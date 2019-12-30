У регионов была информация на октябрь месяц, когда речь шла об этой закупке. Но система эта живая, все регионы знают, что все дети будут обеспечены препаратами, и сейчас уже у нас есть второй список, еще 600 детей, которые должны получить эти препараты до момента их регистрации.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что в скором времени вторая очередь из 600 детей получит незарегистрированные в России препараты. Планируется, что лекарства поступят в страну уже в первом квартале следующего года.

Скворцова: еще 600 детей получат не зарегистрированные в РФ лекарства

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