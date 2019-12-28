Армия и оружие
Вести.RuСкорость российских гиперзвуковых ракет вырастет до десяти махов
Максимальную скорость российских гиперзвуковых ракет "Кинжал" и "Циркон" планируется увеличить до более чем десяти махов (скоростей звука).
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Работы направлены на расширение областей применения, номенклатуры вооружения и улучшения его тактико-технических характеристик. Новые образцы такого вооружения должны обеспечить высокоэффективное поражение целей как в оперативно-тактической, так и в стратегической глубине.
— Алексей Криворучко, российский экономистВзгляд.ру 08:55
с чего всё началось
В основе оборонной мощи Отечества – прочный сплав боевого мастерства личного состава Вооружённых Сил и самоотверженного труда конструкторов, инженеров и рабочих предприятий ОПК.Красная звездавчера в 16:01
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«Американцы и китайцы так не могут». Военный эксперт о российском гиперзвуковом оружии
Национальная служба новостей09:01
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Шоу-бизнес
Орнелла Мути приедет на выставку Никаса Сафронова в Москву
Итальянская актриса Орнелла Мути приедет в Москву на выставку художника Никаса Сафронова "Иные миры", рассказал художник РИА Новости.
Общество
Посол Британии охарактеризовал Россию тремя словами
Посол Великобритании в России Лори Бристоу назвал Россию «увлекательной», «энергичной» и «теплой».
Фигурное катание
Щербакова стала чемпионкой РФ по фигурному катанию
Чемпионкой России по фигурному катанию стала Анна Щербакова, которая показала лучшие результаты по сумме двух программ, сообщает «Интерфакс».
Происшествия
Мужчина напал на АЗС в уральском городе с автоматом
На АЗС, находящейся в городе Камышлов Свердловской области, было совершено нападение с участием неизвестного мужчины.
Общество
Московские власти объяснили появление снега на Тверской
На Тверскую улицу в Москве завезли искусственный снег, чтобы сделать горку для сноубордистов, рассказал радиостанции «Говорит Москва» первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.
Политика
Познер охарактеризовал окружение Путина
Президент России Владимир Путин окружил себя людьми, которые не могут заявить о его неправоте, считает журналист и телеведущий Владимир Познер.
Единоборства
Емельяненко дал согласие на бой с Кадыровым
Александр Емельяненко дал согласие Рамзану Кадырову провести с ним бой.
Политика
Путин подписал закон, возвращающий курилки в аэропорты
Российский лидер Владимир Путин подписал закон, возвращающий курительные комнаты в здания аэропортов.
Происшествия
Бывших спецназовцев арестовали по подозрению в убийствах
Следственный комитет объявил, что совместно с ФСБ задержал троих человек, входивших в организованную преступную группу, совершившую в 2008–2012 годах несколько убийств.
Хоккей
Сборные России и Канады встретятся на поле в рамках МЧМ по хоккею
Стоит добавить, что сборная Канады в первом матче чемпионата проявила себя, одержав победу над сборной США со счетом 6:4.
Политика
Прокурор подтвердил наличие экс-беркутовцев в списках на обмен
Прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, пишет издание "Громадское".
Политика
Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина
Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Общество
Принца Гарри и Меган Маркл не пустили в канадский ресторан
Хозяин канадского ресторана Deep Cove Chalet Пьер Коффель отказался принимать в своем заведении принца Гарри и Меган Маркл, пишет Vancouver Sun.
Наука
Американский ученый рассказал о пользе эпизодических голодовок
Многим людям не нравятся голодовки, однако к ним можно привыкнуть.
Спорт
Устюгов победил в масс-старте на Tour de Ski
Российский лыжник Сергей Устюгов победил в масс-старте на 15 км свободным стилем в рамках лыжной многодневки Tour de Ski.
Политика
Новак озвучил вариант достройки «Северного потока — 2»
Министр энергетики Александр Новак рассказал о возможном варианте завершения проекта "Северный поток — 2" и оценил сроки его запуска.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян: «Понял, что не могу уже больше молчать»
Футбол
Дешам: «Надеюсь, „Ювентус“ выиграет Лигу чемпионов»
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам выразил надежду, что «Ювентус» выиграет Лигу чемпионов.
Происшествия
Более 90 человек погибли в результате взрыва в столице Сомали
В результате взрыва заминированного автомобиля в столице Сомали Могадишо погибли более 90 человек, сообщил член парламента Сомали Абдиризак Мухаммед.
Армия и оружие
Алжир закупит 14 российских истребителей Су-57
Алжир закупит 14 российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 и такое же количество фронтовых бомбардировщиков Су-34, Menadefense.
Политика
В ДНР назвали дату обмена пленными с Киевом
Футбол
Роналду: хотел бы попробовать себя в кино как актёр
Напомним, контракт Роналду с туринским клубом рассчитан до 2022 года. Португальскому футболисту в 2022-м будет 37 лет.
Армия и оружие
100% эффективность: российские «Панцирь-С» сбили все израильские ракеты выпущенные по Сирии
Российские ЗРПК «Панцирь-С» продемонстрировали 100% эффективность против выпущенных Израилем ракет.
Единоборства
Федор Емельяненко оказался легче Куинтона Джексона на 11 килограммов
Российский боец ММА Федор Емельяненко и американец Куинтон Джексон прошли официальную церемонию взвешивания.
Кино
Умерла актриса Сью Лайон, сыгравшая Лолиту в фильме Кубрика
На момент съемок "Лолиты" Лайон было 15 лет и Владимир Набоков, который принимал участие в написании сценария по собственному роману, лично выбрал Сью на роль Лолиты.
Происшествия
В Париже протестующие напали на корреспондента RT
Хоккей
Михеев пропустит несколько месяцев из-за пореза руки
Российский форвард «Торонто» Илья Михеев пропустит несколько месяцев после травмы, которую он получил в игре регулярного сезона НХЛ против «Нью-Джерси», сообщает «Спoрт-экcпресс».
Хоккей