Коронавирус
РИА НовостиСкончался заразившийся коронавирусом экс-футболист сборной Англии
Бывший футболист "Лидса" и сборной Англии Норман Хантер, у которого был обнаружен коронавирус, умер в больнице, сообщается на официальном сайте клуба. Как отмечается в сообщении, Хантер, который был доставлен в больницу на прошлой неделе, скончался в пятницу утром на 77-м году жизни.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 07:51, Ашберн
Общество
Роспотребнадзор заявил о плавном росте числа больных коронавирусом
Прирост числа больных коронавирусом в России остается медленным, считает главный санитарный врач и глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «РИА Новости».
РБК 07:30
Игры
Видео: разнообразие автомобилей и сложных дорожных путей в трейлере SnowRunner
Видео начинается с поездок на разных автомобилях по бездорожью.
3DNews вчера в 04:51
Кино
В сети появилась новая информация о возможном сиквеле «Гарри Поттера»
RT на русском 15 апреля в 07:23
Культура
Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»
Piter.tv вчера в 02:04
Политика
Врио главы Камчатского края отправил правительство региона в отставку
Врио главы Камчатского края Владимир Солодов отправил правительство региона в отставку, все члены кабинета министров назначены временно исполняющими обязанности.
RT на русском 00:54
Кино
Дженсен Эклс рассказал, сколько эпизодов «Сверхъестественного» успели отснять до карантина
Киноафиша России 15 апреля в 04:57
Общество
Работающим россиянам старше 65 лет раздадут больничные
В период с 20 по 30 апреля работающим россиянам старше 65 лет раздадут больничные листы, чтобы они могли придерживаться введенного в стране режима самоизоляции.
Lenta.ru 07:00
Космос
Российская «Федерация» точно сядет
Перспективный российский лунный космический корабль «Орел» (бывшая «Федерация») получит шасси, сообщил в эфире «Роскосмос ТВ» на YouTube космонавт Павел Виноградов.
Lenta.ru 06:25
Происшествия
В Красноярске арестован подросток, готовивший нападение на школу
В Красноярске в СИЗО заключили подростка, который готовил вооруженное нападение на школу.
Газета.Ru 06:34
Здоровье
Онколог назвал опасную реакцию на коронавирус иммунитета
Иммунитет человека при коронавирусе порой может выдавать слишком серьезную реакцию, вследствие чего появляются риски осложнения, отмечает Андрей Атрощенко, хирург-онколог больницы Управления делами президента РФ, которая в настоящее время принимает зараженных коронавирусом.
ToDay News Ufa 02:14
Общество
Медведев заявил о возможном ужесточении мер в ситуации с коронавирусом
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью РИА Новости, что ситуация с коронавирусом развивается в тревожным ключе, и могут потребоваться более жесткие меры.
РИА Новости 06:53
Здоровье
Названы опасные последствия коронавируса для выздоровевших
SMINEWS вчера в 01:20
Общество
В Саратовской области вводится пропускной режим
В Саратовской области с понедельника введут пропускной режим.
Регион 64 вчера в 11:20
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Российская газета вчера в 08:11
Авто
Новый Volkswagen Golf R испытали на «Нюрбургринге»
Volkswagen решил испытать «заряженный» Golf R на «Нюрбургринге». Шпионские фотографии с тестов опубликовало издание Motor1.
AutoNews 15 апреля в 07:57
Общество
У России еще все впереди: динамика распространения коронавируса на трех графиках
Второй график показывает количество зараженных за вычетом выздоровевших.
45.ru 07:36
Здоровье
Китай предоставил России партию гидроксихлорохина для лечения COVID-19
Партию в 68600 упаковок лекарства, предназначенного для лечения больных COVID-19, в качестве гуманитарной помощи передала России китайская фармацевтическая компания.
Российская газета 02:06
Культура
Скончалась актриса Евгения Уралова
Информация о кончине размещена на сайте Театра имени Ермоловой, в котором актриса прослужила всю свою жизнь Советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка Российской Федерации Евгения Уралова (настоящая фамилия Трейтман) родилась в Ленинграде.
Россия – Культура 07:38
Общество
В Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявлен коронавирус
В Москве у 31 из 155 воспитанников Нахимовского морского училища обнаружен коронавирус, сообщает Минобороны России.
RT на русском 05:11
Общество
«Ъ» выяснил, как Москва отправит в армию 6 тысяч призывников
Мэрия разослала префектам «дорожную карту», согласно которой в апреле—июле «около 6 тыс. молодых москвичей» направятся к месту прохождения срочной службы.
Коммерсантъ 02:30
Кино
В сети появился тизер мультсериала-приквела к «Мадагаскару»
Нью-Йорк, США, 17 апреля 2020, 14:07 — REGNUM Тизер нового мультсериала — приквела «Мадагаскара» опубликовал 16 апреля недавно появившийся стриминговый сервис Peackock от NBC Universal.
REGNUM 07:07
Общество
В Минпросвещения отказались изменить организацию ЕГЭ из-за пандемии
Ранее Минпросвещение из-за коронавируса перенесло сроки начала ЕГЭ, сдвинув начало основного периода сдачи экзамена с 25 мая на 8 июня.
РБК 05:56
Экономика
Глава ЦБ оценила идею раздачи денег населению
Глава регулятора отметила, что сейчас правительство РФ уже принимает меры прямой адресной поддержки, увеличивая пособия по безработице и выдавая гранты компаниям на выплаты зарплат, чтобы поддержать доходы граждан.
BFM.ru 07:11
Экономика
Мишустин объявил, кому дадут 12 тыс. рублей
Правительство приступило к разработке алгоритма подачи бизнесом заявлений для получения социальной выплаты в 12130 руб. Данная сумма в качестве поддержки в условиях режима самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса была предложена президентом Владимиром Путиным, сообщает KONKURENT.RU.
Konkurent.ru вчера в 13:22
Происшествия
Крымчанка избила полицейского за замечание о нарушении самоизоляции
35-летняя жительница Симферополя причинила телесные повреждения полицейскому, который попросил придерживаться режима самоизоляции.
Российская газета 06:38
Армия и оружие
Директор музея в Германии рассказал о подписании акта о капитуляции
Директор уникального Германо-российского музея Берлин-Карлсхорст, немецкий историк Йорг Морре в интервью РИА Новости рассказал, как проходило подписание акта о капитуляции нацистской Германии в Берлине, который был взят бойцами Красной Армии в результате начавшейся 16 марта 1945 года Зееловско-берлинской наступательной операции.
РИА Новости вчера в 04:29
Происшествия
Краснодарская больница скорой помощи закрылась на карантин
Коммерсантъ вчера в 17:01
Общество
За сутки на Дону 23 человека заразились коронавирусом
За сутки число зараженных COVID-19 в Ростовской области увеличилось на 23 и составило 168 человек.
Kursk.com 05:31
Происшествия
Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Карелии
Петрозаводск, 17 апреля 2020, 09:59 — REGNUM В Республике Карелия за прошедшие сутки, 16 апреля, выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 02:59