Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСкорректированная чистая прибыль «Яндекса» снизилась на 5%

Сегмент «Такси», включающий «Яндекс.Такси» и фудтех-компании, показал рост выручки на 50% год к году — он приносит 24,3% всех доходов «Яндекса». Скорректированный показатель EBITDA «Такси» по итогам квартала показал прибыльность на 115 млн руб.
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Выручка «Яндекса» выросла по всем направлениям

Вести.Ru10:53

«Яндекс.Такси» допустил операционную убыточность во втором квартале

Rambler News Service09:36

Рост выручки «Яндекса» снова замедлился

Ведомости06:21

Выручка «Яндекса» в 1-м квартале выросла на четверть

Финмаркет07:55

«Яндекс» отчитался о снижении чистой прибыли с начала 2020 года

REGNUM07:46

Скорректированная чистая прибыль «Яндекса» снизилась на 5%

Коммерсантъ06:23

Падение чистой прибыли и отзыв прогноза на год: как пандемия повлияла на результаты «Яндекса»

Forbes08:00
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Политика

Синдзо Абэ не приедет в Москву на празднование Победы в сентябре

Парад Победы в Москве пройдет без участия премьера Японии Синдзо Абэ в том случае, если мероприятие пройдет 3 сентября.
KM.ru 07:21
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Культура

Лариса Долина назвала отличия американской публики от российской

Российская певица Лариса Долина назвала отличия российской публики от американской, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 02:37
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Общество

Самоизоляцию в Подмосковье продлили до 11 мая

Власти Подмосковья подписали постановление о продлении режима самоизоляции в целях борьбы с распространением коронавируса до 11 мая.
Политика Сегодня 14:15
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Авто

Новый BMW X8 M станет 750-сильным гибридом

В отчете утверждается, что X8 M будет иметь гибридную силовую установку, сочетающую в себе знакомый 4,4-литровый V8 с двойным турбонаддувом BMW и электромотор, увеличивающий мощность на 200 лошадиных сил.
SpeedMe вчера в 17:10
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Экономика

Пессимизм российского бизнеса достиг уровня кризисного 2015 года

Доля российского бизнеса, ожидающего снижения доходов и прибыли на фоне пандемии коронавируса, достигла рекордного уровня со второй половины 2015 года, свидетельствуют данные проведенного Deloitte опроса финансовых директоров ведущих компаний из ключевых отраслей.
РБК 17:00
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Общество

Россияне вылетели из США на родину возвратным рейсом «Аэрофлота»

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 3 апреля заявил, что более 2 тысяч российских граждан, находящихся на территории США, сообщили дипломатам о желании вернуться домой.
ТАСС 19:56
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Политика

Путин продлил режим нерабочих дней

Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая.
Известия 10:48
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Политика

Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал плюсы российского здравоохранения по сравнению с американским.
Российская газета 06:19
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Общество

Прокуратура заинтересовалась происходящим на Чаяндинском месторождении

В Якутии Ленская районная прокуратура начала проверку соблюдения прав и законных интересов вахтовых рабочих в условиях распространения коронавирусной инфекции на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении ОАО «Газпром добыча Ноябрьск».
SakhaNews 03:48
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Финансы

Правительство разрешило размещать средства ФНБ в юанях

В настоящий момент валютная корзина ФНБ состоит из долларов США, евро и фунтов стерлингов, также разрешено инвестировать средства ФНБ в японские иены, австралийские доллары, канадские доллары и швейцарские франки.
РБК 13:31
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Футбол

ЦСКА продлит контракт с Гончаренко

Виктор Гончаренко работает на должности главного тренера московских армейцев с декабря 2016 года, и его контракт истекал после завершения текущего сезона.
ГЛАС.RU вчера в 23:07
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Происшествия

В Алтайском крае найдены тела пропавших в январе молодых людей

В Алтайском крае обнаружили тела двоих молодых людей, которые пропали в январе. Об этом сообщается на сайте СУ СК по региону 27 апреля.
Известия 01:30
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Общество

Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса

Кашель и высокая температура не являются такими важными симптомами COVID, как нехватка воздуха, сообщил главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев.
Газета.Ru 16:32
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Общество

Опрос показал отношение россиян к ситуации с коронавирусом

Большинство россиян (78%) обеспокоены распространением коронавируса в стране и в мире, 56% считают, что пандемия несет серьезную угрозу.
Известия 17:00
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Киберспорт

Игра Battlefield 6 может появиться уже в 2021 году

Финансовый директор EA Блейк Йоргенсен в январе заявлял, что дата выпуска Battlefield 6 будет известна в течение финансового 2022 года EA, который продлится с апреля 2021 года по март 2022 года.
МИТ 14:56
Общество

В Тульской области введут пропуска для въезда в регион

В Тульской области с 30 апреля введут цифровые пропуска, сообщили в областном правительстве.
РИА Новости 16:15
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Политика

Путин пообещал авиационный парад и салюты на 9 мая

Ежегодно торжественное шествие проходит 9 мая. В этом году в памятную дату президент выступит с обращением к россиянам и ветеранам.
Snob.ru 13:00
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Экономика

Россия решила спасти мировой рынок золота

Россия решила спасти мировой рынок золота после того, как на нем возник дефицит из-за сложностей поставки металла в условиях пандемии коронавируса, рассказал вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский, которого цитирует РИА Новости.
Lenta.ru 19:58
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Политика

Меркель заявила, что санкции против России во время пандемии неприятны

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией.
ТАСС 10:20
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Экономика

Рост ВВП России в I квартале составил 1,8%

Рост ВВП в I квартале 2020 г. составил 1,8% в годовом выражении, сообщило Минэкономразвития.
Ведомости 15:41
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Шоу-бизнес

Иван Ургант высказался о скандале с Тодоренко

Скандал, возникший из-за слов Регины Тодоренко о домашнем насилии, не утихает который день.
Суть событий 08:42
2
Футбол

Агент: «Лэмпард звонит Мертенсу почти каждый день»

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс интересен «Челси» и может перейти в лондонский клуб в летнее трансферное окно.
Евро-футбол.ру 11:33
Общество

В Москве из-за самоизоляции ввели новый закон о тишине

В Москве из-за режима самоизоляции вступил в силу новый закон о тишине.
Lenta.ru 14:04
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Общество

Роскачество обнаружило кадмий и мышьяк в чипсах

Превышение по содержанию кадмия выявлено в чипсах четырех торговых марок, а в свекольных чипсах «Здороведа» содержание кадмия и мышьяка превышает предельно допустимый уровень в 6 и 17,4 раза соответственно, сообщили в Роскачестве.
Rambler News Service 01:00
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Наука

Пустыня сахара признана самым опасным местом Земли

Команда международных ученых установила, какое место было самое опасное в истории Земли.
Политическая Экспертиза 26 апреля в 10:51
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Общество

Пушков считает, что Россия выходит на плато по коронавирусу

Член Совета Федерации Алексей Пушков выразил мнение, что Россия выходит на плато по коронавирусу.
Аргументы и Факты 19:09
Экономика

Bloomberg сообщает о дефиците российской пшеницы на мировом рынке

Мир может остаться без российского зерна из-за введения РФ квоты на экспорт пшеницы и её досрочной выработки, в то время как некоторые страны собирались провести дополнительные закупки.
News.ru 05:31
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Общество

Названы победившие коронавирус страны

Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия стали победителями в противостоянии с пандемией коронавируса, сообщил 28 апреля телеканал CNBC со ссылкой на экспертов.
Известия 17:15
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Энергетика

В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»

Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК 03:48
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Происшествия

Около 500 армян линчевали в больнице двух убийц

Lenta.ru 19:57
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Как работают Яндекс.Новости?
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