Коронавирус

Газета.RuГазета.RuСкворцова: Россия идет по благоприятному сценарию с коронавирусом

Экс-глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила, что ситуация с коронавирусом в России пока развивается по одному из самых благоприятных сценариев, пишет РИА "Новости". В России коронавирусом заразились 7497, скончались 58 человек.
Читать в источнике
Комментировать1
Вероника Скворцова
Пока эпидемиологический процесс в РФ развивается по одному из самых благоприятных сценариев. Во многом это связано с тем, что сценарий, развивающийся у нас, опережающим был исходно.
— Вероника Скворцова, российский политикТелеканал 360° 14:44

Подробнее о событии

Скворцова: ситуация с коронавирусом развивается по благоприятному сценарию

REGNUM14:05

Скворцова: Ситуация с коронавирусом в России пока развивается по одному из самых благоприятных сценариев

Эхо Москвы14:30

Скворцова оценила сценарий развития ситуации с коронавирусом в России

RT на русском14:18

Ситуацию с коронавирусом в России посчитали благоприятной

Lenta.ru14:11

Скворцова сообщила, что Россия идет по благоприятному сценарию развития коронавируса

Комсомольская правда14:46

Скворцова: Россия идет по благоприятному сценарию с коронавирусом

Газета.Ru14:00

Ситуация с коронавирусом в России развивается по благоприятному сценарию

Регион online13:49
Показать все источники
Автоматически обработаны 7134 источника, обновлено в 23:42, Ашберн
Происшествия

Один человек погиб из-за взрыва газа в доме под Нижним Новгородом

Интерфакс 19:55
Футбол

В «Локомотиве» пока не могут договориться о снижении зарплат

По данным «СЭ», переговоры о снижении зарплат между руководством и футболистами «Локомотива» по-прежнему не приносят результата.
Спорт-Экспресс 10:12
Общество

В США число жертв коронавируса за сутки достигло рекордных 1736

За последние сутки в США от коронавируса COVID-19 умерли 1736 человек, что является самым высоким показателем с момента начала эпидемии в стране, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
РИА Новости 22:42
Политика

La Stampa оскорбил ответ Минобороны России на ее публикации

Одна из популярнейших газет Италии La Stampa заявила, что ее оскорбила критика Министерством обороны РФ ее публикаций о том, что российская помощь для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19 "на 80% бесполезна".
Газета.Ru 17:06
Происшествия

Экс-сенатору Арашукову предъявили новые обвинения

Следственный комитет России (СКР) предъявил бывшему сенатору Рауфу Арашукову обвинение по трем новым эпизодам, сообщила его адвокат Марина Андреева.
Коммерсантъ 09:42
Экономика

Каждому россиянину предложили выплачивать по 50 тысяч рублей

Жители России могут получить ориентировочно по пятьдесят тысяч рублей из-за коронавируса.
Evo-rus.com вчера в 11:40
Энергетика

Крупнейшая в мире нефтяная сделка не спасет цены на нефть

Если воспринимать события с оптимистичной точки зрения, факт экстренного совещания с участием министров нефти G20 говорит о том, что потенциальное участие в сокращениях добычи могут принять страны, не входящие в ОПЕК+.
Вести.Ru 16:54
Общество

Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости 14:21
Технологии

Фото: Sony неожиданно показала геймпад PlayStation 5

REGNUM 17:41
Политика

Путин спросил совет вирусологов о сокращении нерабочих дней

Президент России Владимир Путин посоветовался с вирусологами насчет сокращения нерабочих дней, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 15:14
Общество

Росавиация анонсировала вывозные рейсы из семи стран в ближайшие дни

Вывозные рейсы из Таиланда, Индии, Японии, Кипра, Испании, Турции и Черногории могут быть сформированы в ближайшие дни, говорится в сообщении Росавиации по итогам заседания рабочей группы, координирующей вывоз россиян из иностранных государств.
Коммерсантъ 18:16
Происшествия

МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей

Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 10:35
Общество

Правительство ограничило в России торговлю медицинскими масками

В России введены ограничения на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками и некоторыми другими изделиями медицинского назначения.
РБК вчера в 06:00
Экономика

В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%

Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
RT на русском вчера в 16:02
Единоборства

Гэтжи заменит Хабиба в бою с Фергюсоном

Замана 03:20
Общество

Последствия ураганного ветра устраняют в Омске

Все последствия шквалистого ветра будут устранены в ближайшее время, говорится в сообщении.
Интерфакс - Россия 23:17
Общество

Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
Ведомости 12:58
Общество

Лукашенко рассказал об избирательности коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что коронавирус атакует людей с вредными привычками.
Lenta.ru 23:19
Общество

В Шереметьево назвали сроки возобновления рейсов за рубеж

В Шереметьево назвали сроки возобновления рейсов за рубеж.
Piter.tv 11:16
Общество

Роструд: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату

Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда.
Вести.Ru 06:30
Экономика

Как изменились сроки сдачи отчетности в связи с коронавирусом

Конкретные сроки сдачи отчетности представлены в таблице.
Время Бухгалтера 07:23
Происшествия

Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы

ТАСС 20:00
Энергетика

ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 3%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2020 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 3%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
ТАСС 08:24
Общество

Российские компании начали вводить четырехдневную рабочую неделю

Четыре дня или ничего На четырехдневную рабочую неделю временно перешла нефтехимическая компания «Сибур». В ее штате более 23 000 человек.
Ведомости 16:45
Экономика

Правительство утвердило условия отсрочки арендных платежей для бизнеса

Правительство России рекомендует владельцам коммерческой недвижимости предусмотреть уменьшение размера арендной платы для компаний, которые из-за ситуации с коронавирусом были фактически лишены возможности пользоваться площадями.
Ведомости вчера в 11:53
Футбол

Роналдиньо вышел из парагвайской тюрьмы

Вечерняя Москва 17:29
Кино

13 апреля состоится премьера фильма «Зулейха открывает глаза»

13 апреля состоится премьера многосерийного фильма «Зулейха открывает глаза».
Республика Татарстан 05:57
Экономика

Подсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом

Размер финансовой подушки России составляет почти 18 триллионов рублей.
Lenta.ru 17:31
Происшествия

Задержанный за выгул собаки москвич с женой задолжали миллионы за ЖКХ

Житель Москвы Иисус Воробьев, нарушивший правила режима самоизоляции, и его жена задолжали более 4,7 миллиона рублей за коммунальные услуги.
РИА Новости 16:29
Происшествия

В Москве избили первого солиста группы «На-На»

Lenta.ru 10:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное