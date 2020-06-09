В результате обильной кровопотери скончался водитель фургона, который накануне вечером протаранил актер Михаил Ефремов, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Скончался водитель, пострадавший в аварии с участием Михаила Ефремова

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