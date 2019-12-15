Общество
Газета.RuСкончался журналист и экс-министр печати СССР Михаил Ненашев
В возрасте 90 лет ушел из жизни бывший министр информации и печати СССР Михаил Ненашев, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на секретаря Союза журналистов Тимура Шафира. Как стало известно, журналист скончался ночь, с 14 на 15 декабря.
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Футбол
«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Эвертон» в чемпионате Англии
"Манчестер Юнайтед" на своем поле сыграл вничью с "Эвертоном" в матче 17-го тура чемпионата Англии по футболу.
Экономика
Банк России понизил ключевую ставку
Совет директоров Центробанка пятый раз подряд снизил ключевую ставку, теперь она составляет 6,25% годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Политика
В Кремле назвали условие решения Зеленским конфликта в Донбассе
Решение конфликта на Украине потребует от Владимира Зеленского авторитета и доминирования на политической арене Украины, сообщает ТАСС по заявлению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Армия и оружие
Корабль Черноморского флота сопровождает эсминец ВМС США в Черном море
Черноморский флот взял на сопровождение вошедший в воскресенье в юго-западную часть акватории Черного моря эсминец УРО-ПРО (управляемого ракетного оружия - противоракетной обороны) "Росс" ВМС США.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло
Политика
Париж просит Москву отдать останки соратника Наполеона
Елисейский дворец официально обратился к России с просьбой передать Франции останки одного из ближайших соратников Наполеона — генерала Гюдена.
Политика
Польша не хочет конфронтации Запада с Россией
Конфронтация Запада и России может навредить Польше, заявил глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский.
Происшествия
В Москве полицейские застрелили напавшего с ножом на мать мужчину
В Москве во время задержания полицейский застрелил мужчину, который напал с ножом на свою мать.
Авто
Renault-Nissan оптимизирует модельный ряд в России за счет Niva
С покупкой «GM-АвтоВАЗ» концерт Renault-Nissan, в который входит «АвтоВАЗ», сможет оптимизировать модельный ряд в России благодаря Niva, так как она станет носить логотип Lada, а вот новое поколение может получит уже другой логотип, к примеру марки, Renault.
Фигурное катание
Тарасова резко отреагировала на слова Тутберидзе
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отказалась комментировать слова Этери Тутберидзе, которая обвинила её в нелюбви к олимпийской чемпионке Алине Загитовой.
Политика
Партия «Яблоко» избрала нового председателя
Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
Общество
Ольга Васильева призвала не задавать «домашку» на новогодние каникулы
Ольга Васильева: Конечно нет. Я говорила об этом в прошлом году и повторяю сейчас: не надо задавать домашнее задание на каникулы!
Музыка
«Россия 1» заглушила слово «протесты» в песне группы Шуры из Би-2
Телеканал «Россия 1» заглушил звук на слове «протесты» в песне группы «Куртки Кобейна» (проект Шуры Би-2).
Общество
Путин расширил налог на самозанятых на 19 регионов России
Президент России Владимир Путин внес поправки в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению налога на профессиональный доход в Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане.
Общество
Кардиолог рассказал, как поддерживает здоровье сердца
Главный врач медицинской клиники при больнице Сана в Дюссельдорфе кардиолог Торстен Дилл в беседе с изданием Focus рассказал, как защититься от болезней сердца.
Происшествия
Умер отец «керченского стрелка» после жестокого избиения
Отец «стрелка» попал в больницу с черепно-мозговой травмой. О произошедшем стало известно от бабушки «стрелка» Галины Росляковой.
Общество
Опубликовано видео буксировки затонувшей в Севастополе подлодки
В Сети появилось видео буксировки подлодки Б-380 от затонувшего в Южной бухте Севастополя большого плавучего дока ПД-16.
Хоккей
Сборная России обыграла Финляндию в матче Кубка Первого канала
Сборная России одержала победу над командой Финляндии в заключительном матче Кубка Первого канала.
Авто
Перечислили самые популярные автомобили-трехлетки в России
Определяя самые популярные модификации автомобилей, специалисты проанализировали данные о продажах более чем 1,1 млн трехлетних машин в массовом сегменте и около 135 тысяч – в премиальном.
Экономика
Правительство расширит программу приватизации в России
По словам пресс-секретаря, решение по программе приватизации будет принято на заседании правительства.
Происшествия
Россиянин пытал ребенка многочасовым стоянием коленями на гречке
В Омске 35-летний местный житель пытал 8-летнего пасынка многочасовым стоянием коленями на гречке и систематически избивал.
Происшествия
Число погибших от извержения вулкана в Новой Зеландии возросло до 16
Извержение вулкана на Уайт-Айленде произошло 9 декабря, когда на острове находились, предположительно, 47 человек, включая туристов из Австралии, Великобритании, Китая, Малайзии и США.
Общество
В Керчи открыли памятник неделимости Крыма и России
Шоу-бизнес
43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж
Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова сделала решающий шаг в проекте «План Б»
В воскресенье, 15 декабря, телеканал ТНТ покажет решающую серию реалити-шоу «План Б». Ольга Бузова и её коллега, Тимур Батрутдинов, должны определить, кто из участников проекта заслужил право участия в финале.
Спорт
Устюгов стал вторым в гонке на 15 км на этапе Кубка мира в Давосе
Российский лыжник Сергей Устюгов взял серебро в индивидуальной гонке на 15 километров свободным стилем на этапе Кубка мира, который проходит в швейцарском Давосе.
Музыка
Ротару поделилась впечатлениями после концерта в России
Напомним, что год назад народная артистка СССР София Ротару отказалась от выступлений в России из-за ситуации на Украине.
Футбол
Кокорин и Мамаев уехали отдыхать за границу
Общество
Врач рассказала о моде на «гламурные» роды в России
В Россию с Запада приходит мода на так называемые «гламурные» роды.