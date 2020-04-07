Коронавирус

Газета.RuГазета.RuСкворцова: Россия идет по благоприятному сценарию с коронавирусом

Экс-глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила, что ситуация с коронавирусом в России пока развивается по одному из самых благоприятных сценариев, пишет РИА "Новости". В России коронавирусом заразились 7497, скончались 58 человек.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Ситуацию с коронавирусом в России посчитали благоприятной

Lenta.ruвчера в 14:11

Скворцова: Ситуация с коронавирусом в России пока развивается по одному из самых благоприятных сценариев

Эхо Москвывчера в 14:30

Скворцова оценила сценарий развития ситуации с коронавирусом в России

RT на русскомвчера в 14:18

Скворцова сообщила, что Россия идет по благоприятному сценарию развития коронавируса

Комсомольская правдавчера в 14:46

Скворцова: ситуация с коронавирусом развивается по благоприятному сценарию

REGNUMвчера в 14:05

Скворцова: Россия идет по благоприятному сценарию с коронавирусом

Газета.Ruвчера в 14:00

Ситуация с коронавирусом в России развивается по благоприятному сценарию

Регион onlineвчера в 13:49
Показать все источники
Автоматически обработаны 7134 источника, обновлено в 01:13, Ашберн
Игры

Gears Tactics ушла на золото — переносы не ожидаются

На Xbox Inside разработчики показали трейлер, рассказывающий о «крутых» вещах в Gears Tactics: она создавалась прежде всего для ПК, её боевая система основана на трёх очках действий, а у казней будет стратегическое значение.
CyberSport.ru вчера в 22:52
Происшествия

В Новосибирске выявили еще двух заразившихся коронавирусом

COVID-19 подтвержден еще у двоих человек. Известно, что первый пациент вернулся из Москвы, второй не покидал город.
Atas.info 00:07
Политика

Путин спросил совет вирусологов о сокращении нерабочих дней

Президент России Владимир Путин посоветовался с вирусологами насчет сокращения нерабочих дней, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:14
Происшествия

Один человек погиб в результате взрыва газа в Нижегородской области

В результате взрыва бытового газа в жилом доме в селе Филинское под Нижним Новгородом погиб один человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
Коммерсантъ вчера в 19:48
Экономика

В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%

Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
RT на русском 06 апреля в 16:02
Космос

Приближающийся к Земле астероид будет виден в бинокль

Астероид 1998 OR2 в конце апреля приблизится на максимально близкое расстояние к Земле, и его можно будет увидеть в бинокль.
News.ru вчера в 08:46
Наука

Биологи: вирусы научились управлять обменом веществ своих жертв

Учеными в последние годы открыто много вирусов достаточно крупных размеров.
ToDay News Ufa вчера в 14:06
Шоу-бизнес

Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Известную российскую певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Такой новостью делится «Московский комсомолец».
КМВ Новости вчера в 01:25
Общество

Скворцова дала прогноз по пику коронавируса в России

Россия выйдет на пиковую заболеваемость коронавирусом в период от 10 до 14 дней, после этого число новых случаев начнет сокращаться.
BFM.ru вчера в 16:37
Общество

Коронавирус выявлен еще у 25 въехавших в КНР через Приморье китайцев

В граничащей с Россией китайской провинции Хэйлунцзян за минувшие сутки выявлено заражение коронавирусом еще у 25 граждан Китая, вернувшихся из РФ.
Российская газета вчера в 22:46
Шоу-бизнес

Анна Курникова впервые показала лицо трехмесячной дочери

В конце января российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас стали родителями в третий раз – на свет появилась дочь Маша.
MedikForum.ru вчера в 14:13
Экономика

Подсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом

Размер финансовой подушки России составляет почти 18 триллионов рублей.
Lenta.ru вчера в 17:31
Общество

В США число жертв коронавируса за сутки достигло рекордных 1736

За последние сутки в США от коронавируса COVID-19 умерли 1736 человек, что является самым высоким показателем с момента начала эпидемии в стране, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
РИА Новости вчера в 22:42
Политика

Медведев считает, что ЕР может и должна помочь людям во время пандемии

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев считает, что партия во время пандемии коронавируса должна доказать, что она работает на благо людей.
ТАСС вчера в 08:30
Общество

Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми

Президент, как и обещал в телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.
Российская газета вчера в 12:52
Политика

La Stampa ответила на заявление Минобороны России о помощи Италии

Итальянская газета La Stampa опубликовала ответ Минобороны РФ на свои публикации о "бесполезности" российской помощи для Италии и якобы разведывательном характере миссии, но усмотрела в нем "недвусмысленные оскорбления".
РИА Новости вчера в 14:51
Авто

Начали производство внедорожного пикапа Lada 4x4

Как сообщает Lada 4х4.net, компания «ВИС-Авто», которая является дочерним подразделением «АвтоВАЗа», запустила в производство новые снегоболотоходы, базирующиеся на пикапе ВИС-23461.
Тарантас Ньюс 06 апреля в 02:32
Шоу-бизнес

Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились во время карантина

Голливудские актеры Деми Мур и Брюс Уиллис воссоединились во время карантина в связи с пандемией коронавируса.
Peterburg2.ru вчера в 14:43
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Lenta.ru вчера в 07:27
Общество

Минстрой России оценил качество благоустройства регионов Черноземья

Среди регионов Черноземья в рейтинге лидирует Белгородская область, она набрала 72 балла и заняла 10 позицию.
РБК Черноземье вчера в 10:04
Общество

Названы вероятные сроки окончания эпидемии коронавируса в разных странах

Специалисты международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) опубликовали исследование, где представили прогноз эпидемии коронавирусной инфекции в разных странах и назвали вероятные сроки окончания карантинных мер.
Lenta.ru вчера в 07:27
Политика

Мишустин анонсировал новый пакет мер поддержки населения и бизнеса

Правительство России готовит новый пакет мер для поддержки населения и бизнеса в условиях распространения коронавируса.
Известия вчера в 06:34
Происшествия

В Хабаровском крае умерла первая пациентка с коронавирусом

РБК 00:39
Экономика

Налог на проценты с депозитов может затронуть больше 1% граждан России

Москва, 8 апреля 2020, 07:35 — REGNUM Необходимость уплаты НДФЛ на процентные доходы по вкладам, превышающим миллион рублей, может затронуть больше граждан России, чем планировалось ранее, пишут 8 апреля «Известия» со ссылкой на экспертов.
REGNUM 00:35
Общество

«Уральские авиалинии» отменили рейсы из Индии для вывоза россиян

«Уральские авиалинии» отменили рейсы из Индии для вывоза россиян в связи с отзывом разрешения Росавиации, сообщили «РИА Новости» в в пресс-службе авиакомпании.
Коммерсантъ 00:32
Политика

Экс-послы США увидели в коронавирусе шанс на «возвращение» Крыма

Три бывших американских посла в Киеве - Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор – в публикации в издании NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и "возвращения" Крыма Украине.
РИА Новости вчера в 21:16
Общество

Москва закупила бордюры на рекордные 3,2 млрд рублей

Ранее крупнейшим контрактом на поставку бордюрного камня для Москвы был договор с ООО «Башкирский камень», заключенный в августе 2019 года, отмечает «Медуза».
Коммерсантъ вчера в 10:21
Единоборства

Частный остров примет турнир UFC 249

Лезги газет вчера в 21:11
Технологии

Sony показала фотографии нового геймпада для PlayStation 5

Газета.Ru вчера в 23:10
Кино

В Сети опубликовали отрывок из финала 10 сезона «Ходячих мертвецов»

ИА Красная Весна вчера в 11:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное