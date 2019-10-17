Транспорт
ТК ЗвездаСкорость на дорогах хотят увеличить до 130 километров в час
В Госавтоинспекции полагают, что это не повлияет на количество ДТП. В России разрешенную скорость на дорогах могут увеличить до 130 километров в час.
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с чего всё началось
В Екатеринбурге прошла Всероссийская конференция ГИБДД, а также выставка «Дорога 2019», на которых был представлен целый пакет изменений в области дорожного движения, вступающих в силу в обозримом будущем, а также ряд перспективных идей, рассматриваемых властями.AutoNews03:16
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Госавтоинспекция поддерживает установление лимита скорости на платных трассах в 130 км/ч
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