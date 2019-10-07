Защитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев получил повреждение в столкновении с игроком «Спартаком» Георгием Джикией в матче 12-го тура чемпионата России (2:1). Скопинцев травмировался уже в дополнительное время.

Скопинцеву может понадобиться операция после столкновения с Джикией

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