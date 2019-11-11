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Президент Владимир Путин призвал членов правительства последовать его примеру и привиться от гриппа. После доклада руководителя Минздрава Вероники Скворцовой о ходе вакцинации, глава государства поинтересовался, кто из министров сделал прививку.

Путин сделал прививку от гриппа и призвал к этому министров

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