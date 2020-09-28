Скорость утечки воздуха на МКС выросла в пять раз
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На Международной космической станции за последние месяцы в пять раз возросла скорость утечки воздуха. Об этом со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщает РИА Новости.В источнике
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