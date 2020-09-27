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REGNUM
REGNUM

Скорость утечки воздуха на МКС-63 возросла в пять раз

Москва, 28 сентября 2020, 02:12 — REGNUM Скорость утечки воздуха на Международной космической станции (МКС) возросла в пять раз за последние месяцы. Об этом 27 сентября сообщает РИА «Новости». Впервые утечка была зафиксирована год назад, в сентябре 2019 года.В источнике
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Взгляд.ру

Скорость утечки воздуха на МКС возросла в пять раз

Взгляд.ру19:26
Известия

Утечка воздуха на МКС увеличилась в пять раз за последние месяцы

Известия18:50
МИР 24

На МКС усилилась утечка воздуха

МИР 2418:32
Московский Комсомолец

На МКС в пять раз увеличилась скорость утечки воздуха

Московский Комсомолец20:00
REGNUM

Скорость утечки воздуха на МКС-63 возросла в пять раз

REGNUM19:12
РИА Новости

На МКС увеличилась скорость утечки воздуха

РИА Новости18:05
Телеканал 360°

Экипаж МКС задраил люки в российском сегменте

Телеканал 360°25 сентября в 16:22

ОАЭ отправят космическую миссию на Луну

Космические миссии, указанные в стратегии, включают в себя запуск зонда «Надежда», который был отправлен с японского космодрома «Танэгасима» 20 июля 2020 года и который достигнет орбиты Марса в феврале 2021 года; строительство нанометрических спутников для мониторинга окружающей среды; проект исследования Луны Emirates Moon Exploration Project, а также второй запуск космонавтов.
ОАЭ отправят космическую миссию на Луну
Русские Эмиратывчера в 00:30

В России начали готовить экипажи танков Т-14 «Армата»

«К началу этого года, под Новый год в Омск была поставлена первая партия тренажеров для экипажей танков «Армата», затем – в Новосибирск», – приводит ТАСС слова источника в оборонно-промышленном комплексе.
В России начали готовить экипажи танков Т-14 «Армата»
Профильвчера в 02:20
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Евросоюз призвал Баку и Ереван возобновить переговоры по Карабаху

Баку и Ереван должны вернутся к переговорам по урегулированию Карабахского конфликта без предварительных условий, заявил спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаар 25 сентября на своей странице в Twitter.
ИА Красная Весна25 сентября в 07:17
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