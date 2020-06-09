Происшествия
ИнтерфаксСкончался водитель, пострадавший в аварии с участием Михаила Ефремова
В результате обильной кровопотери скончался водитель фургона, который накануне вечером протаранил актер Михаил Ефремов, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
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Юристы рассказали, грозит ли устроившему смертельную аварию Михаилу Ефремову реальный срок
Комсомольская правда02:47
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Общество
Беглов анонсировал план по отмене ограничений в Петербурге
Санкт-Петербург, 9 июня 2020, 09:08 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем обращении к горожанам пообещал в ближайшие дни обнародовать план по отмене ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции.
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Юлия Михалкова объяснила причину ухода из «Уральских пельменей»
Московский Комсомолец 03:47
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Актер Стебунов опроверг нахождение в машине Ефремова в момент ДТП
Актер театра «Современник» Иван Стебунов опроверг слухи о том, что вместе с женой находился в машине Михаила Ефремова в момент ДТП на Смоленской площади.
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Общество
Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире
Гебрейесус отметил, что рост случаев инфицирования COVID-19 наблюдается в Южной Америке, большинстве стран Африки, а также в районах Восточной Европы, Южной и Центральной Азии.
RT на русском вчера в 14:16
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова
Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер вчера в 09:45
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Врач рассказала, кому не стоит есть мороженое
Врач рассказала, кому не стоит есть мороженое. Об этом терапевт Ольга Кашубина заявила в интервью для журналистов радио Sputnik.
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Армия и оружие
Forbes предсказал победу России над НАТО при конфликте в Прибалтике
Сокращение американского воинского контингента в Германии ослабит позиции НАТО в возможном конфликте с Россией, пишет журнал Forbes.
Газета.Ru вчера в 12:08
Происшествия
Прокурор сообщил о результатах анализа тел членов экипажа MH17
В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК 00:41
Общество
В России за сутки выявили 8595 случаев заражения коронавирусом
Суточный прирост случаев COVID-19 в России снижается второй день подряд, число новых составило 8595, сообщили в оперативном штабе.
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Армия и оружие
На юге Триполи найдено четыре неопознанных тела
Во время инспекции района Каллат аль-Фарджан на юге Триполи были обнаружены четыре неопознанных тела, пояснил руководитель группы по поиску и опознанию тел Люфти аль-Мисрати.
REGNUM 07 июня в 17:59
Общество
Режим ЧС ввели в Благовещенске из-за последствий тропического ливня
В целях проведения аварийно-восстановительных работ на территории города ввели режим ЧС, соответствующее постановление подписала мэр Благовещенска Валентина Калита.
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Кино
Пора прощаться: актриса Инна Королева покинула сериал «Сваты»
Актриса Инна Королева, сыгравшая в «Сватах» Машу Ковалеву, отвечая на вопросы поклонников в Instagram, рассказала, что покинула телепроект.
Городовой вчера в 07:02
Политика
Путин осведомлен о снятии передачи Михалкова с эфира «России 24»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин осведомлен о ситуации со снятием передачи Никиты Михалкова "Бесогон" с эфира "России 24", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru вчера в 06:02
Игры
В Cyberpunk 2077 будет больше тысячи NPC с собственным распорядком дня
Представители CD Projekt RED заявили, что улучшения в дизайне уровней в Cyberpunk 2077 по сравнению с The Witcher 3 такие же сильные, как между вторым и третьим «Ведьмаками».
CyberSport.ru 01:09
Политика
Пушков высмеял американского историка из-за слов о России
Российский сенатор Алексец Пушков скептически оценил заявления декана факультета афроамериканских исследований Принстонского университета Эдди Глода о связи РФ с расизмом.
Известия 00:16
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Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 27 копеек — до 68,47 рубля. Курс евро поднялся на 17 копеек и составил 77,20 рубля.
RT на русском 03:02
Происшествия
С начала года Ефремова 10 раз привлекали за нарушение ПДД
По данным источника в правоохранительных органах, с начала 2020 года актер Михаил Ефремов 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.
Московский Комсомолец 03:58
Экономика
Сразу две новые льготы готовят российским пенсионерам
Профильный комитет по безопасности и противодействию коррупции рекомендует Совету Госдумы рассмотреть законопроект об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров, сообщает KONKURENT.RU.
Konkurent.ru вчера в 21:42
Общество
С 9 июня в Москве отменят режим самоизоляции и пропуска
Режим самоизоляции, цифровые пропуска и график прогулок отменят в Москве с 9 июня, сообщил председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков, передает ТАСС.
Ведомости вчера в 07:28
Политика
В Германии готовы ответить США за действия против «Северного потока - 2»
В немецком бундестаге заявили, что готовы к разработке ответных мер, если США не прекратят преследовать проект газопровода "Северный поток - 2". Об этом рассказал "Известиям" депутат ФРГ от партии "Левые" Клаус Эрнст.
Газета.Ru 02:00
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Джон Джонс дал совет восходящим звездам UFC
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Мосгорсуд отменил приговор экс-сотруднику ФСИН Свиридову
Московский городской суд отменил приговор бывшему начальнику транспортного управления ФСИН Виктору Свиридову, покончившему с собой в зале Чертановского суда Москвы после оглашения решения по делу о вымогательстве в феврале.
Взгляд.ру 03:43
Авто
До российских дилеров добралась новая Kia Optima
На парковках дилерских центров Kia в России начали появляться первые товарные экземпляры нового Kia K5, который ранее в нашей стране был известен под названием Optima.
SpeedMe 03:50
Происшествия
На Сахалине двух экс-полицейских осудили за пытки задержанного
В Сахалинской области двух бывших полицейских осудили за насилие над подозреваемым, сообщает дальневосточная транспортная прокуратура.
Российская газета 03:48
Экономика
Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году
В конце мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года до 5%. В апреле агентство прогнозировало, что экономика России в этом году сократится на 3,3%. Fitch также ухудшило оценку по снижению мирового ВВП.
РБК вчера в 12:22
Общество
Россиянам вновь разрешили поездки за границу
Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу.
RT на русском вчера в 10:35
Армия и оружие
ВСУ час подряд вели обстрел населённых пунктов ДНР
REGNUM вчера в 12:55
Путешествия
«Известия»: отдых на российских курортах может подорожать на 30%
Стоимость отдыха в России может увеличиться на 30% из-за повышенного спроса на внутренний туризм в связи с закрытием границ страны из-за пандемии.
ТАСС 00:39