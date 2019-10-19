Общество

RT на русскомRT на русскомУмер Герой России вице-адмирал Михаил Моцак

В Санкт-Петербурге на 70-м году жизни после продолжительной болезни скончался Герой России вице-адмирал Михаил Моцак. Об этом сообщил экс-командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов.
Читать в источнике
Комментировать109
с чего всё началось

Умер вице-адмирал Михаил Моцак. Он руководил учениями, во время которых затонул «Курск»

Умер командующий 1-й флотилией атомных субмарин Северного флота, позднее заместитель командующего флотом и один из руководителей учений, во время которых вместе со всем экипажем погибла подлодка К-141 "Курск", вице-адмирал Михаил Моцак.
ТАСС07:53

Подробнее о событии

В Петербурге умер вице-адмирал, участвовавший в подъеме подлодки «Курск»

РИА Новости10:33

В Петербурге умер вице-адмирал Михаил Моцак

Петербургский дневник08:54

Умер вице-адмирал Михаил Моцак. Он руководил учениями, во время которых затонул «Курск»

ТАСС07:53

Умер вице-адмирал Михаил Моцак, который руководил учениями затонувшей подлодки «Курск»

КП - Санкт-Петербург08:20

В Петербурге умер вице-адмирал Михаил Моцак

Piter.tv08:11

В Петербурге скончался руководивший подъёмом «Курска» вице-адмирал Михаил Моцак

78.ru08:23

В Петербурге умер вице-адмирал Михаил Моцак. Он знал правду о трагедии «Курска»

Фонтанка.Ру07:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 12:52, Вашингтон
Космос

NASA показало «портал в другое измерение»

Forbes 12:40
Футбол

Игрок «Рубина» попал в реанимацию после матча со «Спартаком»

МК-Спорт 09:33
Авто

Удешевленная версия Kia Sportage стала бестселлером марки

Абсолютным бестселлером бренда стала удешевленная версия кроссовера Kia Sportage.
Новые автомобили вчера в 23:56
Политика

Британский парламент одобрил отсрочку Brexit

Британские депутаты приняли поправку по отсрочке Brexit, передает 19 октября ТАСС.
Известия 09:55
Происшествия

МЧС показало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае

Управление МЧС по Красноярскому краю опубликовало видео, на котором сняты последствия прорыва дамбы в районе поселка Щетинкино.
РБК 09:19
Происшествия

В Нальчике в институте повышения квалификации МВД убили полицейского

Один из слушателей института повышения квалификации МВД в Нальчике погиб в драке с коллегой, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии.
Газета.Ru 10:48
Армия и оружие

На Украине нашли «способное дать мощный отпор войскам Путина в Донбассе» оружие

На Украине развивается вооружение, «способное дать мощный отпор войскам [президента России Владимира] Путина на Донбассе», заявил «Апострофу» директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.
Lenta.ru 10:13
Армия и оружие

Ростех разрабатывает стрелковое оружие в новых калибрах

ТАСС 17 октября в 20:35
Политика

Медведев и Вучич принимают участие в параде под Белградом

Премьер-министр России Дмитрий Медведев и президент Сербии Александр Вучич принимают участие в параде военной техники, который приурочен к 75-летию освобождения сербской столицы от нацистов.
RT на русском 07:46
Общество

В Москве утвердили архитектуру Национального космического центра

РИАМО 06:22
Экономика

Минимальную цену на сахар предложили ввести в России

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) порекомендовала России установить минимальную цену на сахар, чтобы сделать его производство более рентабельным.
Известия вчера в 03:32
Здоровье

Медик предупредил россиян об опасности продаваемых в магазинах бананов

Врач Григорий Конев призвал россиян отказаться от покупки и употребления привозных бананов.
News.ru вчера в 19:44
Общество

В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27

В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости вчера в 13:50
Общество

Онколог рассказал о заболевании, которым страдает Заворотнюк

Онколог, на условиях анонимности, рассказал, что с подобным диагнозом люди живут не более пяти лет даже при своевременном выявлении глиобластомы.
Рамблер 03:18
Шоу-бизнес

Стало известно о состоянии госпитализированной Белохвостиковой

Газета.Ru вчера в 10:17
Армия и оружие

Российским журналистам показали заброшенную американскую базу в Сирии

Lenta.ru 00:57
Футбол

Григорян после поражения «Тамбова» подал в отставку

Life.ru 10:07
Экономика

Россия предупредила о возможном отказе Белоруссии в кредите

Россия может отказать Белоруссии в выдаче государственного кредита в размере 600 миллионов долларов.
Lenta.ru 08:56
Единоборства

Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика

Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.
Газета.Ru 03:38
Армия и оружие

Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств

Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".
REGNUM вчера в 19:11
Политика

Меркель обсудила с Путиным подготовку к саммиту «нормандской четверки»

Канцлер Германии Ангела Меркель провела в субботу телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, во время которого обсуждались подготовка к скорейшему проведению саммита "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина), вопрос транзита газа через Украину, ситуация в Сирии и Ливии.
ТАСС 11:21
Происшествия

В Новосибирске из-за пожара в больнице эвакуировали 160 человек

В городской клинической больнице Новосибирска произошел пожар, говорится на сайте регионального ГУ МЧС.
РБК 12:29
Фигурное катание

Леонова поделилась эмоциями после короткой программы на этапе Гран-при

Российская фигуристка Алена Леонова поделилась эмоциями после короткой программы на этапе Гран-при в Лас-Вегасе.
Газета.Ru 06:29
Общество

Финская журналистка поделилась впечатлениями от российского плацкарта

Вести.Ru 08:42
Шоу-бизнес

У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочь

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила об этом в своем Twitter.
Известия 10:12
Единоборства

Рейес нокаутировал Вайдмана, Родригес победил Стивенса

В Бостоне завершился турнир UFC on ESPN 6. В главном событии турнира Доминик Рейес одержал победу нокаутом над Крисом Вайдманом.
Чемпионат вчера в 23:54
Происшествия

В центре Саратова неизвестный открыл огонь из автомата Калашникова

Неизвестный устроил стрельбу из автомата Калашникова в центре Саратова.
Росбалт 06:58
Шоу-бизнес

Волочкова показала неудачное декольте до пояса

Большинство звезд, надевая декольте до пояса, пользуются самыми разными хитростями — от скотча до вшитых в ткань лифа поддерживающих элементов.
Wday.ru вчера в 00:01
Кино

Paramount Pictures доработает фильм «321-я Сибирская»

Ариг Ус 17 октября в 23:56
Происшествия

В Ростове пожар в бараке унес жизни пятерых детей и двух взрослых

Как установил оперативный штаб на месте трагедии, погибли пять детей от года до шести лет и двое взрослых.
Вести.Ru 03:46
ещё по теме
Михаил Васильевич Моцак
Военачальник
Советский и российский военачальник. Командующий 1-й Краснознамённой флотилией подводных лодок Краснознамённого Северного флота, вице-адмирал в отставке. Герой Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное