Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиСкворцова: РФ уже вышла на плато по числу новых случаев коронавируса

В России снизился прирост новых случаев заражения коронавирусом и в течение последней недели заболеваемость практически стабилизировалась на одном уровне. С таким заявлением выступила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в эфире программы "Док-Ток" на Первом канале.
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Скворцова заявила о выходе на плато по заболеваемости COVID-19

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Вероника Скворцова оценила сроки регистрации тестов на антитела к коронавирусу

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Скворцова рассказала о течении коронавируса у детей

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Скворцова: РФ уже вышла на плато по числу новых случаев коронавируса

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Россию сочли практически вышедшей на плато по коронавирусу

Lenta.ru16:37

Скворцова: в последние недели РФ уже почти была на плато по распространению коронавируса

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Скворцова: у детей осложнения после коронавируса возникают редко

Московский Комсомолец18:15
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Энергетика

Новое соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти вступило в силу

С 1 мая страны ОПЕК+ начинают выполнять условия новой сделки по сокращению добычи нефти.
Российская газета 17:01
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Общество

В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу

Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru 13:07
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Происшествия

В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

РИА Новости 09:02
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Политика

Мишустин заболел коронавирусом, и.о. премьера назначен Белоусов

Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом, о чем лично по видеосвязи сообщил президенту Владимиру Путину.
Российская газета 13:59
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Общество

На окраине Праги устанавливают памятник власовцам

Российская газета 17:53
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Общество

Что нас ждет в мае, кроме коронавируса: «пивнушки» у дома закроют, а при покупке ж/д билета спросят номер мобильного

Пока вы сидите в самоизоляции и ждете, когда мир вновь оживет, пачка российских законов обретают силу.
НГС24 21:00
Политика

Захарова и Навальный согласились на онлайн-дебаты 1 мая

Официальный представитель МИД России Мария Захарова и оппозиционный политик Алексей Навальный согласились провести онлайн-дебаты.
РБК 19:04
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Общество

Электронные пропуска введут с мая в Чите и Читинском районе

Электронные пропуска для контроля за соблюдением режима самоизоляции введут в мае на территории Читы и Читинского района власти Забайкальского края, 28 апреля сообщает пресс-служба регионального правительства.
ИА Красная Весна 28 апреля в 10:47
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Кино

Назвали самые убыточные фильмы 2019 года

Список самых убыточных кинокартин 2019 года опубликовали на американском профильном портале Deadline.
Live24 вчера в 03:05
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Кино

Сигурни Уивер появилась на фото со съемок «Аватара 2»

В Twitter-аккаунте фильма «Аватар» опубликован снимок со съемочной площадки сиквела.
Popcornnews.ru 09:20
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Наука

Терагерцовый лазер помог снять спектр тримера воды в области низких частот

Ученые под руководством Мартины Хавенит (Martina Havenith) из Рурского университета в Бохуме смогли этим методом получить спектры тримера воды в более низкочастотной области (от 70 до 620 обратных сантиметров), получив информацию об энергиях трансляционных и либрационных мод в плоскости кластера и вне ее.
N+1 02:35
Армия и оружие

Сирия отразила удары израильских вертолетов

Агентство уточняет, что ракетные удары были нанесены израильскими вертолетами с Голанских высот.
Известия 18:58
Общество

Разведка США считает, что коронавирус не был создан искусственно

«Разведывательное сообщество согласно с широким консенсусом ученых, что вирус COVID-19 не был создан человеком и не был генетически модифицирован»,— говорится в сообщении.
Коммерсантъ 18:37
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Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv 13:36
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Армия и оружие

NI: Россия не зря отправила свои танки Т-14 «Армата» в Сирию

Военные корреспонденты американского журнала The National Interest объяснили, для чего русским потребовалось отправлять в Сирию свои новые танки Т-14 "Армата".
Shraibikus News 03:10
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Общество

Министр в Саратове ушла в отставку после закупки дорогостоящих масок

Ведомости 12:27
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Здоровье

Названы самые опасные при коронавирусе заболевания

Специалисты отмечают, что такие заболевания, как диабет, астма и болезни почек также влияют на вероятность заражения и смертность.
Lenta.ru вчера в 15:18
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Здоровье

Врач рассказала, кто попадает в реанимацию с COVID-19

Врач одного из столичных медучреждений, предназначенного для пациентов с пневмонией или подтвержденным COVID-19, рассказала в беседе с "Вечерней Москвой" о том, какие категории больных попадают в реанимацию.
РИА Новости 19:39
Общество

В Москве за сутки умерли 47 пациентов с коронавирусом

В Москве за последние сутки умерли 47 пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщает оперативный штаб по ситуации с COVID-19.
РБК 15:55
Здоровье

Способ избежать второй волны коронавируса нашли в Италии

Рецца считает, что повторную вспышку коронавируса можно предотвратить социальным дистанцированием, широким тестированием населения, подавлением новых очагов инфекции, а также внедрением новых методов лечения.
Live24 05:24
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Экономика

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM вчера в 04:40
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Гаджеты

Смартфон Redmi Note 9 Pro показался на качественных рендерах

Добавим, что бренд Redmi был создан китайской компанией Xiaomi. В начале прошлого года эта марка была выделена в самостоятельную структуру.
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Шоу-бизнес

Умерла солистка группы «Фристайл»

Советская и украинская певица, солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо умерла в Полтаве в возрасте 56 лет.
РИА Новости 17:57
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Космос

Совет РАН по космосу одобрил создание многоразовой ракеты в России

Совет Российской академии наук (РАН) по космосу одобрил предложенную Роскосмосом линейку новых ракет, в том числе и работы по созданию многоразовых ракет, которые сейчас использует американская компания SpaceX Илона Маска.
Комсомольская правда 20:49
Политика

Собянин прокомментировал сообщение о заражении Мишустина коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 30 апреля, прокомментировал заражение премьер-министра России Михаила Мишустина коронавирусом.
Известия 13:20
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Общество

График выплаты пенсий изменится в Алтайском крае в мае

По данным ведомства, из 756 738 пенсионеров Алтайского края 36,1% получают выплаты через «Почту России», остальные – через кредитные организации.
Катунь 24 02:14
Космос

С российской лунной станции из-за перевеса могут снять научный прибор

30.04.2020 Российской лунной станции, запуск которой запланирован на будущий год, придется сбросить лишний вес.
Портал Поиск 06:29
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Общество

Рекордное число пациентов излечилось от коронавируса в Италии за сутки

Жертвами коронавируса в стране стали 27 967 человек. Общее число инфицированных в Италии составляет 205 463 человека.
News.ru 14:50
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Кино

Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»

Inc-news.ru 28 апреля в 14:57
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Общество

В Петербурге у 111 сотрудников НИИ скорой помощи выявили коронавирус

Заражение COVID-19 с начала апреля подтверждено у 111 сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
РИА Новости 16:56
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