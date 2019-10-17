В Екатеринбурге прошла Всероссийская конференция ГИБДД, а также выставка «Дорога 2019», на которых был представлен целый пакет изменений в области дорожного движения, вступающих в силу в обозримом будущем, а также ряд перспективных идей, рассматриваемых властями.

с чего всё началось

В Госавтоинспекции полагают, что это не повлияет на количество ДТП. В России разрешенную скорость на дорогах могут увеличить до 130 километров в час.

Скорость на дорогах хотят увеличить до 130 километров в час

Спорт Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.

Общество Обвиняемый по делу о беспорядках Губайдулин покинул Россию Айдар Губайдулин, обвиняемый в насилии против представителя власти на несанкционированной акции 27 июля в Москве, находится за рубежом, несмотря на подписку о невыезде.

Армия и оружие Пуски баллистических и крылатых ракет прошли под руководством Путина Минобороны России сообщило о проведении пусков баллистических и крылатых ракет в рамках стратегических учений "Гром-2019", передает РИА "Новости".

Здоровье Доктор Мясников назвал назначаемые в России лекарства-пустышки Главврач московской больницы Александр Мясников рассказал на федеральном телеканале о том, что медики часто назначают лекарства-пустышки, сами не подозревая об этом.

Политика США помогли предотвратить теракты в России Соединённые Штаты недавно предоставили России информацию о готовившихся терактах на российской территории.

Шоу-бизнес Семья Заворотнюк подтвердила ее болезнь Семья актрисы Анастасии Заворотнюк опубликовала в инстаграме, созданном в поддержку звезды, подтверждение ее болезни.

Гаджеты Раскрыты имена смартфонов Samsung Galaxy A модельного ряда 2021 года Южнокорейский гигант Samsung, по сообщениям сетевых источников, направил заявки на регистрацию новых торговых марок, под которыми планируется выпуск смартфонов семейства Galaxy A. Аппараты Galaxy A пользуются весьма высокой популярностью.

Культура Ведущие «Орла и Решки» спрятали в Иркутской области 500 долларов Пять бутылок с купюрами в 100 долларов в каждой спрятали ведущие 18-го сезона популярного шоу «Орел и Решка» где-то в Иркутской области.

Общество Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире Звезду подиумов официально объявили самой красивой женщиной в мире.

Политика МИД РФ направит США ноту из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске Министерство иностранных дел России направит США ноту в связи со снятием с поезда в Северодвинске троих американских дипломатов, сообщил заместитель главы дипломатического ведомства Евгений Иванов.

Здоровье Названы напитки, помогающие увеличить продолжительность жизни По словам специалистов, сохранить здоровье и увеличить продолжительность жизни помогает молоко.

Политика Британия и ЕС согласовали сделку по Brexit Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и Европейский союз согласовали сделку по Brexit — выходу Британии из ЕС.

Общество «Яндекс» грозит неразвитием в случае принятия закона о значимых сайтах Генеральный директор интернет-корпорации «Яндекс» Елена Бунина заявила, что изменения в акционерной структуре компании в том случае, если в России будет принят законопроект о значимых информационных ресурсах, приведет к тому, что «Яндекс» вынужден будет перестать развивать экспериментальные сервисы.

Армия и оружие Сирийская армия вошла в Кобани на границе с Турцией Ранее поступила информация, что сирийская армия вступила в город Ракка и уже установила в населенном пункте свои наблюдательные посты.

Политика Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.

Энергетика На Украине газ для населения подешевел на 4,9% Компания «Нафтогаз» снизила цену на природный газ для населения на 4,9%, сообщило 16 октября информационное агентство «Украинские новости».

Общество Температурный рекорд 130-летней давности побит в Москве Ранее в четверг сообщалось, что к полудню в столице был побит температурный рекорд дня, установленный 17 октября 1990 года, и четверг стал самым теплым днем за последние 67 лет.

Происшествия В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в убийстве молодой матери В Екатеринбурге суд на 2 месяца арестовал троих подозреваемых в убийстве 27-летней Ксении Каторгиной, которая 10 октября отправилась продавать автомобиль и пропала.

Здоровье Названы указывающие на развитие рака желудка пищевые привычки Рак желудка обычно начинается в слизеобразующих клетках, именно поэтому болезнь может начать проявляться с неприятных симптомов при поглощении и переваривании пищи, пишет издание «Профиль».

Здоровье Из НКПП исключат ревакцинацию против туберкулеза детей 6–7 лет В соответствии с проектом приказа Минздрава России «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок», из нацкалендаря профилактических прививок (НКПП) планируется исключить вакцинацию против туберкулеза детей в возрасте 6–7 лет.

Шоу-бизнес Серябкина рассказала Собчак о романе с Фадеевым Экс-участница группы SEREBRO Ольга Серябкина во время передачи "Осторожно, Собчак!" ответила на слухи о своем романе с продюсером Максимом Фадеевым.

Политика Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.

Происшествия В Керчи почтили память жертв трагедии в колледже В Керчи прошла минута молчания по случаю годовщины трагедии в политехническом колледже. Во всех храмах и мечетях города прозвучат молитвы.