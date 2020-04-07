Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиСкворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
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Скворцова спрогнозировала достижение Россией пика заболеваемости COVID-19

RT на русском03:05

Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России

РИА Новостивчера в 16:03

Вероника Скворцова назвала сроки пика и спада коронавирусной инфекции

Вести.Ruвчера в 14:45

Скворцова: Россия выйдет на плато в ситуации с коронавирусом через 10-14 дней

ТАССвчера в 14:26

Скворцова предсказала пик заболеваемости коронавирусом в России через 2 недели

Известиявчера в 14:11

Скворцова заявила об оставшихся 10–14 днях до «плато» коронавируса

РБКвчера в 14:53

Глава ФМБА заявила, что до пика эпидемии COVID-19 в России осталось 10-14 дней

Интерфаксвчера в 14:01
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Общество

В США за сутки умерло рекордное количество больных коронавирусом

Количество жертв коронавируса COVID-19 в США за сутки составило 1736 человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии в этой стране.
Коммерсантъ 02:20
Общество

5 человек погибли в России за сутки от коронавируса

В России за сутки погибли пять человек от коронавируса, сообщает оперштаб.
Комсомольская правда 03:47
Происшествия

Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы

Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в 01:40 мск в районе дома 18 по 1-й Тверской-Ямской улице столкнулись три автомобиля.
ТАСС вчера в 20:00
Политика

Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса

В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.
РБК 02:36
Политика

Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней

Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, количество нерабочих дней могут сократить, если ситуация улучшится.
РИА Новости 01:47
Общество

Еще 1175 случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки

За минувшие сутки в России выявили 1175 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 03:45
Футбол

Роналдиньо вышел из парагвайской тюрьмы

Вечерняя Москва вчера в 17:29
Общество

Количество покупателей в торговых залах магазинов могут ограничить

В Европе во многих странах власти уже рекомендовали ритейлерам или обязали их ограничивать число покупателей в торговых залах.
Karelia.news 03:50
Общество

Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
Ведомости вчера в 12:58
Общество

Еще 48 человек вылечились от коронавируса в Москве

Еще 48 человек вылечились от коронавируса в Москве.
Известия 03:32
Игры

В The Crew 2 снова пройдут бесплатные выходные

Ubisoft и Ivory Tower объявили, что в их аркадной гонке The Crew 2 снова пройдут бесплатные выходные.
Игромания.ру 03:21
Общество

В Карелии малоимущим выдали паек из двух сосисок и пяти картофелин

В карельском городе Питкяранта школьникам из малоимущих семей и детям-инвалидам выдали бесплатные продуктовые наборы, состоящие из пяти картофелин, двух сосисок, килограмма муки, 500 граммов сахара и куска маргарина.
Профиль вчера в 17:55
Политика

Роухани призвал МВФ предоставить Ирану средства на борьбу с COVID-19

Президент Ирана Хасан Роухани призвал Международный валютный фонд (МВФ) предоставить Тегерану 5 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом.
РИА Новости 04:02
Общество

Гость Соловьева рассказал о связи коронавируса с контролем планеты

«У американцев возникла иллюзия возможности управлять миром, сохраняя экономическую систему через создание хаоса в нем», — добавил при этом гость Соловьева.
Lenta.ru 04:09
Общество

В Башкирии выросло число случаев заражения коронавирусом

Уфа, 8 апреля 2020, 10:12 — REGNUM 16 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Башкирии на 8 апреля.
REGNUM 03:12
Финансы

Курс рубля на открытии торгов укрепился к доллару и евро

Курс доллара опускался на 57 копеек, до 75,45 рубля, курс евро снижался на 25 копеек, до 81,80 рубля. Но дальше ситуация немного изменилась.
Российская газета вчера в 04:14
Общество

Полиция начнет штрафовать нарушающих самоизоляцию с 8 апреля

Если до сих пор наказывали только за нарушения карантина для прибывших из других стран, то с 8 апреля штрафы коснутся также и тех, кто нарушает самоизоляцию.
Atas.info вчера в 14:02
Общество

Сбербанк временно отменил комиссию за пополнение своих карт с карт других банков

Сбербанк отменил комиссию за пополнение своих карт с карт других банков на период карантина из-за коронавируса COVID-19 до 1 мая.
Коммерсантъ 03:45
Экономика

РБК: Россия накопила денежную подушку в 18 триллионов рублей

Накопленные российские ликвидные активы по состоянию на начало марта составляли почти 18 триллионов рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные Центробанка.
РИА Новости 03:00
Здоровье

Назван витамин, нехватка которого усугубляет воздействие коронавируса

Исследователи из Ирландии выяснили, что витамин D играет важную роль в профилактике респираторных инфекций, в том числе, и COVID-19, сокращении использования антибиотиков и укреплении иммунитета в целом.
Российская газета вчера в 01:26
Технологии

Sony показала фотографии нового геймпада для PlayStation 5

Компания Sony на своей странице в Twitter презентовала новый контроллер для PlayStation 5, получивший название DualSense.
Газета.Ru вчера в 23:10
Экономика

Правительство выделило 3,5 млрд рублей для компенсации аннулированных туров

Правительство России выделило из резервного фонда 3,5 млрд рублей для выплаты компенсаций туристам за аннулированные туры.
Российская газета 03:47
Общество

В России подорожают лимоны – Турция объявила эмбарго на экспорт

Власти Турции ввели ограничения на экспорт лимонов в связи с выросшим спросом на внутреннем рынке, который возник на фоне вспышки коронавирусной инфекции, пишет Daily Sabah со ссылкой на официальное заявление властей страны.
Новый День 03:21
Общество

Российские врачи стали принимать больных в полевом госпитале в Бергамо

News.ru вчера в 22:55
Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Вести.Ru 06 апреля в 21:58
Шоу-бизнес

Доктор Мясников оценил шансы Бабкиной на выздоровление

Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал диагноз певицы Надежды Бабкиной.
РИА Новости 02:21
Происшествия

Спасатели продолжают тушить пожар в Чернобыльской зоне отчуждения

В пресс-службе Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что пожарные продолжают бороться с лесным пожаром в Чернобыльской зоне отчуждения.
Московский Комсомолец 02:45
Политика

Коломойский заявил, что власти Украины выбрали «путь в никуда»

Украинский олигарх Игорь Коломойский прокомментировал в интервью изданию "Новое время" принятие Верховной радой закона, который урегулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их бывшим владельцам, назвав данный документ "антиукраинским", а шаги властей - "путем в никуда".
РИА Новости вчера в 22:33
Общество

Минкомсвязи опубликовало список сайтов с бесплатным доступом

Во вторник, 7 апреля, стало известно, что Минкомсвязи составило список сайтов с бесплатным доступом для граждан России.
Форпост Северо-Запад вчера в 03:35
Происшествия

Соседи нашли на лестничной площадке обгоревшую обнаженную россиянку

Lenta.ru 03:40
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