Недвижимость
Татарстан СегодняСкоро в Казани станет выгоднее брать ипотеку, чем снимать жилье
Эксперты рассказали, что скоро покупка квартир в ипотеку станет выгоднее, чем снимать чужое жилье.
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с чего всё началось
Из всех городов-миллионников только в Москве аренда будет выгоднее ипотеки, говорится в исследовании (есть у РБК). Шесть лет назад ситуация была обратной — в большинстве крупных городов предпочтительнее был съем жилья.РБКвчера в 05:00
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Эксперты подсчитали, насколько выгодно покупать квартиру в Казани в ипотеку
БИЗНЕС Onlineвчера в 08:32
Эксперты: В долгосрочной перспективе в Казани выгоднее взять ипотеку, чем снимать квартиру
Татар-информвчера в 11:50
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