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Дни24
Дни24

Скорость утечки воздуха на МКС увеличилась в пять раз

Впервые утечку воздуха на станции заметили в сентябре 2019 года. Тогда МКС теряла 270 г смеси газов в день. В нынешнем августе показатель увеличился в два раза, а в сентябре достиг 1,4 кг в сутки.В источнике
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Московский Комсомолец

На МКС в пять раз увеличилась скорость утечки воздуха

Московский Комсомолец20:00
Известия

Утечка воздуха на МКС увеличилась в пять раз за последние месяцы

Известия18:50
Телеканал 360°

Экипаж МКС задраил люки в российском сегменте

Телеканал 360°25 сентября в 16:22
Взгляд.ру

Скорость утечки воздуха на МКС возросла в пять раз

Взгляд.ру19:26
REGNUM

Скорость утечки воздуха на МКС-63 возросла в пять раз

REGNUM19:12
РИА Новости

Утечка воздуха на МКС ускорилась в пять раз

РИА Новости18:05
МИР 24

На МКС усилилась утечка воздуха

МИР 2418:32

Сына иркутского экс-губернатора задержали по делу о крупном хищении

Депутата Заксобрания Иркутской области Андрея Левченко задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Сына иркутского экс-губернатора задержали по делу о крупном хищении
РИА Новости22:51
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В России вступает в силу новый порядок работы медучреждений по профилактике коронавируса

Новый порядок организации работы российских медицинских организаций по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции вступает в силу с 28 сентября.
В России вступает в силу новый порядок работы медучреждений по профилактике коронавируса
ТАСС17:04
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Минобороны Армении: Армия обороны Карабаха вернула утерянные позиции

«После возвращения ряда боевых позиций, ранее утерянных подразделениями Армии обороны (Нагорного Карабаха), несколько десятков трупов противника, находятся на армянской стороне», — указали в армянском военном ведомстве.
Евразия Daily02:18
3

Васин пропустил матч с «Локомотивом» из-за забытых в раздевалке щитков

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, почему не выпустил на поле защитника Виктора Васина в матче девятого тура чемпионата России против столичного "Локомотива".
Газета.Ruвчера в 15:50

Банки заявили об угрозе кредиткам из-за штрафов за навязанные услуги

В Ассоциации заявили, что в таком случае банки могут отказаться от выдачи кредитных карт в пользу кредитов наличными, что негативно отразится на интересах банковских клиентов и снизит долю безналичных расчетов.
Ведомости02:31
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В Камчатском крае отправлены в отставку пять членов правительства

Свои посты покинули первый вице-губернатор Ирина Унтилова, вице-губернатор Дмитрий Латышев, врио заместителя председателя правительства Сергей Хабаров, а также министр здравоохранения Елена Сорокина и врио министра культуры Светлана Айгистова.
Коммерсантъ21:34
39

В Петербурге полиция ищет родителей брошенной на улице девочки

Сотрудники полиции устанавливают личности родителей девочки, оставленной на улице в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости03:06
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