенение назвали возможной причиной крушения самолёта в Алма-Ате
Шоу-бизнес
После разрыва Иван Телегин оставил имущество Пелагее
Напомним, еще до официального объявления о разрыве Ивана Телегина заметили в обществе яркой блондинки, удивительно похожей на Пелагею, в результате чего возникла масса слухов.
Происшествия
Челябинские власти пообещали установить, почему сгорел «неудобный» дом
Происшествия
Уголовное дело об истязании четырехлетнего ребенка возбуждено в Омске
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело об издевательствах над четырехлетним ребенком в Омске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СК по региону.
Шоу-бизнес
Первая жена шейха Дубая поведала, что экс-супруг уже 42 года не дает ей видеться с дочерью, превратив ее жизнь в кошмар
Ливанка Ранда аль-Банна дала интервью, в котором поведала о невероятной жестокости экс-супруга.
Экономика
«Нафтогаз» подаст обновленные иски к РФ по активам в Крыму
В сентябре 2017 года "Нафтогаз" подал иск против РФ в Международный трибунал с требованием возместить убытки в связи с потерей активов в Крыму.
Происшествия
В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы
В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Орловской области погибли три человека
Жертвами ДТП в Кромском районе Орловской области стали как минимум три человека, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Общество
Российским школьникам начнут выдавать аттестаты по-новому
Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании.
Происшествия
Пропавшего футболиста съели акулы в Австралии
Тело пропавшего футболиста Эрика Биригитти обнаружили объеденным акулами на австралийском побережье. Об этом пишет Newsweek 10 января.
Происшествия
В Китае умер первый заразившийся неизвестным ранее вирусом
В китайском городе Ухань (провинция Хубэй) 61-летний мужчина умер от пневмонии, которая развилась из-за ранее неизвестного вируса.
Общество
Вильфанд предупредил москвичей о рекордном потеплении
На грядущей неделе в Москве будет аномально тепло — воздух прогреется до +4 градусов.
Происшествия
Два сейфа с деньгами и 16 дорогих автомобилей украли у фирмы в Москве
Два сейфа с деньгами и 16 автомобилей представительского класса были похищены на предприятии в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Футбол
Слуцкий встретился с президентом Татарстана
Здоровье
В Омске травматолог пожаловался на зарплату и условия труда
В субботу, 11 января, дежурный травматолог из отделения травматологии на Карла Либкнехта в Омске пришел на работу и заявил, что не будет принимать пациентов и вообще уходит из медицины.
Спорт
МОК может пересмотреть дела оправданных CAS российских спортсменов
Международный олимпийский комитет рассматривает возможность пересмотра дел российских спортсменов, выступавших на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году и оправданных Спортивным арбитражным судом в Лозанне (CAS) в 2018 году.
Политика
Авиакомпания отрицает отклонение сбитого Boeing от маршрута
Boeing-737-800, сбитый недалеко от Тегерана, не отклонялся от маршрута, заявил вице-президент авиакомпании «Международных авиалиний Украины» (МАУ) по летной работе Игорь Сосновский 11 января на брифинге, сообщает Укринформ.
Космос
В Млечном Пути найдена колоссальная «волна» газа и молодых звезд
В основу исследования легли данные, полученные европейским космическим аппаратом Gaia. Он измерил положение и движение звезд Млечного Пути.
Общество
Выигравшая миллиард в лотерею жительница Подмосковья вышла на связь
Победительница новогодней лотереи, выигрыш в которой составил 1 млрд рублей, вышла на связь, сообщает пресс-служба «Столото».
Политика
МИД Украины рассказал о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что во время последней связи пилотов Boeing 737-800 с диспетчерами аэропорта Тегерана полет проходил штатно.
Религия
РПЦ назвала храмы подходящим местом для знакомств
Общество
Пассажир разбившегося Boeing перед вылетом пошутил о войне с США
Трагедия под Тегераном Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс из иранской столицы в Киев, разбился в ночь на 8 января вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни.
Общество
Переехавшие в тульские села учителя получат миллион рублей
Компенсационную выплату получат педагоги, соответствующие ряду требований и при соблюдении комплекса условий.