Коронавирус
Газета.RuСкворцова: Россия идет по благоприятному сценарию с коронавирусом
Экс-глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила, что ситуация с коронавирусом в России пока развивается по одному из самых благоприятных сценариев, пишет РИА "Новости". В России коронавирусом заразились 7497, скончались 58 человек.
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Скворцова сообщила, что Россия идет по благоприятному сценарию развития коронавируса
Комсомольская правдавчера в 14:46
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Игры
Gears Tactics ушла на золото — переносы не ожидаются
На Xbox Inside разработчики показали трейлер, рассказывающий о «крутых» вещах в Gears Tactics: она создавалась прежде всего для ПК, её боевая система основана на трёх очках действий, а у казней будет стратегическое значение.
Происшествия
В Новосибирске выявили еще двух заразившихся коронавирусом
COVID-19 подтвержден еще у двоих человек. Известно, что первый пациент вернулся из Москвы, второй не покидал город.
Политика
Путин спросил совет вирусологов о сокращении нерабочих дней
Президент России Владимир Путин посоветовался с вирусологами насчет сокращения нерабочих дней, сообщает ТАСС.
Происшествия
Один человек погиб в результате взрыва газа в Нижегородской области
В результате взрыва бытового газа в жилом доме в селе Филинское под Нижним Новгородом погиб один человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
Экономика
В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%
Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
Космос
Приближающийся к Земле астероид будет виден в бинокль
Астероид 1998 OR2 в конце апреля приблизится на максимально близкое расстояние к Земле, и его можно будет увидеть в бинокль.
Наука
Биологи: вирусы научились управлять обменом веществ своих жертв
Учеными в последние годы открыто много вирусов достаточно крупных размеров.
Шоу-бизнес
Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Известную российскую певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Такой новостью делится «Московский комсомолец».
Общество
Скворцова дала прогноз по пику коронавируса в России
Россия выйдет на пиковую заболеваемость коронавирусом в период от 10 до 14 дней, после этого число новых случаев начнет сокращаться.
Общество
Коронавирус выявлен еще у 25 въехавших в КНР через Приморье китайцев
В граничащей с Россией китайской провинции Хэйлунцзян за минувшие сутки выявлено заражение коронавирусом еще у 25 граждан Китая, вернувшихся из РФ.
Шоу-бизнес
Анна Курникова впервые показала лицо трехмесячной дочери
В конце января российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас стали родителями в третий раз – на свет появилась дочь Маша.
Экономика
Подсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом
Размер финансовой подушки России составляет почти 18 триллионов рублей.
Общество
В США число жертв коронавируса за сутки достигло рекордных 1736
За последние сутки в США от коронавируса COVID-19 умерли 1736 человек, что является самым высоким показателем с момента начала эпидемии в стране, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
Политика
Медведев считает, что ЕР может и должна помочь людям во время пандемии
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев считает, что партия во время пандемии коронавируса должна доказать, что она работает на благо людей.
Общество
Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми
Президент, как и обещал в телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.
Политика
La Stampa ответила на заявление Минобороны России о помощи Италии
Итальянская газета La Stampa опубликовала ответ Минобороны РФ на свои публикации о "бесполезности" российской помощи для Италии и якобы разведывательном характере миссии, но усмотрела в нем "недвусмысленные оскорбления".
Авто
Начали производство внедорожного пикапа Lada 4x4
Как сообщает Lada 4х4.net, компания «ВИС-Авто», которая является дочерним подразделением «АвтоВАЗа», запустила в производство новые снегоболотоходы, базирующиеся на пикапе ВИС-23461.
Шоу-бизнес
Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились во время карантина
Голливудские актеры Деми Мур и Брюс Уиллис воссоединились во время карантина в связи с пандемией коронавируса.
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Общество
Минстрой России оценил качество благоустройства регионов Черноземья
Среди регионов Черноземья в рейтинге лидирует Белгородская область, она набрала 72 балла и заняла 10 позицию.
Общество
Названы вероятные сроки окончания эпидемии коронавируса в разных странах
Специалисты международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) опубликовали исследование, где представили прогноз эпидемии коронавирусной инфекции в разных странах и назвали вероятные сроки окончания карантинных мер.
Политика
Мишустин анонсировал новый пакет мер поддержки населения и бизнеса
Правительство России готовит новый пакет мер для поддержки населения и бизнеса в условиях распространения коронавируса.
Экономика
Налог на проценты с депозитов может затронуть больше 1% граждан России
Москва, 8 апреля 2020, 07:35 — REGNUM Необходимость уплаты НДФЛ на процентные доходы по вкладам, превышающим миллион рублей, может затронуть больше граждан России, чем планировалось ранее, пишут 8 апреля «Известия» со ссылкой на экспертов.
Общество
«Уральские авиалинии» отменили рейсы из Индии для вывоза россиян
«Уральские авиалинии» отменили рейсы из Индии для вывоза россиян в связи с отзывом разрешения Росавиации, сообщили «РИА Новости» в в пресс-службе авиакомпании.
Политика
Экс-послы США увидели в коронавирусе шанс на «возвращение» Крыма
Три бывших американских посла в Киеве - Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор – в публикации в издании NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и "возвращения" Крыма Украине.
Общество
Москва закупила бордюры на рекордные 3,2 млрд рублей
Ранее крупнейшим контрактом на поставку бордюрного камня для Москвы был договор с ООО «Башкирский камень», заключенный в августе 2019 года, отмечает «Медуза».
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Частный остров примет турнир UFC 249
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Sony показала фотографии нового геймпада для PlayStation 5
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