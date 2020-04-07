Коронавирус
РИА НовостиСкворцова дала прогноз о пике эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
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Если мы будем увеличивать объемы тестирований, то, по данным лучших групп прогнозирования, состоящих из математиков и биологов, нам где-то 10–14 дней до выхода на плато с этой инфекцией. После этого мы продержимся некоторое время и пойдем в обратную сторону.
— Вероника Скворцова, российский политикНТВ 14:18
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