Происшествия
Вести.RuВ результате теракта на Лондонском мосту скончались двое человек
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Резня на мосту в Лондоне: неизвестный в маске и поясе смертника набросился с ножом на прохожих
КП - Беларусьвчера в 13:31
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 02:01, Ашберн
Происшествия
В британском порту Портленд задержали судно с крымчанами на борту
В британском Портленде задержали судно «Джирех» (Jireh), которое шло под флагом Нигерии.
Общество
Под Рязанью слепой пенсионер самостоятельно построил дом
Незрячий пенсионер из деревни Зарытки Рязанской области Владимир Крысанов самостоятельно построил дом для своей матери.
Политика
Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
Единоборства
Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксерском поединке
Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева.
Технологии
Пользователи пожаловались на сбой в работе Twitter
Отслеживающий работу крупнейших интернет-сервисов портал Downdetecor сообщил, что пользователи разных стран пожаловались на сбой в работе социальной сети Twitter.
Происшествия
Педофил представился врачом и изнасиловал школьницу в раздевалке
Злоумышленник проник в одну из школ Сыктывкара, после чего прямо в стенах учебного заведения изнасиловал 12-летнюю девочку.
Происшествия
В ДТП под Красноярском погибли пять человек
В результате ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика в Красноярском крае погибли пять человек, включая троих детей.
Армия и оружие
Российские военные провели патрулирование по новому маршруту в Сирии
Российская военная полиция провела патрулирование по новому маршруту рядом с городом Кобани на севере Сирии.
Хоккей
Гол Овечкина помог «Вашингтону» победить «Тампу»
Экономика
«Нафтогаз» озвучил условие отказа от исков к «Газпрому»
В новых исковых требованиях "Нафтогаз" просит пересмотреть тариф на транзит газа, а также выплатить разного рода компенсации на общую сумму 12,2 миллиарда долларов.
Экономика
Дагестан стал аутсайдером по освоению средств на нацпроекты
Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию нацпроектов, в Дагестане освоены лишь на 25,9%. Ниже показатель исполнения расходов, согласно исследованию, лишь в Магаданской области (14,9%) и Еврейской автономной области (23,6%).
Авто
Названы основные изменения для российских автомобилистов с 1 декабря
С наступлением зимы, начало которой российским законодательством прописано 1 декабря, россиян ждут несколько нововведений в ПДД.
Политика
В Apple прокомментировали обозначение Крыма в своих сервисах
Пресс-секретарь Apple Труди Мюллер заявила, что компания проводит углублённый анализ политики обозначений оспариваемых территорий в сервисах после того, как в приложении «Погода» Крым был назван российской территорией.
Происшествия
Лишившийся рук при взрыве работник «Дома-2» добился пожизненных выплат
Потерявший обе руки при взрыве на площадке "Дома-2" молодой человек получил пожизненные выплаты, сообщает телеканал "360".
Политика
В Госдуме оценили идею Украины о запрете прямых закупок газа у России
Киев прекратил покупать газ у России в ноябре 2015 года, закачивая с тех пор в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе.
Гаджеты
AMD разработала первый в мире 64-ядерный процессор для ПК
Происшествия
При пожаре в промзоне на востоке Москвы погиб один человек
На территории промзоны на востоке Москвы произошел пожар, в результате происшествия погиб один человек, сообщает столичный главка МЧС.
Происшествия
Водитель в Башкирии сбил на дороге пять детей
Житель Нефтекамска (Башкирия) сбил на автомобиле пятерых детей, которые шли по дороге.
Политика
Медведев распорядился о создании российского аналога Википедии
5 ноября президент Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку заявил, что «Википедию» в России лучше заменить новой Большой российской энциклопедией, созданной в электронном виде.
Политика
Украинский журналист заявил о потере смысла существования страны
Украина забыла об истинном смысле существования, "привязавшись" к газовой трубе, заявил украинский журналист и медиаэксперт Алексей Молчанов.
Политика
Делегация Украины сорвала выступление представителя России в ООН
Украинские делегаты пытались сорвать выступление представителя России с докладом в ООН.
Происшествия
Полиция установила личность нападавшего на Лондонском мосту
Личность нападавшего на Лондонском мосту установлена, сообщается на официальном сайте полиции.
Происшествия
Дело о крушении MH17 частично передали в суд в Гааге
Часть обвинительного заключения Международной следственной группы по делу о крушении самолета Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году передана в распоряжение судей окружного суда Гааги.
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность банды «Шараповские» в Москве и Дагестане
Общество
Синоптики пообещали москвичам оттепель в первую неделю декабря
По прогнозу синоптика, с середины следующей недели в столицу придет оттепель с небольшими осадками: температура воздуха 5 и 6 декабря составит от минус 2 градусов до плюс 3 градусов.
Футбол
Слуцкий уходит с поста главного тренера «Витесса»
Российский специалист Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Витесс» (Нидерланды) на фоне пятого поражения подряд в нидерландском чемпионате.
Общество
Под Благовещенском закончили строительство моста в Китай через Амур
Под Благовещенском закончено строительство российской части моста из РФ в КНР через реку Амур.
Происшествия
Полиция: При нападении в Гааге пострадали несовершеннолетние
Все пострадавшие в результате нападения с ножом на улице Гроте-Маркт в Гааге являются несовершеннолетними.
Энергетика
СМИ узнали обсуждаемый Россией и Украиной объем транзита газа
Еще 30 млрд кубометров предполагаются к резервированию с учетом возможного повышения спроса на газ в Европе.