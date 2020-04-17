Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиСкончался заразившийся коронавирусом экс-футболист сборной Англии

Бывший футболист "Лидса" и сборной Англии Норман Хантер, у которого был обнаружен коронавирус, умер в больнице, сообщается на официальном сайте клуба. Как отмечается в сообщении, Хантер, который был доставлен в больницу на прошлой неделе, скончался в пятницу утром на 77-м году жизни.
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Экс-игрок сборной Англии, чемпион мира Норман Хантер скончался из-за коронавируса

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Легендарный футболист «Лидса» Хантер скончался после заражения коронавирусом

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Победитель ЧМ-1966 Хантер умер от коронавируса

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Скончался заразившийся коронавирусом экс-футболист сборной Англии

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Легенда «Лидса» скончался от коронавируса на 77-м году жизни

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Роспотребнадзор заявил о плавном росте числа больных коронавирусом

Прирост числа больных коронавирусом в России остается медленным, считает главный санитарный врач и глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «РИА Новости».
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В сети появилась новая информация о возможном сиквеле «Гарри Поттера»

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Врио главы Камчатского края отправил правительство региона в отставку

Врио главы Камчатского края Владимир Солодов отправил правительство региона в отставку, все члены кабинета министров назначены временно исполняющими обязанности.
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Дженсен Эклс рассказал, сколько эпизодов «Сверхъестественного» успели отснять до карантина

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Работающим россиянам старше 65 лет раздадут больничные

В период с 20 по 30 апреля работающим россиянам старше 65 лет раздадут больничные листы, чтобы они могли придерживаться введенного в стране режима самоизоляции.
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Российская «Федерация» точно сядет

Перспективный российский лунный космический корабль «Орел» (бывшая «Федерация») получит шасси, сообщил в эфире «Роскосмос ТВ» на YouTube космонавт Павел Виноградов.
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В Красноярске арестован подросток, готовивший нападение на школу

В Красноярске в СИЗО заключили подростка, который готовил вооруженное нападение на школу.
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Здоровье

Онколог назвал опасную реакцию на коронавирус иммунитета

Иммунитет человека при коронавирусе порой может выдавать слишком серьезную реакцию, вследствие чего появляются риски осложнения, отмечает Андрей Атрощенко, хирург-онколог больницы Управления делами президента РФ, которая в настоящее время принимает зараженных коронавирусом.
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Общество

Медведев заявил о возможном ужесточении мер в ситуации с коронавирусом

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью РИА Новости, что ситуация с коронавирусом развивается в тревожным ключе, и могут потребоваться более жесткие меры.
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Собчак раскритиковала поведение звезд в период самоизоляции

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Названы опасные последствия коронавируса для выздоровевших

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В Саратовской области вводится пропускной режим

В Саратовской области с понедельника введут пропускной режим.
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Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

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Авто

Новый Volkswagen Golf R испытали на «Нюрбургринге»

Volkswagen решил испытать «заряженный» Golf R на «Нюрбургринге». Шпионские фотографии с тестов опубликовало издание Motor1.
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У России еще все впереди: динамика распространения коронавируса на трех графиках

Второй график показывает количество зараженных за вычетом выздоровевших.
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Китай предоставил России партию гидроксихлорохина для лечения COVID-19

Партию в 68600 упаковок лекарства, предназначенного для лечения больных COVID-19, в качестве гуманитарной помощи передала России китайская фармацевтическая компания.
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Скончалась актриса Евгения Уралова

Информация о кончине размещена на сайте Театра имени Ермоловой, в котором актриса прослужила всю свою жизнь Советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка Российской Федерации Евгения Уралова (настоящая фамилия Трейтман) родилась в Ленинграде.
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В Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявлен коронавирус

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В сети появился тизер мультсериала-приквела к «Мадагаскару»

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В Минпросвещения отказались изменить организацию ЕГЭ из-за пандемии

Ранее Минпросвещение из-за коронавируса перенесло сроки начала ЕГЭ, сдвинув начало основного периода сдачи экзамена с 25 мая на 8 июня.
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Глава ЦБ оценила идею раздачи денег населению

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Экономика

Мишустин объявил, кому дадут 12 тыс. рублей

Правительство приступило к разработке алгоритма подачи бизнесом заявлений для получения социальной выплаты в 12130 руб. Данная сумма в качестве поддержки в условиях режима самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса была предложена президентом Владимиром Путиным, сообщает KONKURENT.RU.
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Происшествия

Крымчанка избила полицейского за замечание о нарушении самоизоляции

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Российская газета 06:38
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Директор музея в Германии рассказал о подписании акта о капитуляции

Директор уникального Германо-российского музея Берлин-Карлсхорст, немецкий историк Йорг Морре в интервью РИА Новости рассказал, как проходило подписание акта о капитуляции нацистской Германии в Берлине, который был взят бойцами Красной Армии в результате начавшейся 16 марта 1945 года Зееловско-берлинской наступательной операции.
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Краснодарская больница скорой помощи закрылась на карантин

Коммерсантъ вчера в 17:01
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Общество

За сутки на Дону 23 человека заразились коронавирусом

За сутки число зараженных COVID-19 в Ростовской области увеличилось на 23 и составило 168 человек.
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Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Карелии

Петрозаводск, 17 апреля 2020, 09:59 — REGNUM В Республике Карелия за прошедшие сутки, 16 апреля, выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 02:59
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Норман Хантер
Британский футболист
Английский футболист, в 1960-х - 1970-х годах выступавший за клуб «Лидс Юнайтед», чемпион мира 1966 года. Был известен своим отбором мяча.
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