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ФАН
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Скорость утечки воздуха на МКС выросла в пять раз

На Международной космической станции за последние месяцы в пять раз возросла скорость утечки воздуха. Об этом со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщает РИА Новости.В источнике
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REGNUM

Скорость утечки воздуха на МКС-63 возросла в пять раз

REGNUM19:12
Известия

Утечка воздуха на МКС увеличилась в пять раз за последние месяцы

Известия18:50
МИР 24

На МКС усилилась утечка воздуха

МИР 2418:32
Взгляд.ру

Скорость утечки воздуха на МКС возросла в пять раз

Взгляд.ру19:26
Московский Комсомолец

На МКС в пять раз увеличилась скорость утечки воздуха

Московский Комсомолец20:00
РИА Новости

На МКС увеличилась скорость утечки воздуха

РИА Новости18:05
Телеканал 360°

Экипаж МКС задраил люки в российском сегменте

Телеканал 360°25 сентября в 16:22

FIA отменила штрафные баллы Хэмилтона за нарушения на Гран-при России

Международная автомобильная федерация (FIA) сняла с пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона штрафные баллы, начисленные за нарушения на этапе чемпионата "Формулы-1" Гран-при России, сообщает журналист Би-би-си Эндрю Бенсон в Twitter.
РИА Новостивчера в 12:31

Жену главврача районной больницы убили в Новосибирской области

Согласно информации от Следственного комитета РФ по Новосибирской области, в воскресенье, 27 сентября супруг обнаружил в квартире в жилмассиве «Набережный» тело 55-летней жены со следами насильственной смерти.
Kursk.comвчера в 15:02
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Пушков оценил жесткий ответ Лукашенко на слова Макрона об отставке

Реакция Александра Лукашенко на заявление президента Франции Эммануэля Макрона ставит крест на иллюзиях о возможности "многовекторности" политики Белоруссии, поделился мнением сенатор Алексей Пушков.
РИА Новости20:25
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Васин пропустил матч с «Локомотивом» из-за забытых в раздевалке щитков

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, почему не выпустил на поле защитника Виктора Васина в матче девятого тура чемпионата России против столичного "Локомотива".
Газета.Ruвчера в 15:50

Азербайджанская армия освободила вершину горы Муровдаг

Освобождение в результате военной операции вершины Муров горного хребта Муровдаг азербайджанскими войсками в Геранбойском направлении фронта дало большое стратегическое преимущество армии Азербайджана, заявил помощник президента страны Хикмет Гаджиев.
Вестник Кавказавчера в 10:45
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Мишустин утвердил нацпрограмму развития Дальнего Востока до 2035 года

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил национальную программу развития Дальневосточного федерального округа (ДФО), ее планируется реализовать в три этапа до 2035 года, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости17:05
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