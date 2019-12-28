Армия и оружие

Вести.RuВести.RuСкорость российских гиперзвуковых ракет вырастет до десяти махов

Максимальную скорость российских гиперзвуковых ракет "Кинжал" и "Циркон" планируется увеличить до более чем десяти махов (скоростей звука).
Читать в источнике
Комментировать895
Алексей Криворучко
Работы направлены на расширение областей применения, номенклатуры вооружения и улучшения его тактико-технических характеристик. Новые образцы такого вооружения должны обеспечить высокоэффективное поражение целей как в оперативно-тактической, так и в стратегической глубине.
— Алексей Криворучко, российский экономистВзгляд.ру 08:55
с чего всё началось

Фундамент обороноспособности Отечества надёжен

В основе оборонной мощи Отечества – прочный сплав боевого мастерства личного состава Вооружённых Сил и самоотверженного труда конструкторов, инженеров и рабочих предприятий ОПК.
Красная звездавчера в 16:01

Подробнее о событии

Минобороны работает над увеличением скорости гиперзвуковых комплексов

ТАСС10:27

Минобороны заявило о планах увеличить скорость гиперзвуковых ракет

РБК05:52

Российские оружейники увеличат скорость гиперзвуковых ракет

Газета.Ru09:32

«Американцы и китайцы так не могут». Военный эксперт о российском гиперзвуковом оружии

Национальная служба новостей09:01

Министерство обороны намерено увеличить скорость гиперзвуковых ракет

Эхо Москвы07:00

Россия ускорит свое гиперзвуковое оружие

Lenta.ru05:54

Эксперт оценил планы ускорить российские гиперзвуковые вооружения

РИА Новости11:20
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 12:33, Ашберн
Шоу-бизнес

Орнелла Мути приедет на выставку Никаса Сафронова в Москву

Итальянская актриса Орнелла Мути приедет в Москву на выставку художника Никаса Сафронова "Иные миры", рассказал художник РИА Новости.
Радио Sputnik 26 декабря в 01:49
Общество

Посол Британии охарактеризовал Россию тремя словами

Посол Великобритании в России Лори Бристоу назвал Россию «увлекательной», «энергичной» и «теплой».
Ведомости вчера в 13:09
Фигурное катание

Щербакова стала чемпионкой РФ по фигурному катанию

Чемпионкой России по фигурному катанию стала Анна Щербакова, которая показала лучшие результаты по сумме двух программ, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru 11:48
Происшествия

Мужчина напал на АЗС в уральском городе с автоматом

На АЗС, находящейся в городе Камышлов Свердловской области, было совершено нападение с участием неизвестного мужчины.
Газета.Ru 10:54
Общество

Московские власти объяснили появление снега на Тверской

На Тверскую улицу в Москве завезли искусственный снег, чтобы сделать горку для сноубордистов, рассказал радиостанции «Говорит Москва» первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.
РБК 10:36
Политика

Познер охарактеризовал окружение Путина

Президент России Владимир Путин окружил себя людьми, которые не могут заявить о его неправоте, считает журналист и телеведущий Владимир Познер.
Lenta.ru 08:18
Единоборства

Емельяненко дал согласие на бой с Кадыровым

Александр Емельяненко дал согласие Рамзану Кадырову провести с ним бой.
Mirmol.ru вчера в 11:23
Политика

Путин подписал закон, возвращающий курилки в аэропорты

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, возвращающий курительные комнаты в здания аэропортов.
РЕН ТВ 10:15
Происшествия

Бывших спецназовцев арестовали по подозрению в убийствах

Следственный комитет объявил, что совместно с ФСБ задержал троих человек, входивших в организованную преступную группу, совершившую в 2008–2012 годах несколько убийств.
РБК 26 декабря в 12:06
Хоккей

Сборные России и Канады встретятся на поле в рамках МЧМ по хоккею

Стоит добавить, что сборная Канады в первом матче чемпионата проявила себя, одержав победу над сборной США со счетом 6:4.
iReactor 03:48
Происшествия

