Футбол

MetaratingsMetaratingsСкопинцеву может понадобиться операция после столкновения с Джикией

Краснодар — Спартак
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Краснодар»
Маркус Берг
3′
Сергей Петров
20′
33′
Резиуан Мирзов
45′
Джордан Ларссон
Руслан Камболов
Кайо Панталеао
46′
Кристоффер Ольссон
64′
Кристиан Рамирес
67′
69′
Джано Ананидзе
Гус Тил
Кайо Панталеао
70′
Дмитрий Стоцкий
Дмитрий Скопинцев
70′
Маркус Берг
Даниил Уткин
81′
81′
Джордан Ларссон
Эсекиэль Понсе
Ари
85′
Кайо Панталеао
89′
90′
Илья Кутепов
90′
Лоренсо Мельгарехо
Максим Глушенков
90′+2′
Георгий Джикия
90′+2′
Георгий Джикия
Защитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев получил повреждение в столкновении с игроком «Спартаком» Георгием Джикией в матче 12-го тура чемпионата России (2:1). Скопинцев травмировался уже в дополнительное время.
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