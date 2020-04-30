Коронавирус
Газета.RuСкворцова: РФ уже была на плато по числу новых случаев коронавируса
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что последнюю неделю Россия была уже на плато по числу новых случаев заражения коронавирусной инфекции COVID-19.
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Нам удалось существенно снизить темпы наращивания коронавирусной инфекции, мы, по сути, последнюю неделю уже были на плато по числу новых случаев.
— Вероника Скворцова, российский политикURA.Ru 16:50
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