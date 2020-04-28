Экономика
КоммерсантъСкорректированная чистая прибыль «Яндекса» снизилась на 5%
Сегмент «Такси», включающий «Яндекс.Такси» и фудтех-компании, показал рост выручки на 50% год к году — он приносит 24,3% всех доходов «Яндекса». Скорректированный показатель EBITDA «Такси» по итогам квартала показал прибыльность на 115 млн руб.
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Политика
Синдзо Абэ не приедет в Москву на празднование Победы в сентябре
Парад Победы в Москве пройдет без участия премьера Японии Синдзо Абэ в том случае, если мероприятие пройдет 3 сентября.
KM.ru 07:21
Культура
Лариса Долина назвала отличия американской публики от российской
Российская певица Лариса Долина назвала отличия российской публики от американской, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 02:37
Общество
Самоизоляцию в Подмосковье продлили до 11 мая
Власти Подмосковья подписали постановление о продлении режима самоизоляции в целях борьбы с распространением коронавируса до 11 мая.
Политика Сегодня 14:15
Авто
Новый BMW X8 M станет 750-сильным гибридом
В отчете утверждается, что X8 M будет иметь гибридную силовую установку, сочетающую в себе знакомый 4,4-литровый V8 с двойным турбонаддувом BMW и электромотор, увеличивающий мощность на 200 лошадиных сил.
SpeedMe вчера в 17:10
Экономика
Пессимизм российского бизнеса достиг уровня кризисного 2015 года
Доля российского бизнеса, ожидающего снижения доходов и прибыли на фоне пандемии коронавируса, достигла рекордного уровня со второй половины 2015 года, свидетельствуют данные проведенного Deloitte опроса финансовых директоров ведущих компаний из ключевых отраслей.
РБК 17:00
Общество
Россияне вылетели из США на родину возвратным рейсом «Аэрофлота»
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 3 апреля заявил, что более 2 тысяч российских граждан, находящихся на территории США, сообщили дипломатам о желании вернуться домой.
ТАСС 19:56
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней
Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая.
Известия 10:48
Политика
Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал плюсы российского здравоохранения по сравнению с американским.
Российская газета 06:19
Общество
Прокуратура заинтересовалась происходящим на Чаяндинском месторождении
В Якутии Ленская районная прокуратура начала проверку соблюдения прав и законных интересов вахтовых рабочих в условиях распространения коронавирусной инфекции на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении ОАО «Газпром добыча Ноябрьск».
SakhaNews 03:48
Финансы
Правительство разрешило размещать средства ФНБ в юанях
В настоящий момент валютная корзина ФНБ состоит из долларов США, евро и фунтов стерлингов, также разрешено инвестировать средства ФНБ в японские иены, австралийские доллары, канадские доллары и швейцарские франки.
РБК 13:31
Футбол
ЦСКА продлит контракт с Гончаренко
Виктор Гончаренко работает на должности главного тренера московских армейцев с декабря 2016 года, и его контракт истекал после завершения текущего сезона.
ГЛАС.RU вчера в 23:07
Происшествия
В Алтайском крае найдены тела пропавших в январе молодых людей
В Алтайском крае обнаружили тела двоих молодых людей, которые пропали в январе. Об этом сообщается на сайте СУ СК по региону 27 апреля.
Известия 01:30
Общество
Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса
Кашель и высокая температура не являются такими важными симптомами COVID, как нехватка воздуха, сообщил главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев.
Газета.Ru 16:32
Общество
Опрос показал отношение россиян к ситуации с коронавирусом
Большинство россиян (78%) обеспокоены распространением коронавируса в стране и в мире, 56% считают, что пандемия несет серьезную угрозу.
Известия 17:00
Киберспорт
Игра Battlefield 6 может появиться уже в 2021 году
Финансовый директор EA Блейк Йоргенсен в январе заявлял, что дата выпуска Battlefield 6 будет известна в течение финансового 2022 года EA, который продлится с апреля 2021 года по март 2022 года.
МИТ 14:56
Общество
В Тульской области введут пропуска для въезда в регион
В Тульской области с 30 апреля введут цифровые пропуска, сообщили в областном правительстве.
РИА Новости 16:15
Политика
Путин пообещал авиационный парад и салюты на 9 мая
Ежегодно торжественное шествие проходит 9 мая. В этом году в памятную дату президент выступит с обращением к россиянам и ветеранам.
Snob.ru 13:00
Экономика
Россия решила спасти мировой рынок золота
Россия решила спасти мировой рынок золота после того, как на нем возник дефицит из-за сложностей поставки металла в условиях пандемии коронавируса, рассказал вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский, которого цитирует РИА Новости.
Lenta.ru 19:58
Политика
Меркель заявила, что санкции против России во время пандемии неприятны
В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией.
ТАСС 10:20
Экономика
Рост ВВП России в I квартале составил 1,8%
Рост ВВП в I квартале 2020 г. составил 1,8% в годовом выражении, сообщило Минэкономразвития.
Ведомости 15:41
Шоу-бизнес
Иван Ургант высказался о скандале с Тодоренко
Скандал, возникший из-за слов Регины Тодоренко о домашнем насилии, не утихает который день.
Суть событий 08:42
Футбол
Агент: «Лэмпард звонит Мертенсу почти каждый день»
Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс интересен «Челси» и может перейти в лондонский клуб в летнее трансферное окно.
Евро-футбол.ру 11:33
Общество
В Москве из-за самоизоляции ввели новый закон о тишине
В Москве из-за режима самоизоляции вступил в силу новый закон о тишине.
Lenta.ru 14:04
Общество
Роскачество обнаружило кадмий и мышьяк в чипсах
Превышение по содержанию кадмия выявлено в чипсах четырех торговых марок, а в свекольных чипсах «Здороведа» содержание кадмия и мышьяка превышает предельно допустимый уровень в 6 и 17,4 раза соответственно, сообщили в Роскачестве.
Rambler News Service 01:00
Наука
Пустыня сахара признана самым опасным местом Земли
Команда международных ученых установила, какое место было самое опасное в истории Земли.
Политическая Экспертиза 26 апреля в 10:51
Общество
Пушков считает, что Россия выходит на плато по коронавирусу
Член Совета Федерации Алексей Пушков выразил мнение, что Россия выходит на плато по коронавирусу.
Аргументы и Факты 19:09
Экономика
Bloomberg сообщает о дефиците российской пшеницы на мировом рынке
Мир может остаться без российского зерна из-за введения РФ квоты на экспорт пшеницы и её досрочной выработки, в то время как некоторые страны собирались провести дополнительные закупки.
News.ru 05:31
Общество
Названы победившие коронавирус страны
Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия стали победителями в противостоянии с пандемией коронавируса, сообщил 28 апреля телеканал CNBC со ссылкой на экспертов.
Известия 17:15
Энергетика
В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»
Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК 03:48