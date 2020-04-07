Коронавирус
Газета.RuСкворцова: Россия идет по благоприятному сценарию с коронавирусом
Экс-глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила, что ситуация с коронавирусом в России пока развивается по одному из самых благоприятных сценариев, пишет РИА "Новости". В России коронавирусом заразились 7497, скончались 58 человек.
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Скворцова сообщила, что Россия идет по благоприятному сценарию развития коронавируса
Комсомольская правдавчера в 14:46
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Политика
Врач назвал Путину главное оружие против коронавируса
Ранее сообщалось, что глава государства провел совещание с экспертами по вопросам развития ситуации с коронавирусной инфекцией и мерам по ее профилактике.
Происшествия
В Пермском крае умер пациент с коронавирусом
В Пермском крае скончался 69-летний пациент с коронавирусом, указано в официальном Telegram-канале местных властей о ситуации с COVID-19.
Общество
Новых случаев коронавируса в Челябинской области не подтверждено
В Челябинской области не подтверждено новых случаев коронавирусной инфекции – остается 32 случая, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на губернатора Алексея Текслера.
Экономика
Недельные расходы россиян сократились в 2 раза
Сумма повседневных еженедельных расходов в России c 30 марта по 5 апреля снизилась в 2 раза, подсчитал исследовательский холдинг "Ромир".
Общество
Астраханская область вошла в число наиболее изолированных регионов
Астраханская область вошла в число 14 субъектов Федерации с высоким индексом «вирусного суверенитета», выведенном экспертами фонда «Петербургская политика» в связи с пандемией коронавируса.
Футбол
Матчи РПЛ могут доиграть при пустых трибунах
Российскими клубами обсуждается возможность проведения матчей РПЛ при пустых трибунах после того, как сезон снова возобновится.
Культура
Участница шоу «Голос. Дети» обвинила Полину Гагарину в нечестности
Девятилетняя Ангелина заявила Гагариной, что ее решение несправедливо, потому что наставница могла бы выбрать всех трех девочек.
Финансы
Подсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом
Размер финансовой подушки России составляет почти 18 триллионов рублей.
Общество
В США число умерших от коронавируса достигло рекордных 1736 за сутки
В общей сложности от коронавируса в США скончались более 12,7 тысячи человек.
Политика
Владимир Путин: Пик эпидемии коронавируса еще не пройден
Российский президент Владимир Путин проводит сегодня, 7 апреля, совещание с экспертами по вопросам развития ситуации с вирусом COVID-19.
Здоровье
Медицинская маска vs респиратор. Что лучше защищает от инфекции
Медицинская маска защищает от инфекции окружающих, в то время как респиратор с клапаном наоборот защищает носителя.
Общество
В Испании введут постоянный базовый доход для граждан
В марте в Испании потеряли работу 900 тыс. человек. Правительство надеется сделать базовый доход постоянной мерой поддержки граждан.
Общество
Земляне предстоящей ночью увидят самую большую Луну 2020 года
Экономика
Клиенты НПФ и ПФР недосчитались 2,6 млрд руб. инвестдохода
С учетом клиентов Пенсионного фонда России (ПФР) общая сумма потерь составила 2,6 млрд руб.
Общество
Китай возобновил пропуск грузов через три пункта на границе с РФ
Харбин, Китай, 8 апреля 2020, 09:21 — REGNUM Грузовое сообщение Китая с Россией возобновлено с 8 апреля через три пункта пропуска.
Общество
Минпросвещения не планирует отменять ЕГЭ
Минпросвещения России подготовило расписание проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) и не планирует отменять его.
Происшествия
В Москве избили экс-солиста группы «На-На»
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Общество
В Карелии малоимущим выдали паек из двух сосисок и пяти картофелин
В карельском городе Питкяранта школьникам из малоимущих семей и детям-инвалидам выдали бесплатные продуктовые наборы, состоящие из пяти картофелин, двух сосисок, килограмма муки, 500 граммов сахара и куска маргарина.
Экономика
Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%
Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на ряд товаров и уже уведомили об этом торговые сети, сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков газете «Известия» 7 апреля.
Общество
Минпромторг прокомментировал поведение замминистра в аэропорту Ижевска
Минпромторг проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом в Ижевске, где у замминистра Дмитрия Овсянникова возник конфликт с сотрудниками аэропорта и полицией.
Общество
Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми
Президент, как и обещал в телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.
Общество
Крупнейший поставщик лимонов в РФ может ограничить поставки
Исполнительный директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков не исключил роста цен на лимоны на время переориентации поставок при введении ограничений со стороны Турции, что может занять две-три недели.
Происшествия
Художник Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы
Художник Никас Сафронов попал в ДТП на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Политика
Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса
В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.
Здоровье
Ведение взрослых пациентов с внебольничной пневмонией — новый алгоритм
Минздрав России представил алгоритм оказания помощи взрослому населению с внебольничными пневмониями (ВП), разработанный совместно с главным внештатным специалистом пульмонологом Минздрава России С.Н. Авдеевым (письмо Министерства здравоохранения РФ от 6 марта 2020 г. № 30-4/И2-2702).
Шоу-бизнес
У актрисы сериала «Деффчонки» Галины Боб выявлен коронавирус
Актриса сериала "Деффчонки" Галина Боб сдала тест на коронавирус и получила положительный результат.
Политика
Трамп допустил прекращение финансирования ВОЗ
Президент США Дональд Трамп не исключил, что Вашингтон приостановит финансирование Всемирной организации здравоохранения.
Автоспорт