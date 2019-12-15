Общество

Газета.RuГазета.RuСкончался журналист и экс-министр печати СССР Михаил Ненашев

В возрасте 90 лет ушел из жизни бывший министр информации и печати СССР Михаил Ненашев, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на секретаря Союза журналистов Тимура Шафира. Как стало известно, журналист скончался ночь, с 14 на 15 декабря.
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Умер бывший министр печати СССР Михаил Ненашев

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Умер бывший министр печати СССР Михаил Ненашев

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