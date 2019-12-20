Один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался.

"В результате (стрельбы) один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался", - отметила Петренко. По ее словам, еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения средней степени тяжести.

Скончался второй сотрудник ФСБ, раненный на Лубянке

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