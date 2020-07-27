Транспорт
Kazanfirst.ru«Автодор» объявил тендеры на постройку трассы Москва-Казань
Госкомпания «Автодор» объявила тендеры на строительство восьми этапов скоростной платной автотрассы М-12 из Москвы в Казань. Совокупная максимальная стоимость их составляет 507,3 миллиарда рублей, сообщается на портале госзакупок.
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Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
Происшествия
СК в Волгограде возбудил дело по факту ДТП с восемью погибшими
Следственное управление СКР по Волгоградской области возбудило уголовное дело по факту гибели восьми человек в аварии, в ходе которой Renault Logan упал в оросительный канал, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:33
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 25 июля в 14:09
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева в 61 год станет ведущей «Дома-2»
Лариса Гузеева станет ведущей телепроекта «Дом-2» на ТНТ, передаёт osnmedia.ru.Гузеева появится в эфире 1 сентября.
Вестник вчера в 13:10
Финансы
Рубль слабо снижается к доллару и евро
Рубль снижается по отношению к доллару и евро на открытии торгов Мосбиржи. Курс доллара вырос по отношению к рублю на 0,26%, до 71,76 рубля.
Газета.Ru 03:19
Авто
Новый кроссовер Mercedes-AMG GLB 35 оценили в 4,3 млн рублей
Компания Mercedes-Benz озвучила стоимость нового кроссовера GLB, который поступает на российский рынок.
Rusargument 02:48
Общество
YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»
Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания.
Газета.Ru 04:02
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 27 июля
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 27 июля.
RT на русском вчера в 01:30
Футбол
Сегодня «Интер» встретится с «Наполи»
«Интер» уже обеспечил себе место в ЛЧ в следующем году и борется за сохранение второго места в Серии А. «Наполи» занимает седьмое место с 59 очками и борется за попадание в Лигу Европы.
ГЛАС.RU 03:04
Происшествия
Осужденного владельца «Тараса Бульбы» объявят в международный розыск
Новое уголовное дело возбудили против основателя и владельца сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Белойвана.
Lenta.ru 26 июля в 22:49
Общество
Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 27 июля на брифинге в Женеве заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире усиливается.
Известия вчера в 07:08
Общество
Названы самые популярные у россиян пароли
Основатель DeviceLock и сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян назвал самые популярные в России и мире пароли, сообщает агентство "Прайм".
Газета.Ru вчера в 23:45
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
Газета.Ru вчера в 06:55
Общество
В России выявили 5395 новых случаев заражения коронавирусом
В России за стуки зарегистрировали 5395 случаев COVID-19, умерли 150 человек, выписались 8888, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 03:52
Общество
Глава Чукотки госпитализирован после контакта с больным коронавирусом
Глава Чукотки Роман Копин госпитализирован с пневмонией после контакта с больным коронавирусом. Об этом политик сообщил в Instagram.
RT на русском 01:56
Финансы
Россияне продолжают забирать валюту из крупных банков
Россияне продолжили забирать валюту из крупных банков даже после пика кризиса и пандемии.
Газета.Ru 02:31
Культура
Данила Козловский отдохнул в Алтайском крае
Актера заметили в одном из санаториев Белокурихи Заслуженный артист России Данила Козловский отдохнул в Белокурихе.
АМИТЕЛ 03:45
Шоу-бизнес
Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи
Телеведущий Дмитрий Шепелев привел своего единственного сына Платона от певицы Жанны Фриске на съемочную площадку семейной программы "Ты как я на ТНТ", но отказался выпускать ребенка в эфир.
Народные новости вчера в 12:16
Кино
Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино
Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
Piter.tv 01:11
Шоу-бизнес
Старшая дочь Самойловой и Джигана празднует день рождения
Bimru.ru вчера в 09:12
Происшествия
Удальцова задержали за организацию акций в поддержку Хабаровска
Напомним, в Хабаровске и ряде других городов России проходят акции в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Коммерсантъ вчера в 12:26
Общество
Дегтярев заявил, что на митинге в Хабаровске изъяли топор и ножи
РИА Новости вчера в 22:16
Политика
Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе
Министерство иностранных дел Украины передало посольству России в Киеве ноту в связи с проведением в Севастополе военно-морского парада.
Газета.Ru 02:34
Общество
Аэропорт Платов возобновляет международные авиаперевозки с 3 августа
Аэропорт Платов в Ростове-на-Дону с 3 августа возобновляет международные авиаперевозки.
ТАСС 02:29
Шоу-бизнес
Ксения Бородина впервые рассказала, чем зарабатывает на жизнь ее муж
Телеведущая на днях все же решила удовлетворить любопытство поклонников и рассказала, что ее муж не бездельничает и неплохо зарабатывает, но бизнес свой афишировать не хочет.
Что происходит 02:38
Фигурное катание
Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь
Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.
Российская газета вчера в 17:18
Киберспорт
Геймер купил 23 тысячи игр в Steam и получил уникальное достижение
Пользователь под никнеймом Sonix из Китая первым в мире получил достижение «Коллекционер игр: 23 000+» в Steam.
CyberSport.ru вчера в 13:49
Общество
Российская подлодка впечатлила жителей Швеции своими размерами
Шведские туристы, путешествовавшие под парусом, встретили на пути российскую подводную лодку и были поражены её размерами.
News.ru вчера в 11:41
Общество
Госдума одобрила продление выплаты 10 тысяч рублей от ПФР на август
Государственная Дума одобрила продление денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
Evo-rus.com 03:14
Общество
Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»
Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК вчера в 15:06