Как сообщает пресс-служба клуба, Скопинцев отправился в Германию, где медики должны диагностировать степень его повреждения и принять решение о необходимости оперативного вмешательства. Напомним, в концовке игры против «Спартака» против Скопинцева были нарушены правила около штрафной площади гостей.

Скопинцев отправился на обследование в Германию

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