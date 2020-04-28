Москва, 28 апреля 2020, 14:46 — REGNUM Скорректированная чистая прибыль «Яндекса» по итогам первого квартала текущего года упала на 5%, до 5,1 млрд рублей. Об этом следует из опубликованных финансовых результатах компании.

«Яндекс» отчитался о снижении чистой прибыли с начала 2020 года

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