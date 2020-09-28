Скорость утечки воздуха на МКС увеличилась в пять раз
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Впервые утечку воздуха на станции заметили в сентябре 2019 года. Тогда МКС теряла 270 г смеси газов в день. В нынешнем августе показатель увеличился в два раза, а в сентябре достиг 1,4 кг в сутки.В источнике
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