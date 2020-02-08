Общество

Газета.RuГазета.RuСкорость распространения коронавируса замедлилась

О результатах мониторинга говорится в отчетах организации. Отмечается, что отношение зараженных коронавирусом 2019-nCoV к общему числу заболевших в феврале (7 февраля - показатель 10,2%) снизилось по сравнению с предыдущем месяцем (23 января - 46%).
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Новый коронавирус по некоторым данным прошел пик своего распространения

Эхо Москвы10:07

ВОЗ сообщила о замедлении темпов распространения коронавируса

Российская газета09:50

Скорость распространения коронавируса замедлилась

Газета.Ru09:41

ВОЗ: распространение коронавируса замедлилось

Вести.Ru09:10

ВОЗ: Эпидемия коронавируса пошла на убыль

Росбалт08:59

ВОЗ: Темпы распространения коронавируса замедлились по сравнению с январем

Комсомольская правда08:42

Скорость распространения нового коронавируса замедлилась

РИА Новости08:26
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Происшествия

В Самаре нашли пропавшую школьницу

РИА Новости 10:02
Происшествия

Суд арестовал задержанного за взятку экс-министра транспорта Карелии

Ранее карельское управление СК РФ сообщило о задержании министра транспорта Алексея Кайдалова и заместителя директора аэропорта "Петрозаводск" в рамках уголовного дела о получении взятки.
РИА Новости 09:34
Общество

В Казани похоронили депутата Госдумы Айрата Хайруллина

В Казани на мусульманском кладбище поселка Мирный похоронили депутата Госдумы РФ четырех созывов Айрата Хайруллина.
Российская газета 08:00
Экономика

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ

Россия продолжит в 2020 г. поставлять Белоруссии газ на условиях прошлого года, заявил замруководителя администрации Дмитрий Козак по итогам переговоров президента Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко в расширенном составе.
Ведомости вчера в 14:25
Энергетика

Цены на топливо на АЗС в Белоруссии вновь подрастут на копейку

Розничные цены на автомобильное топливо на АЗС в Белоруссии с девятого февраля вырастут на одну белорусскую копейку (0,3 российского рубля), сообщается в субботу на сайте госконцерна "Белнефтехим".
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Третья жена Нинель родила артисту двух детей - сына Андрея и дочь Наталью, а те, повзрослев, подарили отцу Иосифу Кобзону семерых чудесных внуков.
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Происшествия

В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке

Погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
РИА Новости 06:22
Общество

Волочкова ответила на слова об отсутствии красивых мужчин в России

Российская балерина Анастасия Волочкова прокомментировала заявление дизайнера Жан-Поля Готье об отсутствии красивых мужчин в России.
iReactor вчера в 18:20
Происшествия

Таиланд впервые объявил число пострадавших при стрельбе

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Происшествия

В Омске полицейские оставили тело девушки под окнами жилого дома

Om1.ru 07:00
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Google готовит неожиданный анонс на презентации Samsung Galaxy S20

Напомним, что анонс линейки Samsung Galaxy S20 и Galaxy Z Flip состоится уже в самое ближайшее время — 11 февраля 2020 года.
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Два экс-беркутовца вернулись в Киев после обмена пленными в Донбассе

Двое из пяти экс-сотрудников спецподразделения "Беркут", которые участвовали в обмене в Донбассе, вернулись в Киев, сообщил в субботу адвокат обвиняемых экс-беркутовец Александр Горошинский.
РИА Новости 09:05
Шоу-бизнес

Пелагея сообщила о травле из-за развода с Телегиным

Российская певица Пелагея опубликовала видео у себя в Instagram, в котором высказалась по поводу своего развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
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Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
РИА Новости вчера в 12:04
Спорт

Лыжник Большунов завоевал бронзу в спринте на этапе Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов занял третье место в спринте на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.
Коммерсантъ 10:28
Экономика

Старовойт не пустил новые свинокомплексы «Мираторга» в Курскую область

О новых договоренностях с компанией - производителем мяса, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил на своей странице в соцсетях Глава Курской области Роман Старовойт заявил, что решение связано с мнением местных жителей – они выступали категорически против строительства, и он договорился с руководством "Мираторга" о переносе семи объектов.
SM News вчера в 02:39
Финансы

Центробанк России понизил ключевую ставку

Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до шести процентов годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.
Lenta.ru вчера в 05:48
Политика

Трамп уволил нескольких человек за показания против него

Президент США Дональд Трамп уволил нескольких представителей администрации, которые выступили со свидетельствами против него в рамках процесса импичмента, сообщает в субботу агентство Associated Press.
Интерфакс 02:03
Армия и оружие

В ЛНР четверо военных погибли в результате обстрела

«В результате обстрела погибли четверо защитников республики и ещё четверо получили ранения различной степени тяжести», — заявил Осадчий.
RT на русском вчера в 14:01
Единоборства

Как Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию

В Москве в кинотеатре «Октябрь» состоялась пресс-конференция с участием Александра Емельяненко и Магомеда Исмалова, которые менее чем через два месяца сразятся на турнире ACA 107.
RT на русском вчера в 16:01
Общество

В Германии отметили годовщину побега группы Девятаева из концлагеря

Торжественная церемония в честь 75-летней годовщины со дня легендарного побега группы советских военнопленных во главе с Михаилом Девятаевым из нацистского концлагеря на угнанном немецком бомбардировщике Heinkel He 111 состоялась в субботу в немецком Пенемюнде.
РИА Новости 09:08
Наука

Биологи изучили «парадокс хаоса» в воде

Обнаруженное явление биологи назвали «парадоксом хаоса»: взаимодействия организмов при постоянстве температуры, освещения и других факторов вопреки ожиданиям вносили элемент случайности и могли изменить динамику всей системы.
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Общество

Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте

Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
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Авто

Suzuki представила свой первый купе-внедорожник

Индийско-японская автомобильная марка Maruti Suzuki привезла на автосалон в Нью-Дели (Auto Expo-2020) ряд новых моделей, в числе которых оказался и футуристичный прототип первого купеобразного внедорожника бренда.
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Обвиненного в убийствах ветеранов медбрата проверили на детекторе лжи

Медбрата Кировского областного госпиталя, которого обвиняли в убийстве ветеранов, проверили на детекторе лжи.
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Пропавшую после корпоратива 22-летнюю петербурженку нашли мертвой

Пропавшую после корпоратива 22-летнюю петербурженку нашли мертвой.
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В Netflix назвали запрещенные к показу фильмы и сериалы

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Зеленский пригласил папу Римского на Украину

Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
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Следующая Call of Duty получила окно релиза

CyberSport.ru 06 февраля в 23:42
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Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова

Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
ТАСС вчера в 07:48
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