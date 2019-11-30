Происшествия

Национальная служба новостейНациональная служба новостейСкотланд-Ярд признал нападение на Лондонском мосту терактом

Глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу подтвердил, что нападение на людей на Лондонском мосту было террористическим актом. Соответствующее сообщение размещено на сайте британской полиции.
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Макрон выразил соболезнования близким жертв теракта в Лондоне

Газета.Ru03:08

Что произошло за день: пятница, 29 ноября

Интерфаксвчера в 12:46

ЧП в Лондоне: очередная трагедия на фоне новой предвыборной кампании

РИА Новостивчера в 17:00

Два человека погибли после нападения на Лондонском мосту

Коммерсантъвчера в 16:12

Два человека погибли после нападения на Лондонском мосту

РБКвчера в 15:49

Скотленд-Ярд подтвердил гибель двух человек в результате теракта на Лондонском мосту

ТАССвчера в 16:11

Террорист, устроивший резню на Лондонском мосту накануне, был хорошо известен британской полиции

Эхо Москвы03:00
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 03:35, Ашберн

Резня на мосту в Лондоне: неизвестный в маске и поясе смертника набросился с ножом на прохожих

КП - Беларусьвчера в 13:31
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 03:35, Ашберн
Происшествия

Поезд сбил мужчину на северо-востоке Москвы

Мужчина попал под пассажирский поезд на северо-востоке Москвы, передает РИА "Новости" со ссылкой на линейный отдел столичного МВД на транспорте.
Газета.Ru 03:11
Экономика

Средняя ставка по ипотеке в России опустилась до двухлетнего минимума

Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в России в октябре снизилась до минимального за последние два года значения в 9,4% после 9,68% в сентябре, говорится в сообщении ЦБ.
РИА Новости вчера в 10:55
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Володин предупредил об угрозе выхода из состава Украины ряда областей

"Сложно назвать малым народом 36% граждан Украины, которые считают русский язык родным", - отметил Вячеслав Володин.
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Происшествия

Учитель информатики подрался со школьником во время урока в Белгороде

Вести.Ru вчера в 15:47
Политика

В Севастополе задержали подозреваемую в шпионаже в пользу Украины

Федеральная служба безопасности задержала в Севастополе россиянку по подозрению в шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины.
RT на русском вчера в 02:38
Политика

Суд Амстердама возобновит процесс по скифскому золоту в декабре

Апелляционный суд Амстердама намерен возобновить процесс по скифскому золоту из крымских музеев в конце 2019 - начале 2020 года.
Газета.Ru 01:07
Происшествия

Наказанного из-за фото из дела Голунова главу пресс-службы УМВД уволят

В июле Юрия Титова начальство привлекло к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста Ивана Голунова, задержанного 6 июня.
РБК вчера в 05:27
Единоборства

Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке

Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде.
REGNUM вчера в 17:39
Футбол

Тедеско ответил Дзюбе на слова о войне со «Спартаком»

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско выразил удовлетворение тем, что футболисты санкт-петербургского "Зенита" "горячо настроены" на предстоящий матч чемпионата России.
РИА Новости вчера в 06:43
Общество

В России выросло производство черной икры

Производство черной икры в России за девять месяцев 2019 увеличилось на 23,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Lenta.ru 03:10
Происшествия

Неизвестный с ножом напал на прохожих в Лондоне

В центре британской столицы, на Лондонском мосту, неизвестный мужчина напал на прохожих с ножом. Несколько человек получили ранения.
Комсомольская правда вчера в 11:00
Политика

В «Нафтогазе» заявили о предупреждении «Газпрома» перекрыть газ

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РИА Новости 28 ноября в 08:35
Армия и оружие

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РИА Новости вчера в 21:33
Армия и оружие

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Пользователь твиттера @LastDef разместил видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
РИА Новости 03:13
Происшествия

Вертолет разбился под Новороссийском

Под Новороссийском разбился частный вертолет, в результате чего погиб пилот.
Газета.Ru 02:55
Происшествия

В ДТП в Красноярском крае погибли пять человек

В Уярском районе Красноярского края произошло ДТП, жертвами которого стали пять человек.
Российская газета вчера в 22:11
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МИД Китая ответил США на закон о правах человека в Гонконге

Комментируя подписанный американским президентом Дональдом Трампом закон о правах человека в Гонконге, Гэн Шуан заявил, что Пекин выражает Вашингтону свой проест, поскольку Штаты внедряются во внутренние дела Китая.
REGNUM 28 ноября в 08:53
Происшествия

Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Известия 28 ноября в 17:44
Политика

В Госдуме оценили идею Киева о запрете прямых поставок газа из России

Украину может ждать непростая зима, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев в интервью телеканалу RT.
РИА Новости вчера в 21:45
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Ангела Меркель упала на сцене во время выступления в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель упала, поднимаясь на сцену во время выступления на Берлинской конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности.
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Киберспорт

КБУ покинула открытую квалификацию на DreamLeague Leipzig Major

КБУ проиграла Husky Esports в матче открытых отборочных на DreamLeague Leipzig Major по Dota 2. Коллектив Ярослава NS Кузнецова завершил выступление в квалификации.
CyberSport.ru 28 ноября в 12:45
Экономика

Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»

Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России.
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Матч 18-го тура РПЛ «Сочи» — «Оренбург» перенесён

Матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и «Оренбургом» перенесён на резервную дату в связи с болезнью большого количества футболистов сочинского клуба.
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Netflix показал видео о создании «Ирландца» Мартина Скорсезе

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Потерявший обе руки при взрыве на площадке "Дома-2" молодой человек получил пожизненные выплаты, сообщает телеканал "360".
РИА Новости вчера в 20:50
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В Киеве взорвали и ограбили отделение «Ощадбанка»

Утром 30 ноября в Днепровском районе столицы Украины по адресу Энтузиастов, 11было взорвано и разграблено отделение «Ощадбанка».
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Опубликован проект закона о домашнем насилии в России

Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в России, который в ближайшее время направят в Госдуму, опубликован на сайте Совета Федерации в пятницу, 29 ноября.
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Головин назвал три вещи в России, по которым скучает

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о вещах на родине, по которым скучает.
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Кейт Миддлтон может быть снова в интересном положении

Королевская семья пока не отвечает на вопросы почитателей об интересном положении супруги принца Уильяма.
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