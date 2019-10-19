Общество
Вести.RuСкончался вице-адмирал Моцак, руководивший подъемом «Курска»
Вице-адмирал Михаил Моцак возглавил спасательную операцию, когда 12 августа 2000 года затонула АПЛ "Курск". Погибли все 118 моряков на борту. Позднее Моцак руководил подъемом "Курска".
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Умер командующий 1-й флотилией атомных субмарин Северного флота, позднее заместитель командующего флотом и один из руководителей учений, во время которых вместе со всем экипажем погибла подлодка К-141 "Курск", вице-адмирал Михаил Моцак.ТАСС07:53
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Умер вице-адмирал Михаил Моцак, который руководил учениями затонувшей подлодки «Курск»
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