Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксСкончался второй сотрудник ФСБ, раненный на Лубянке

"В результате (стрельбы) один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался", - отметила Петренко. По ее словам, еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения средней степени тяжести.
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Светлана Петренко
Один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался.
— Светлана ПетренкоКомсомольская правда 10:55

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