Скорость утечки воздуха на МКС-63 возросла в пять раз
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Москва, 28 сентября 2020, 02:12 — REGNUM Скорость утечки воздуха на Международной космической станции (МКС) возросла в пять раз за последние месяцы. Об этом 27 сентября сообщает РИА «Новости». Впервые утечка была зафиксирована год назад, в сентябре 2019 года.В источнике
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