Шоу-бизнес
РБКУмер заслуженный артист России Данила Перов
Актер театра «Содружество актеров Таганки», заслуженный артист России Данила Перов умер в возрасте 51 года. Об этом сообщается на сайте театра. «Сегодня ночью, скоропостижно скончался наш друг, товарищ и брат», — говорится в сообщении.
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Космос
Иркутские учёные изучат часть атмосферы Земли
Учёным иркутского Института солнечно-земной физики СО РАН (ИСЗФ СО РАН) предстоит провести комплексное экспериментальное исследование состояния верхней нейтральной атмосферы и ионосферы Земли.
Армия и оружие
Главком ВМФ рассказал об оснащении кораблей гиперзвуковыми «Цирконами»
Первым кораблем, который получит на вооружение новейшие гиперзвуковые ракеты морского базирования «Циркон», станет один из фрегатов, рассказал главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.
Политика
Зеленский предложил ЕС принять Украину вместо Великобритании
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Брюсселю принять Украину в состав ЕС вместо Великобритании.
Космос
Маск планирует отправить на Марс миллион человек к 2050 году
Общество
Мишустин поручил подготовить поправки в закон о бюджете
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию.
Футбол
«Барселона» вырвала победу у «Ибицы», Гризманн оформил дубль
Хозяева открыли счет уже на девятой минуте – отличился Пеп Кабалле. Чемпион страны вырвал победу благодаря дублю Антуана Гризмана.
Авто
Стали известны цены на все комплектации Kia Seltos
Самая дорогая комплектация 1.6T Premium AMT AWD оценена в 1 839 900 рублей.
Фигурное катание
Тарасова: чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в сарае
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала условия, в которых в настоящее время проходит континентальное первенство по фигурному катанию.
Футбол
Автогол Буффона не помешал «Ювентусу» пройти «Рому» в 1/4 финала Кубка Италии
Туринский «Ювентус» уверенно победил «Рому» на своём поле в матче 1/4 финала Кубка Италии по футболу (3:1).
Энергетика
Белоруссия закупила нефть у Норвегии
Белорусский государственный концерн по нефти и химии «Белнефтехим» закупил у Норвегии 80 тысяч тонн нефти.
Технологии
ФАС определилась с правилами предустановки российского ПО на смартфоны
Согласно концепции, которую предлагает ФАС: с 1 июля 2020 года предустановка российского ПО станет обязательной для всех смартфонов; с 2021 года — для планшетов; с 2022 года — для компьютеров; с 2023 года — для Smart ТВ и ТВ-приставок.
Общество
Власти Китая закрыли ставший родиной нового коронавируса город Ухань
Власти Китая закрыли для выезда город Ухань, где впервые был обнаружен новый коронавирус 2019-nCoV, сообщает South China Morning Post.
Политика
Первый заместитель генпрокурора Буксман подал в отставку
Первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман ушел в отставку.
Происшествия
Губернатор Ставропольского края попал в ДТП
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в Instagram, что попал в ДТП, пострадал его водитель.
Происшествия
Осужденную за порнографию трансгендера-женщину освободили из СИЗО
Трансгендера-женщину Мишель (по паспорту Михаил) освободили из мужского СИЗО.
Армия и оружие
В ДНР оценили заявление главы Минобороны Украины о полном отводе сил
Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова прокомментировала заявление главы Минобороны Украины Андрея Загороднюка о причинах отказа Киева от полного разведения сил в Донбассе.
Политика
Кресло главы Минздрава России покинет Вероника Скворцова
Кресло главы Минздрава Скворцова заняла в 2012 году.
Общество
Жертвами урагана «Глория» в Испании стали уже несколько человек
Как сообщает Би-би-си, жертвами стихийного бедствия стали трое мужчин и одна женщина в разных провинциях на севере и востоке страны.
Политика
Парламент Великобритании одобрил законопроект о Brexit
Парламент Великобритании одобрил законопроект о Brexit, подготовленный правительством под руководством премьера Бориса Джонсона, передает Sky News.
Происшествия
На Украине убили воевавшего за «Азов» россиянина
Отмечается, что убитый — 36-летний уроженец Санкт-Петербурга Максим Трикоза — вступил в карательный добровольческий полк «Азов» 1 сентября 2015 года.
Происшествия
Два человека госпитализированы в Петербурге с подозрением на ОРВИ
Двух человек доставили в клиническую инфекционную больницу имени Боткина в Санкт-Петербурге с подозрением на ОРВИ, один из них россиянин, другой — гражданин Китая.
Футбол
Руководство «Зенита» подтвердило уход Кокорина в «Сочи»
Генеральный директор санкт-петербургского "Зенита" Александр Медведев не стал отрицать информацию о достигнутых договоренностях с футбольным клубом "Сочи" по поводу аренды Александра Кокорина до конца нынешнего сезона.
Политика
Киев запросил встречу Зеленского с Путиным в Израиле
Киев запросил встречу украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина в ходе визита в Израиль.
Технологии
Павел Дуров назвал сервис iCloud инструментом для слежки
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров считает, что принадлежащий американской Apple облачный сервис хранения данных iCloud является инструментом для слежки в связи с отказом компании шифровать резервные копии сервиса.
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина с бойфрендом потратили 600 тысяч на отдых в Финляндии
Ребята остановились в люксовом отеле Design Hotel Levi, восемь ночей в котором обошлись им в 210 тысяч рублей.
Политика
Помпео: Украина находится на границе между демократией и тиранией
Соединённые Штаты чувствуют свою ответственность за Украину, сообщил 22 января американский госсекретарь Майк Помпео в интервью Bloomberg TV.
Шоу-бизнес
56-летний Домогаров опух и посинел из-за проблем со здоровьем
Общество
В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка
Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.