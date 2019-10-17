Транспорт

ТК ЗвездаТК ЗвездаСкорость на дорогах хотят увеличить до 130 километров в час

В Госавтоинспекции полагают, что это не повлияет на количество ДТП. В России разрешенную скорость на дорогах могут увеличить до 130 километров в час.
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с чего всё началось

130 км/ч, права по-новому и штрафы от города: водителей ждут перемены

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