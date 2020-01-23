Шоу-бизнес

РБКРБКУмер заслуженный артист России Данила Перов

Актер театра «Содружество актеров Таганки», заслуженный артист России Данила Перов умер в возрасте 51 года. Об этом сообщается на сайте театра. «Сегодня ночью, скоропостижно скончался наш друг, товарищ и брат», — говорится в сообщении.
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Причина смерти Данилы Перова - оторвался тромб?

Аргументы недели13:28

Ушёл из жизни актёр Данила Перов

Россия – Культура07:18

Из-за тромба скончался российский артист Данила Перов

Телеканал 360°13:10

Скоропостижно скончался актер Данила Перов, сын Раисы Рязановой

Российская газета10:50

Внезапно умер сын Раисы Рязановой

StarHit.ru10:30

Внезапно умер сын звезды фильма «Москва слезам не верит» Раисы Рязановой

Экспресс газета08:45

Умер 51-летний сын Раисы Рязановой

Вокруг ТВ12:21
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Космос

Иркутские учёные изучат часть атмосферы Земли

Учёным иркутского Института солнечно-земной физики СО РАН (ИСЗФ СО РАН) предстоит провести комплексное экспериментальное исследование состояния верхней нейтральной атмосферы и ионосферы Земли.
REGNUM 20 января в 05:53
Армия и оружие

Главком ВМФ рассказал об оснащении кораблей гиперзвуковыми «Цирконами»

Первым кораблем, который получит на вооружение новейшие гиперзвуковые ракеты морского базирования «Циркон», станет один из фрегатов, рассказал главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.
Новый День вчера в 07:54
Политика

Зеленский предложил ЕС принять Украину вместо Великобритании

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Брюсселю принять Украину в состав ЕС вместо Великобритании.
Lenta.ru 11:40
Космос

Маск планирует отправить на Марс миллион человек к 2050 году

Газета Кемерова 19 января в 18:02
Общество

Мишустин поручил подготовить поправки в закон о бюджете

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию.
RT на русском 01:19
Футбол

«Барселона» вырвала победу у «Ибицы», Гризманн оформил дубль

Хозяева открыли счет уже на девятой минуте – отличился Пеп Кабалле. Чемпион страны вырвал победу благодаря дублю Антуана Гризмана.
ProstoProSport 14:56
Авто

Стали известны цены на все комплектации Kia Seltos

Самая дорогая комплектация 1.6T Premium AMT AWD оценена в 1 839 900 рублей.
Tvoe-avto.com 11:19
Фигурное катание

Тарасова: чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в сарае

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала условия, в которых в настоящее время проходит континентальное первенство по фигурному катанию.
Газета.Ru 16:14
Футбол

Автогол Буффона не помешал «Ювентусу» пройти «Рому» в 1/4 финала Кубка Италии

Туринский «Ювентус» уверенно победил «Рому» на своём поле в матче 1/4 финала Кубка Италии по футболу (3:1).
RT на русском 16:45
Энергетика

Белоруссия закупила нефть у Норвегии

Белорусский государственный концерн по нефти и химии «Белнефтехим» закупил у Норвегии 80 тысяч тонн нефти.
Телеканал 360° 20 января в 16:43
Технологии

ФАС определилась с правилами предустановки российского ПО на смартфоны

Согласно концепции, которую предлагает ФАС: с 1 июля 2020 года предустановка российского ПО станет обязательной для всех смартфонов; с 2021 года — для планшетов; с 2022 года — для компьютеров; с 2023 года — для Smart ТВ и ТВ-приставок.
РБК 12:29
Общество

Власти Китая закрыли ставший родиной нового коронавируса город Ухань

Власти Китая закрыли для выезда город Ухань, где впервые был обнаружен новый коронавирус 2019-nCoV, сообщает South China Morning Post.
РБК 15:11
Происшествия

В Калифорнии разбился самолет, на борту которого были четыре человека

ТАСС 16:43
Политика

Первый заместитель генпрокурора Буксман подал в отставку

Первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман ушел в отставку.
Капитал страны 15:06
Происшествия

Губернатор Ставропольского края попал в ДТП

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в Instagram, что попал в ДТП, пострадал его водитель.
ТАСС 13:54
Происшествия

Осужденную за порнографию трансгендера-женщину освободили из СИЗО

Трансгендера-женщину Мишель (по паспорту Михаил) освободили из мужского СИЗО.
Lenta.ru 14:40
Армия и оружие

В ДНР оценили заявление главы Минобороны Украины о полном отводе сил

Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова прокомментировала заявление главы Минобороны Украины Андрея Загороднюка о причинах отказа Киева от полного разведения сил в Донбассе.
RT на русском 09:29
Политика

Кресло главы Минздрава России покинет Вероника Скворцова

Кресло главы Минздрава Скворцова заняла в 2012 году.
Городской ревизор вчера в 11:01
Общество

Жертвами урагана «Глория» в Испании стали уже несколько человек

Как сообщает Би-би-си, жертвами стихийного бедствия стали трое мужчин и одна женщина в разных провинциях на севере и востоке страны.
Ридус вчера в 08:07
Общество

Водонаева отреагировала на предложение Володина оштрафовать ее

РИА Новости 00:45
Политика

Парламент Великобритании одобрил законопроект о Brexit

Парламент Великобритании одобрил законопроект о Brexit, подготовленный правительством под руководством премьера Бориса Джонсона, передает Sky News.
Ведомости 14:05
Происшествия

На Украине убили воевавшего за «Азов» россиянина

Отмечается, что убитый — 36-летний уроженец Санкт-Петербурга Максим Трикоза — вступил в карательный добровольческий полк «Азов» 1 сентября 2015 года.
Известия 14:53
Происшествия

Два человека госпитализированы в Петербурге с подозрением на ОРВИ

Двух человек доставили в клиническую инфекционную больницу имени Боткина в Санкт-Петербурге с подозрением на ОРВИ, один из них россиянин, другой — гражданин Китая.
RT на русском 10:56
Футбол

Руководство «Зенита» подтвердило уход Кокорина в «Сочи»

Генеральный директор санкт-петербургского "Зенита" Александр Медведев не стал отрицать информацию о достигнутых договоренностях с футбольным клубом "Сочи" по поводу аренды Александра Кокорина до конца нынешнего сезона.
Вести.Ru 07:12
Политика

Киев запросил встречу Зеленского с Путиным в Израиле

Киев запросил встречу украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина в ходе визита в Израиль.
RT на русском 08:36
Технологии

Павел Дуров назвал сервис iCloud инструментом для слежки

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров считает, что принадлежащий американской Apple облачный сервис хранения данных iCloud является инструментом для слежки в связи с отказом компании шифровать резервные копии сервиса.
РИА Новости вчера в 15:54
Шоу-бизнес

Диана Шурыгина с бойфрендом потратили 600 тысяч на отдых в Финляндии

Ребята остановились в люксовом отеле Design Hotel Levi, восемь ночей в котором обошлись им в 210 тысяч рублей.
StarHit.ru вчера в 01:00
Политика

Помпео: Украина находится на границе между демократией и тиранией

Соединённые Штаты чувствуют свою ответственность за Украину, сообщил 22 января американский госсекретарь Майк Помпео в интервью Bloomberg TV.
REGNUM 15:24
Шоу-бизнес

56-летний Домогаров опух и посинел из-за проблем со здоровьем

Экспресс газета 09:42
Общество

В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка

Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
RT на русском 13:24
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