Транспорт

Kazanfirst.ruKazanfirst.ru«Автодор» объявил тендеры на постройку трассы Москва-Казань

Госкомпания «Автодор» объявила тендеры на строительство восьми этапов скоростной платной автотрассы М-12 из Москвы в Казань. Совокупная максимальная стоимость их составляет 507,3 миллиарда рублей, сообщается на портале госзакупок.
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На строительство дороги М-12 Москва — Казань потратят более 500 млрд рублей

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«Автодор» объявил тендеры на строительство трассы Москва-Казань за 507,5 млрд рублей

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РБКвчера в 16:50

«Автодор» объявил тендеры на строительство трассы Москва — Казань на 500 млрд рублей

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Компания Mercedes-Benz озвучила стоимость нового кроссовера GLB, который поступает на российский рынок.
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YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»

Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания.
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Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 27 июля.
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Сегодня «Интер» встретится с «Наполи»

«Интер» уже обеспечил себе место в ЛЧ в следующем году и борется за сохранение второго места в Серии А. «Наполи» занимает седьмое место с 59 очками и борется за попадание в Лигу Европы.
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Осужденного владельца «Тараса Бульбы» объявят в международный розыск

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Общество

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 27 июля на брифинге в Женеве заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире усиливается.
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Общество

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Финансы

Россияне продолжают забирать валюту из крупных банков

Россияне продолжили забирать валюту из крупных банков даже после пика кризиса и пандемии.
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Культура

Данила Козловский отдохнул в Алтайском крае

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Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи

Телеведущий Дмитрий Шепелев привел своего единственного сына Платона от певицы Жанны Фриске на съемочную площадку семейной программы "Ты как я на ТНТ", но отказался выпускать ребенка в эфир.
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Старшая дочь Самойловой и Джигана празднует день рождения

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Удальцова задержали за организацию акций в поддержку Хабаровска

Напомним, в Хабаровске и ряде других городов России проходят акции в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
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РИА Новости вчера в 22:16
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Политика

Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе

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Аэропорт Платов возобновляет международные авиаперевозки с 3 августа

Аэропорт Платов в Ростове-на-Дону с 3 августа возобновляет международные авиаперевозки.
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Общество

Госдума одобрила продление выплаты 10 тысяч рублей от ПФР на август

Государственная Дума одобрила продление денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
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Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
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