Экономика
REGNUM«Яндекс» отчитался о снижении чистой прибыли с начала 2020 года
Москва, 28 апреля 2020, 14:46 — REGNUM Скорректированная чистая прибыль «Яндекса» по итогам первого квартала текущего года упала на 5%, до 5,1 млрд рублей. Об этом следует из опубликованных финансовых результатах компании.
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Общество
Минтруд допускает увеличение числа безработных в России до 6 млн
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что на фоне пандемии коронавируса COVID-19 в министерстве просчитывали сценарий в 5–6 млн безработных, однако сейчас есть тенденция к сохранению занятости.
Коммерсантъ 15:40
Политика
Путин подписал указ о продлении нерабочих дней до 12 мая
Президент Владимир Путин подписал указ, который продлевает период нерабочих дней, введенный в России из-за ситуации с коронавирусом, до 11 мая включительно.
Коммерсантъ 12:46
Политика
Владимир Путин продлил режим нерабочих дней в России до 11 мая
Президент России продлил период нерабочих дней до 11 мая 2020 года включительно.
Город+ 10:49
Экономика
Рост ВВП России в I квартале составил 1,8%
Рост ВВП в I квартале 2020 г. составил 1,8% в годовом выражении, сообщило Минэкономразвития.
Ведомости 15:41
Общество
Мосгорсуд отклонил иск к Собянину против введения цифровых пропусков
Московский городской суд отклонил коллективный иск жителей столицы к мэру Москвы Сергею Собянину о незаконности введения цифровых пропусков для передвижения по городу, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя суда.
Газета.Ru 12:33
Общество
В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая
"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости 13:05
Здоровье
Кардиолог назвал вероятные последствия пандемии коронавируса
Директор клиники госпитальной терапии имени А.А. Остроумова Сеченовского университета врач-кардиолог Юрий Беленков оценил вероятные последствия пандемии касательно здоровья россиян.
RT на русском 07:13
Общество
Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса
Одышка может свидетельствовать о развитии тяжелой формы COVID-19, заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 09:52
Общество
Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии
По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%.
РБК вчера в 08:52
Общество
Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве
Действие режима самоизоляции в Москве, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, должно быть продлено, заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным.
РБК 12:39
Кино
На Первом канале выйдет продолжение сериала «Диверсант»
Первый канал представит продолжение сериала "Диверсант", рассказали ТАСС в пресс-службе телеканала.
ТАСС вчера в 23:38
Общество
«Инвитро» начнет проводить тесты на антитела к коронавирусу
В России 5 крупных сетей медицинских лабораторий начнут массовое тестирование россиян на антитела к коронавирусу.
Мой Брянск 09:15
Экономика
ЦБ ожидает снижения кредитования физлиц в 2020 году на 5%
Розничное кредитование в России в 2020 году может снизиться на 5%, а ипотечное — вырасти на 10%, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Коммерсантъ 08:29
Экономика
Мир может столкнуться с дефицитом российской пшеницы
Мир может столкнуться с нехваткой зерна из-за введения квоты на экспорт российской пшеницы, а также ее досрочной выработки.
Газета.Ru 05:39
Общество
В Севастополе коронавирусом заболели сразу 36 строителей
Коронавирусной инфекцией на одной из строек в Севастополе заразились 36 строителей, заявил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев 28 апреля на совещании с президентом РФ в эфире телеканала «Россия 24».
ИА Красная Весна 13:44
Происшествия
В Рязанской области умерли два пациента с коронавирусом
Два жителя Рязанской области с подтверждённым диагнозом COVID-19 скончались в рязанских больницах, сообщает правительство региона.
РИА Новости 16:00
Космос
В Китае раскрыли название первой миссии на Марс
Народные новости 25 апреля в 14:02
Хоккей
«Жалею, что не поехал на Олимпиаду в Нагано. Надо было за страну отыграть». Тизер большого интервью Хабибулина
Фрагмент из большого интервью знаменитого российского вратаря, который почти два часа отвечал на вопросы наших обозревателей в эфире YouTube-канала «СЭ» Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Николай Хабибулин всегда считался очень закрытым человеком, особенно для СМИ.
Спорт-Экспресс 14:00
Общество
В Госдуму внесли проект о штрафах за езду без спецпропуска
РИА Новости 14:41
Политика
Путин объявил о проведении авиационного парада 9 мая
Национальная служба новостей 12:52
Энергетика
В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»
Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК 03:48
Политика
Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины
Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Газета.Ru 08:33
Общество
Переживший кому из-за коронавируса москвич рассказал о болезни
Житель Москвы Максим Орлов рассказал о том, как чудом выжил после комы, в которую впал, заразившись коронавирусом.
Lenta.ru 09:59
Кино
Братья Руссо показали кадры последних дней съёмок «Мстителей: Финал»
Американские режиссёры Энтони и Джо Руссо показали кадры последних дней съёмок фильма «Мстители: Финал» вселенной Marvel.
News.ru 07:01
Футбол
Во Франции досрочно завершен чемпионат страны по футболу
Чемпионат Франции по футболу будет досрочно завершен в связи с пандемией COVID-19, заявил премьер страны Эдуар Филипп.
BFM.ru 14:36
Общество
Александр Беглов поздравил врачей с Днем работника скорой помощи
28 апреля в России отмечается День работника скорой помощи.
Петербургский дневник 14:19
Наука
Дыра, которую мы залатаем
Хлор, пожиратель озона В начале 1970-х годов химики Франк Шервуд Роуленд и Марио Молина заинтересовались судьбой хлорфторуглеродов (ХФУ) в атмосфере.
N+1 25 апреля в 08:24