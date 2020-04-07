Коронавирус
РИА НовостиСкворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
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Глава ФМБА заявила, что до пика эпидемии COVID-19 в России осталось 10-14 дней
Интерфаксвчера в 14:01
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В США за сутки умерло рекордное количество больных коронавирусом
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Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в 01:40 мск в районе дома 18 по 1-й Тверской-Ямской улице столкнулись три автомобиля.
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Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней
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Гость Соловьева рассказал о связи коронавируса с контролем планеты
«У американцев возникла иллюзия возможности управлять миром, сохраняя экономическую систему через создание хаоса в нем», — добавил при этом гость Соловьева.
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В Башкирии выросло число случаев заражения коронавирусом
Уфа, 8 апреля 2020, 10:12 — REGNUM 16 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Башкирии на 8 апреля.
Финансы
Курс рубля на открытии торгов укрепился к доллару и евро
Курс доллара опускался на 57 копеек, до 75,45 рубля, курс евро снижался на 25 копеек, до 81,80 рубля. Но дальше ситуация немного изменилась.
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Полиция начнет штрафовать нарушающих самоизоляцию с 8 апреля
Если до сих пор наказывали только за нарушения карантина для прибывших из других стран, то с 8 апреля штрафы коснутся также и тех, кто нарушает самоизоляцию.
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Сбербанк временно отменил комиссию за пополнение своих карт с карт других банков
Сбербанк отменил комиссию за пополнение своих карт с карт других банков на период карантина из-за коронавируса COVID-19 до 1 мая.
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РБК: Россия накопила денежную подушку в 18 триллионов рублей
Накопленные российские ликвидные активы по состоянию на начало марта составляли почти 18 триллионов рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные Центробанка.
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Назван витамин, нехватка которого усугубляет воздействие коронавируса
Исследователи из Ирландии выяснили, что витамин D играет важную роль в профилактике респираторных инфекций, в том числе, и COVID-19, сокращении использования антибиотиков и укреплении иммунитета в целом.
Технологии
Sony показала фотографии нового геймпада для PlayStation 5
Компания Sony на своей странице в Twitter презентовала новый контроллер для PlayStation 5, получивший название DualSense.
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Правительство выделило 3,5 млрд рублей для компенсации аннулированных туров
Правительство России выделило из резервного фонда 3,5 млрд рублей для выплаты компенсаций туристам за аннулированные туры.
Общество
В России подорожают лимоны – Турция объявила эмбарго на экспорт
Власти Турции ввели ограничения на экспорт лимонов в связи с выросшим спросом на внутреннем рынке, который возник на фоне вспышки коронавирусной инфекции, пишет Daily Sabah со ссылкой на официальное заявление властей страны.
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Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
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Доктор Мясников оценил шансы Бабкиной на выздоровление
Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал диагноз певицы Надежды Бабкиной.
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Спасатели продолжают тушить пожар в Чернобыльской зоне отчуждения
В пресс-службе Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что пожарные продолжают бороться с лесным пожаром в Чернобыльской зоне отчуждения.
Политика
Коломойский заявил, что власти Украины выбрали «путь в никуда»
Украинский олигарх Игорь Коломойский прокомментировал в интервью изданию "Новое время" принятие Верховной радой закона, который урегулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их бывшим владельцам, назвав данный документ "антиукраинским", а шаги властей - "путем в никуда".
Общество
Минкомсвязи опубликовало список сайтов с бесплатным доступом
Во вторник, 7 апреля, стало известно, что Минкомсвязи составило список сайтов с бесплатным доступом для граждан России.