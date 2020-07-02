Оценив каждую «железку» в 153 рубля (по сути, за пачку сигарет - прим. ред.),Андрей Силяков пошел по своей старой проверенной схеме: сначала продал истребители фирме своего друга, а затем перепродал их заводу «Сокол» уже по рыночной цене.

с чего всё началось

Бывший чиновник Росрезерва Андрей Силяков продал за 612 рублей четыре истребителя МиГ-31. Об этом "Комсомольской правде" рассказал прокурор Генеральной прокуратуры в ПФО Виктор Латин.

Скрывавшийся девять лет экс-чиновник продал четыре МиГ-31 по 153 рубля

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