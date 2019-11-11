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На 8 ноября привиты уже более 55 миллионов человек, это более 38% населения, в том числе более 16 миллионов детей и 189 тысяч беременных женщин.
— Вероника Скворцова, российский политикРИА Новости 03:44
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