Общество

Газета.RuГазета.RuСкончался журналист и экс-министр печати СССР Михаил Ненашев

В возрасте 90 лет ушел из жизни бывший министр информации и печати СССР Михаил Ненашев, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на секретаря Союза журналистов Тимура Шафира. Как стало известно, журналист скончался ночь, с 14 на 15 декабря.
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Михаила Ненашева похоронят 17 декабря на Троекуровском кладбище

Российская газета09:45

Умер бывший министр печати СССР Михаил Ненашев

ТАСС05:21

Умер журналист Михаил Ненашев

РИА Новости04:26

Умер бывший глава Гостелерадио СССР Михаил Ненашев

Интерфакс05:03

Умер экс-министр печати СССР Михаил Ненашев

Известия04:48

Умер бывший министр печати СССР Михаил Ненашев

RT на русском04:36

Умер бывший министр печати СССР Михаил Ненашев

РБК05:16
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В Москве во время задержания полицейский застрелил мужчину, который напал с ножом на свою мать.
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Партия «Яблоко» избрала нового председателя

Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
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Телеканал «Россия 1» заглушил звук на слове «протесты» в песне группы «Куртки Кобейна» (проект Шуры Би-2).
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Путин расширил налог на самозанятых на 19 регионов России

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Кардиолог рассказал, как поддерживает здоровье сердца

Главный врач медицинской клиники при больнице Сана в Дюссельдорфе кардиолог Торстен Дилл в беседе с изданием Focus рассказал, как защититься от болезней сердца.
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Опубликовано видео буксировки затонувшей в Севастополе подлодки

В Сети появилось видео буксировки подлодки Б-380 от затонувшего в Южной бухте Севастополя большого плавучего дока ПД-16.
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Сборная России обыграла Финляндию в матче Кубка Первого канала

Сборная России одержала победу над командой Финляндии в заключительном матче Кубка Первого канала.
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова сделала решающий шаг в проекте «План Б»

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Устюгов стал вторым в гонке на 15 км на этапе Кубка мира в Давосе

Российский лыжник Сергей Устюгов взял серебро в индивидуальной гонке на 15 километров свободным стилем на этапе Кубка мира, который проходит в швейцарском Давосе.
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Ротару поделилась впечатлениями после концерта в России

Напомним, что год назад народная артистка СССР София Ротару отказалась от выступлений в России из-за ситуации на Украине.
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В Россию с Запада приходит мода на так называемые «гламурные» роды.
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