Водитель автобуса погиб в Подмосковье при столкновении с грузовиком

РБК 09:39
Политика

Прокурор подтвердил наличие экс-беркутовцев в списках на обмен

Прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, пишет издание "Громадское".
РИА Новости 10:36
Политика

Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина

Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
REGNUM 00:05
Общество

Принца Гарри и Меган Маркл не пустили в канадский ресторан

Хозяин канадского ресторана Deep Cove Chalet Пьер Коффель отказался принимать в своем заведении принца Гарри и Меган Маркл, пишет Vancouver Sun.
ФАН 07:49
Наука

Американский ученый рассказал о пользе эпизодических голодовок

Многим людям не нравятся голодовки, однако к ним можно привыкнуть.
ТАСС Наука 26 декабря в 06:46
Спорт

Устюгов победил в масс-старте на Tour de Ski

Российский лыжник Сергей Устюгов победил в масс-старте на 15 км свободным стилем в рамках лыжной многодневки Tour de Ski.
Коммерсантъ 09:08
Политика

Новак озвучил вариант достройки «Северного потока — 2»

Министр энергетики Александр Новак рассказал о возможном варианте завершения проекта "Северный поток — 2" и оценил сроки его запуска.
РИА Новости вчера в 10:54
Шоу-бизнес

Евгений Петросян: «Понял, что не могу уже больше молчать»

Суть событий вчера в 01:29
Футбол

Дешам: «Надеюсь, „Ювентус“ выиграет Лигу чемпионов»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам выразил надежду, что «Ювентус» выиграет Лигу чемпионов.
Евро-футбол.ру 11:15
Происшествия

Более 90 человек погибли в результате взрыва в столице Сомали

В результате взрыва заминированного автомобиля в столице Сомали Могадишо погибли более 90 человек, сообщил член парламента Сомали Абдиризак Мухаммед.
Коммерсантъ 03:09
Армия и оружие

Алжир закупит 14 российских истребителей Су-57

Алжир закупит 14 российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 и такое же количество фронтовых бомбардировщиков Су-34, Menadefense.
Pravda.Ru вчера в 17:20
Политика

В ДНР назвали дату обмена пленными с Киевом

Профиль 03:58
Футбол

Роналду: хотел бы попробовать себя в кино как актёр

Напомним, контракт Роналду с туринским клубом рассчитан до 2022 года. Португальскому футболисту в 2022-м будет 37 лет.
Чемпионат 06:57
Армия и оружие

100% эффективность: российские «Панцирь-С» сбили все израильские ракеты выпущенные по Сирии

Российские ЗРПК «Панцирь-С» продемонстрировали 100% эффективность против выпущенных Израилем ракет.
Avia.pro 26 декабря в 19:01
Единоборства

Федор Емельяненко оказался легче Куинтона Джексона на 11 килограммов

Российский боец ММА Федор Емельяненко и американец Куинтон Джексон прошли официальную церемонию взвешивания.
МИР 24 02:35
Кино

Умерла актриса Сью Лайон, сыгравшая Лолиту в фильме Кубрика

На момент съемок "Лолиты" Лайон было 15 лет и Владимир Набоков, который принимал участие в написании сценария по собственному роману, лично выбрал Сью на роль Лолиты.
Новые Известия 07:35
Происшествия

В Париже протестующие напали на корреспондента RT

RT на русском 11:10
Хоккей

Михеев пропустит несколько месяцев из-за пореза руки

Российский форвард «Торонто» Илья Михеев пропустит несколько месяцев после травмы, которую он получил в игре регулярного сезона НХЛ против «Нью-Джерси», сообщает «Спoрт-экcпресс».
ProstoProSport 09:26
Хоккей

Овечкин отказался от участия в Матче звезд NHL

ТК Звезда 01:15
Происшествия

Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Екатеринбурге

Коммерсантъ 07:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное