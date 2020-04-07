Коронавирус
Газета.RuСкворцова: Россия идет по благоприятному сценарию с коронавирусом
Экс-глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила, что ситуация с коронавирусом в России пока развивается по одному из самых благоприятных сценариев, пишет РИА "Новости". В России коронавирусом заразились 7497, скончались 58 человек.
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Пока эпидемиологический процесс в РФ развивается по одному из самых благоприятных сценариев. Во многом это связано с тем, что сценарий, развивающийся у нас, опережающим был исходно.
— Вероника Скворцова, российский политикТелеканал 360° 14:44
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Скворцова сообщила, что Россия идет по благоприятному сценарию развития коронавируса
Комсомольская правда14:46
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