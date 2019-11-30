Происшествия

Вести.RuВести.RuВ результате теракта на Лондонском мосту скончались двое человек

В результате инцидента на Лондонском мосту скончались двое человек.
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В результате теракта в центре Лондона погибли двое человек

Дождьвчера в 13:38

Два человека погибли после нападения на Лондонском мосту

Коммерсантъвчера в 16:12

Два человека погибли в результате теракта в Лондоне

Комсомольская правдавчера в 15:43

Полиция подтвердила гибель двух человек в теракте на Лондонском мосту

Известиявчера в 16:01

ЧП в Лондоне: очередная трагедия на фоне новой предвыборной кампании

РИА Новостивчера в 17:00

Скотленд-Ярд подтвердил гибель двух человек в результате теракта на Лондонском мосту

ТАССвчера в 16:11

Что произошло за день: пятница, 29 ноября

Интерфаксвчера в 12:46
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 02:01, Ашберн

Резня на мосту в Лондоне: неизвестный в маске и поясе смертника набросился с ножом на прохожих

КП - Беларусьвчера в 13:31
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 02:01, Ашберн
Происшествия

В британском порту Портленд задержали судно с крымчанами на борту

В британском Портленде задержали судно «Джирех» (Jireh), которое шло под флагом Нигерии.
РБК вчера в 19:06
Общество

Под Рязанью слепой пенсионер самостоятельно построил дом

Незрячий пенсионер из деревни Зарытки Рязанской области Владимир Крысанов самостоятельно построил дом для своей матери.
Известия 00:19
Политика

Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях

Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 12:33
Единоборства

Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксерском поединке

Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева.
Газета.Ru вчера в 21:38
Технологии

Пользователи пожаловались на сбой в работе Twitter

Отслеживающий работу крупнейших интернет-сервисов портал Downdetecor сообщил, что пользователи разных стран пожаловались на сбой в работе социальной сети Twitter.
Московский Комсомолец вчера в 22:56
Происшествия

Педофил представился врачом и изнасиловал школьницу в раздевалке

Злоумышленник проник в одну из школ Сыктывкара, после чего прямо в стенах учебного заведения изнасиловал 12-летнюю девочку.
Газета.Ru вчера в 12:42
Происшествия

В ДТП под Красноярском погибли пять человек

В результате ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика в Красноярском крае погибли пять человек, включая троих детей.
RT на русском вчера в 21:58
Армия и оружие

Российские военные провели патрулирование по новому маршруту в Сирии

Российская военная полиция провела патрулирование по новому маршруту рядом с городом Кобани на севере Сирии.
RT на русском 01:53
Хоккей

Гол Овечкина помог «Вашингтону» победить «Тампу»

Известия вчера в 22:09
Экономика

«Нафтогаз» озвучил условие отказа от исков к «Газпрому»

В новых исковых требованиях "Нафтогаз" просит пересмотреть тариф на транзит газа, а также выплатить разного рода компенсации на общую сумму 12,2 миллиарда долларов.
Российская газета вчера в 23:12
Экономика

Дагестан стал аутсайдером по освоению средств на нацпроекты

Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию нацпроектов, в Дагестане освоены лишь на 25,9%. Ниже показатель исполнения расходов, согласно исследованию, лишь в Магаданской области (14,9%) и Еврейской автономной области (23,6%).
REGNUM вчера в 04:16
Авто

Названы основные изменения для российских автомобилистов с 1 декабря

С наступлением зимы, начало которой российским законодательством прописано 1 декабря, россиян ждут несколько нововведений в ПДД.
SpeedMe вчера в 03:38
Политика

В Apple прокомментировали обозначение Крыма в своих сервисах

Пресс-секретарь Apple Труди Мюллер заявила, что компания проводит углублённый анализ политики обозначений оспариваемых территорий в сервисах после того, как в приложении «Погода» Крым был назван российской территорией.
RT на русском 00:17
Происшествия

Лишившийся рук при взрыве работник «Дома-2» добился пожизненных выплат

Потерявший обе руки при взрыве на площадке "Дома-2" молодой человек получил пожизненные выплаты, сообщает телеканал "360".
РИА Новости вчера в 20:50
Политика

В Госдуме оценили идею Украины о запрете прямых закупок газа у России

Киев прекратил покупать газ у России в ноябре 2015 года, закачивая с тех пор в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе.
Российская газета 00:53
Гаджеты

AMD разработала первый в мире 64-ядерный процессор для ПК

Pravda.Ru 27 ноября в 13:52
Происшествия

При пожаре в промзоне на востоке Москвы погиб один человек

На территории промзоны на востоке Москвы произошел пожар, в результате происшествия погиб один человек, сообщает столичный главка МЧС.
РБК 01:52
Происшествия

Водитель в Башкирии сбил на дороге пять детей

Житель Нефтекамска (Башкирия) сбил на автомобиле пятерых детей, которые шли по дороге.
Известия вчера в 15:01
Политика

Медведев распорядился о создании российского аналога Википедии

5 ноября президент Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку заявил, что «Википедию» в России лучше заменить новой Большой российской энциклопедией, созданной в электронном виде.
Взгляд.ру вчера в 12:40
Политика

Украинский журналист заявил о потере смысла существования страны

Украина забыла об истинном смысле существования, "привязавшись" к газовой трубе, заявил украинский журналист и медиаэксперт Алексей Молчанов.
РИА Новости 01:05
Политика

Делегация Украины сорвала выступление представителя России в ООН

Украинские делегаты пытались сорвать выступление представителя России с докладом в ООН.
РЕН ТВ 28 ноября в 16:36
Происшествия

Полиция установила личность нападавшего на Лондонском мосту

Личность нападавшего на Лондонском мосту установлена, сообщается на официальном сайте полиции.
РИА Новости вчера в 21:09
Происшествия

Дело о крушении MH17 частично передали в суд в Гааге

Часть обвинительного заключения Международной следственной группы по делу о крушении самолета Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году передана в распоряжение судей окружного суда Гааги.
РБК вчера в 22:58
Происшествия

ФСБ пресекла деятельность банды «Шараповские» в Москве и Дагестане

Политика Сегодня 28 ноября в 03:18
Общество

Синоптики пообещали москвичам оттепель в первую неделю декабря

По прогнозу синоптика, с середины следующей недели в столицу придет оттепель с небольшими осадками: температура воздуха 5 и 6 декабря составит от минус 2 градусов до плюс 3 градусов.
РБК 01:40
Футбол

Слуцкий уходит с поста главного тренера «Витесса»

Российский специалист Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Витесс» (Нидерланды) на фоне пятого поражения подряд в нидерландском чемпионате.
REGNUM вчера в 17:51
Общество

Под Благовещенском закончили строительство моста в Китай через Амур

Под Благовещенском закончено строительство российской части моста из РФ в КНР через реку Амур.
RT на русском вчера в 08:24
Происшествия

Полиция: При нападении в Гааге пострадали несовершеннолетние

Все пострадавшие в результате нападения с ножом на улице Гроте-Маркт в Гааге являются несовершеннолетними.
Российская газета вчера в 17:54
Энергетика

СМИ узнали обсуждаемый Россией и Украиной объем транзита газа

Еще 30 млрд кубометров предполагаются к резервированию с учетом возможного повышения спроса на газ в Европе.
Rambler News Service вчера в 12:13
Армия и оружие

В Китае рассказали о «затаившейся» ядерной державе

Газета.Ru 00:18
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