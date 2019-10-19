Общество

Вести.RuВести.RuСкончался вице-адмирал Моцак, руководивший подъемом «Курска»

Вице-адмирал Михаил Моцак возглавил спасательную операцию, когда 12 августа 2000 года затонула АПЛ "Курск". Погибли все 118 моряков на борту. Позднее Моцак руководил подъемом "Курска".
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Умер вице-адмирал Михаил Моцак. Он руководил учениями, во время которых затонул «Курск»

Умер командующий 1-й флотилией атомных субмарин Северного флота, позднее заместитель командующего флотом и один из руководителей учений, во время которых вместе со всем экипажем погибла подлодка К-141 "Курск", вице-адмирал Михаил Моцак.
ТАСС07:53

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Умер вице-адмирал Михаил Моцак, который руководил учениями затонувшей подлодки «Курск»

КП - Санкт-Петербург08:20

В Петербурге умер вице-адмирал Михаил Моцак

Петербургский дневник08:54

В Петербурге скончался руководивший подъёмом «Курска» вице-адмирал Михаил Моцак

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В Петербурге умер вице-адмирал, участвовавший в подъеме подлодки «Курск»

РИА Новости10:33

В Петербурге умер вице-адмирал Михаил Моцак

Piter.tv08:11

Умер вице-адмирал Михаил Моцак. Он руководил учениями, во время которых затонул «Курск»

ТАСС07:53

В Петербурге умер вице-адмирал Михаил Моцак. Он знал правду о трагедии «Курска»

Фонтанка.Ру07:31
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Миллер раскрыл условия для контракта на транзит газа через Украину

Глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что контракт на транзит газа с Украиной будет продлен, если Киев не создаст независимого оператора ГТС.
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В своем посте в Fb Захарова сообщила, что четвертый год в Англии не могут реализовать итоги референдума, нарушая тем самым гражданские права всех проголосовавших.
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Общество

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Шоу-бизнес

Светлана Лобода отмечает 37-летие с Тиллем Линдеманном

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Эрдоган рассказал о поводах для продолжения военной операции в Сирии

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Пугачева объяснила, на кого похож сын Ксении Собчак

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Участники московской рок-группы Zreet Артем Колбасов и Глеб Акимов умерли от передозировки наркотиков. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
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Путин провел телефонные переговоры с Меркель

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