Футбол

Бомбардир.руБомбардир.руСкопинцев выбыл на неопределенный срок. Его травмировал Джикия

Краснодар — Спартак
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Краснодар»
Маркус Берг
3′
Сергей Петров
20′
33′
Резиуан Мирзов
45′
Джордан Ларссон
Руслан Камболов
Кайо Панталеао
46′
Кристоффер Ольссон
64′
Кристиан Рамирес
67′
69′
Джано Ананидзе
Гус Тил
Кайо Панталеао
70′
Дмитрий Стоцкий
Дмитрий Скопинцев
70′
Маркус Берг
Даниил Уткин
81′
81′
Джордан Ларссон
Эсекиэль Понсе
Ари
85′
Кайо Панталеао
89′
90′
Илья Кутепов
90′
Лоренсо Мельгарехо
Максим Глушенков
90′+2′
Георгий Джикия
90′+2′
Георгий Джикия
Защитник "Краснодара" Дмитрий Скопинцев травмировался в матче 12-го тура РПЛ против "Спартака" (2:1). 22-летний футболист получил повреждение на 93-й минуте игры в результате фола капитана столичной команды Георгия Джикии.
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