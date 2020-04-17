Бывший футболист "Лидса" и сборной Англии Норман Хантер, у которого был обнаружен коронавирус, умер в больнице, сообщается на официальном сайте клуба. Как отмечается в сообщении, Хантер, который был доставлен в больницу на прошлой неделе, скончался в пятницу утром на 77-м году жизни.

Общество Роспотребнадзор заявил о плавном росте числа больных коронавирусом Прирост числа больных коронавирусом в России остается медленным, считает главный санитарный врач и глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «РИА Новости». 4

Политика Врио главы Камчатского края отправил правительство региона в отставку Врио главы Камчатского края Владимир Солодов отправил правительство региона в отставку, все члены кабинета министров назначены временно исполняющими обязанности. 55

Общество Работающим россиянам старше 65 лет раздадут больничные В период с 20 по 30 апреля работающим россиянам старше 65 лет раздадут больничные листы, чтобы они могли придерживаться введенного в стране режима самоизоляции. 363

Космос Российская «Федерация» точно сядет Перспективный российский лунный космический корабль «Орел» (бывшая «Федерация») получит шасси, сообщил в эфире «Роскосмос ТВ» на YouTube космонавт Павел Виноградов. 3

Здоровье Онколог назвал опасную реакцию на коронавирус иммунитета Иммунитет человека при коронавирусе порой может выдавать слишком серьезную реакцию, вследствие чего появляются риски осложнения, отмечает Андрей Атрощенко, хирург-онколог больницы Управления делами президента РФ, которая в настоящее время принимает зараженных коронавирусом. 50

Общество Медведев заявил о возможном ужесточении мер в ситуации с коронавирусом Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью РИА Новости, что ситуация с коронавирусом развивается в тревожным ключе, и могут потребоваться более жесткие меры. 174

Авто Новый Volkswagen Golf R испытали на «Нюрбургринге» Volkswagen решил испытать «заряженный» Golf R на «Нюрбургринге». Шпионские фотографии с тестов опубликовало издание Motor1.

Культура Скончалась актриса Евгения Уралова Информация о кончине размещена на сайте Театра имени Ермоловой, в котором актриса прослужила всю свою жизнь Советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка Российской Федерации Евгения Уралова (настоящая фамилия Трейтман) родилась в Ленинграде. 2

Кино В сети появился тизер мультсериала-приквела к «Мадагаскару» Нью-Йорк, США, 17 апреля 2020, 14:07 — REGNUM Тизер нового мультсериала — приквела «Мадагаскара» опубликовал 16 апреля недавно появившийся стриминговый сервис Peackock от NBC Universal. 1

Общество В Минпросвещения отказались изменить организацию ЕГЭ из-за пандемии Ранее Минпросвещение из-за коронавируса перенесло сроки начала ЕГЭ, сдвинув начало основного периода сдачи экзамена с 25 мая на 8 июня. 8

Экономика Глава ЦБ оценила идею раздачи денег населению Глава регулятора отметила, что сейчас правительство РФ уже принимает меры прямой адресной поддержки, увеличивая пособия по безработице и выдавая гранты компаниям на выплаты зарплат, чтобы поддержать доходы граждан. 371

Экономика Мишустин объявил, кому дадут 12 тыс. рублей Правительство приступило к разработке алгоритма подачи бизнесом заявлений для получения социальной выплаты в 12130 руб. Данная сумма в качестве поддержки в условиях режима самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса была предложена президентом Владимиром Путиным, сообщает KONKURENT.RU. 9