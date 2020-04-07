Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Общество В США за сутки умерло рекордное количество больных коронавирусом Количество жертв коронавируса COVID-19 в США за сутки составило 1736 человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии в этой стране.

Происшествия Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в 01:40 мск в районе дома 18 по 1-й Тверской-Ямской улице столкнулись три автомобиля.

Политика Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.

Общество Количество покупателей в торговых залах магазинов могут ограничить В Европе во многих странах власти уже рекомендовали ритейлерам или обязали их ограничивать число покупателей в торговых залах.

Общество В Карелии малоимущим выдали паек из двух сосисок и пяти картофелин В карельском городе Питкяранта школьникам из малоимущих семей и детям-инвалидам выдали бесплатные продуктовые наборы, состоящие из пяти картофелин, двух сосисок, килограмма муки, 500 граммов сахара и куска маргарина.

Общество Полиция начнет штрафовать нарушающих самоизоляцию с 8 апреля Если до сих пор наказывали только за нарушения карантина для прибывших из других стран, то с 8 апреля штрафы коснутся также и тех, кто нарушает самоизоляцию.

Экономика РБК: Россия накопила денежную подушку в 18 триллионов рублей Накопленные российские ликвидные активы по состоянию на начало марта составляли почти 18 триллионов рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные Центробанка.

Здоровье Назван витамин, нехватка которого усугубляет воздействие коронавируса Исследователи из Ирландии выяснили, что витамин D играет важную роль в профилактике респираторных инфекций, в том числе, и COVID-19, сокращении использования антибиотиков и укреплении иммунитета в целом.

Общество В России подорожают лимоны – Турция объявила эмбарго на экспорт Власти Турции ввели ограничения на экспорт лимонов в связи с выросшим спросом на внутреннем рынке, который возник на фоне вспышки коронавирусной инфекции, пишет Daily Sabah со ссылкой на официальное заявление властей страны.

Происшествия Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.

Происшествия Спасатели продолжают тушить пожар в Чернобыльской зоне отчуждения В пресс-службе Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что пожарные продолжают бороться с лесным пожаром в Чернобыльской зоне отчуждения.