Коронавирус

Газета.RuГазета.RuСкворцова: Россия идет по благоприятному сценарию с коронавирусом

Экс-глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила, что ситуация с коронавирусом в России пока развивается по одному из самых благоприятных сценариев, пишет РИА "Новости". В России коронавирусом заразились 7497, скончались 58 человек.
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Скворцова сообщила, что Россия идет по благоприятному сценарию развития коронавируса

Комсомольская правдавчера в 14:46

Скворцова: Ситуация с коронавирусом в России пока развивается по одному из самых благоприятных сценариев

Эхо Москвывчера в 14:30

Ситуация с коронавирусом в России развивается по благоприятному сценарию

Регион onlineвчера в 13:49

Ситуацию с коронавирусом в России посчитали благоприятной

Lenta.ruвчера в 14:11

Скворцова: ситуация с коронавирусом развивается по благоприятному сценарию

REGNUMвчера в 14:05

Скворцова: Россия идет по благоприятному сценарию с коронавирусом

Газета.Ruвчера в 14:00

Скворцова оценила сценарий развития ситуации с коронавирусом в России

RT на русскомвчера в 14:18
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Политика

Врач назвал Путину главное оружие против коронавируса

Ранее сообщалось, что глава государства провел совещание с экспертами по вопросам развития ситуации с коронавирусной инфекцией и мерам по ее профилактике.
Вестник Кавказа вчера в 11:05
Происшествия

В Пермском крае умер пациент с коронавирусом

В Пермском крае скончался 69-летний пациент с коронавирусом, указано в официальном Telegram-канале местных властей о ситуации с COVID-19.
РИА Новости 01:56
Общество

Новых случаев коронавируса в Челябинской области не подтверждено

В Челябинской области не подтверждено новых случаев коронавирусной инфекции – остается 32 случая, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на губернатора Алексея Текслера.
Доступ1 02:12
Экономика

Недельные расходы россиян сократились в 2 раза

Сумма повседневных еженедельных расходов в России c 30 марта по 5 апреля снизилась в 2 раза, подсчитал исследовательский холдинг "Ромир".
Вести.Ru вчера в 10:13
Общество

Астраханская область вошла в число наиболее изолированных регионов

Астраханская область вошла в число 14 субъектов Федерации с высоким индексом «вирусного суверенитета», выведенном экспертами фонда «Петербургская политика» в связи с пандемией коронавируса.
Астраханские новости 02:27
Футбол

Матчи РПЛ могут доиграть при пустых трибунах

Российскими клубами обсуждается возможность проведения матчей РПЛ при пустых трибунах после того, как сезон снова возобновится.
Sport.ru вчера в 05:00
Культура

Участница шоу «Голос. Дети» обвинила Полину Гагарину в нечестности

Девятилетняя Ангелина заявила Гагариной, что ее решение несправедливо, потому что наставница могла бы выбрать всех трех девочек.
Инфо24 06 апреля в 10:42
Финансы

Подсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом

Размер финансовой подушки России составляет почти 18 триллионов рублей.
Lenta.ru вчера в 17:31
Происшествия

Найденный под завалами в Нижегородской области мужчина умер

РБК 01:39
Общество

В США число умерших от коронавируса достигло рекордных 1736 за сутки

В общей сложности от коронавируса в США скончались более 12,7 тысячи человек.
BFM.ru вчера в 23:29
Политика

Владимир Путин: Пик эпидемии коронавируса еще не пройден

Российский президент Владимир Путин проводит сегодня, 7 апреля, совещание с экспертами по вопросам развития ситуации с вирусом COVID-19.
Online47.ru вчера в 09:30
Здоровье

Медицинская маска vs респиратор. Что лучше защищает от инфекции

Медицинская маска защищает от инфекции окружающих, в то время как респиратор с клапаном наоборот защищает носителя.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 23:51
Общество

В Испании введут постоянный базовый доход для граждан

В марте в Испании потеряли работу 900 тыс. человек. Правительство надеется сделать базовый доход постоянной мерой поддержки граждан.
Chelny-biz.ru вчера в 08:05
Общество

Земляне предстоящей ночью увидят самую большую Луну 2020 года

РИА Новости вчера в 09:22
Экономика

Клиенты НПФ и ПФР недосчитались 2,6 млрд руб. инвестдохода

С учетом клиентов Пенсионного фонда России (ПФР) общая сумма потерь составила 2,6 млрд руб.
Коммерсантъ вчера в 18:39
Общество

Китай возобновил пропуск грузов через три пункта на границе с РФ

Харбин, Китай, 8 апреля 2020, 09:21 — REGNUM Грузовое сообщение Китая с Россией возобновлено с 8 апреля через три пункта пропуска.
REGNUM 02:21
Общество

Минпросвещения не планирует отменять ЕГЭ

Минпросвещения России подготовило расписание проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) и не планирует отменять его.
Коммерсантъ вчера в 04:59
Происшествия

В Москве избили экс-солиста группы «На-На»

Суть событий вчера в 12:32
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 14:21
Общество

В Карелии малоимущим выдали паек из двух сосисок и пяти картофелин

В карельском городе Питкяранта школьникам из малоимущих семей и детям-инвалидам выдали бесплатные продуктовые наборы, состоящие из пяти картофелин, двух сосисок, килограмма муки, 500 граммов сахара и куска маргарина.
Профиль вчера в 17:55
Экономика

Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%

Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на ряд товаров и уже уведомили об этом торговые сети, сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков газете «Известия» 7 апреля.
Коммерсантъ вчера в 05:35
Общество

Минпромторг прокомментировал поведение замминистра в аэропорту Ижевска

Минпромторг проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом в Ижевске, где у замминистра Дмитрия Овсянникова возник конфликт с сотрудниками аэропорта и полицией.
Свободная Пресса 06 апреля в 09:21
Общество

Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми

Президент, как и обещал в телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.
Российская газета вчера в 12:52
Общество

Крупнейший поставщик лимонов в РФ может ограничить поставки

Исполнительный директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков не исключил роста цен на лимоны на время переориентации поставок при введении ограничений со стороны Турции, что может занять две-три недели.
Коммерсантъ вчера в 14:36
Происшествия

Художник Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы

Художник Никас Сафронов попал в ДТП на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК вчера в 21:33
Политика

Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса

В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.
РБК 02:36
Здоровье

Ведение взрослых пациентов с внебольничной пневмонией — новый алгоритм

Минздрав России представил алгоритм оказания помощи взрослому населению с внебольничными пневмониями (ВП), разработанный совместно с главным внештатным специалистом пульмонологом Минздрава России С.Н. Авдеевым (письмо Министерства здравоохранения РФ от 6 марта 2020 г. № 30-4/И2-2702).
Гарант вчера в 04:40
Шоу-бизнес

У актрисы сериала «Деффчонки» Галины Боб выявлен коронавирус

Актриса сериала "Деффчонки" Галина Боб сдала тест на коронавирус и получила положительный результат.
Газета.Ru 02:14
Политика

Трамп допустил прекращение финансирования ВОЗ

Президент США Дональд Трамп не исключил, что Вашингтон приостановит финансирование Всемирной организации здравоохранения.
РИА Новости вчера в 18:46
Автоспорт

Гран-при Канады «Формулы-1» перенесли на неопределённый срок

Ореанда-Новости вчера в 15:25
Как работают Яндекс.Новости?
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