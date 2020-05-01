В четверг руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила,ч то Россия в последние недели почти вышла на плато по количеству зараженных новым коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление Скворцовой на Первом канале.

Скворцова: Россия почти вышла на плато по коронавирусу

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