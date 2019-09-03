Спорт

Lenta.ruLenta.ruСкончался трехкратный олимпийский чемпион

Трехкратный олимпийский чемпион по биатлону, норвежец Хальвард Ханевольд скончался в возрасте 49 лет. Об этом сообщает телеканал TV2. По информации издания Budstikka, Ханевольд был найден мертвым у себя дома.
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