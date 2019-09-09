Из всех городов-миллионников только в Москве аренда будет выгоднее ипотеки, говорится в исследовании (есть у РБК). Шесть лет назад ситуация была обратной — в большинстве крупных городов предпочтительнее был съем жилья.

с чего всё началось

Эксперты рассказали, что скоро покупка квартир в ипотеку станет выгоднее, чем снимать чужое жилье.

Скоро в Казани станет выгоднее брать ипотеку, чем снимать жилье

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