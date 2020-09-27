Москва, 28 сентября 2020, 02:12 — REGNUM Скорость утечки воздуха на Международной космической станции (МКС) возросла в пять раз за последние месяцы. Об этом 27 сентября сообщает РИА «Новости». Впервые утечка была зафиксирована год назад, в сентябре 2019 года.