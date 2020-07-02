Происшествия
РИА НовостиСкрывавшийся девять лет экс-чиновник продал четыре МиГ-31 по 153 рубля
Бывший чиновник Росрезерва Андрей Силяков продал за 612 рублей четыре истребителя МиГ-31. Об этом "Комсомольской правде" рассказал прокурор Генеральной прокуратуры в ПФО Виктор Латин.
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Истребитель за пачку сигарет: «Комсомолка» выяснила, как нижегородский чиновник пустил с молотка боевые самолеты
Оценив каждую «железку» в 153 рубля (по сути, за пачку сигарет - прим. ред.),Андрей Силяков пошел по своей старой проверенной схеме: сначала продал истребители фирме своего друга, а затем перепродал их заводу «Сокол» уже по рыночной цене.КП - Нижний Новгородвчера в 04:06
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Задержан приволжский чиновник, сумевший продать корпуса МиГ-31 за 613 руб
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